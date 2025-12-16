Changan снова удивляет: что скрывает новый Deepal S07 и почему его ждут на «Автоторе»?

16 декабря 2025, 08:47
Гибридный Deepal S07 выходит на российский рынок: сертификация завершена
Гибридный Deepal S07 выходит на российский рынок: сертификация завершена
В России сертифицировали гибридный кроссовер Deepal S07. Модель сочетает бензиновый двигатель и электромотор. Ожидается, что новинка появится на конвейере. Подробности о комплектации и планах производителя пока держатся в секрете.
На российском рынке появился новый игрок среди гибридных кроссоверов: Deepal S07 официально прошел процедуру сертификации. Как сообщает Автостат, автомобиль получил одобрение типа транспортного средства для гибридной версии, что открывает ему путь к продажам в России. Модель, произведенная в Китае, оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с электромотором мощностью 238 л.с. Такая силовая установка позволяет кроссоверу сочетать экономичность с достойной динамикой.
Габариты Deepal S07 впечатляют: длина кузова составляет 4 750 мм, ширина — 1 930 мм, а высота — 1 625 мм. Колесная база равна 2 900 мм, что обещает просторный салон и комфорт для пассажиров. Объем багажника — 445 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1 385 литров. Внутри автомобиля установлен 15,6-дюймовый сенсорный экран, через который осуществляется управление большинством функций. Селектор коробки передач разместили за рулем, а на центральном тоннеле появилось место для двух беспроводных зарядок для смартфонов.
По информации Автостата, ранее в Россию уже завозили Deepal S07 для прохождения сертификации. В документах ЕАЭС фигурировала именно эта модель, что подтверждает серьезные намерения производителя закрепиться на российском рынке. Интересно, что в СМИ уже обсуждается возможность локальной сборки Deepal S07 и еще одной модели бренда — Deepal G318 — на калининградском заводе «Автотор». Открытые данные о тендерах предприятия свидетельствуют о закупке оборудования для производства четырех моделей Changan, к которым относится и Deepal.
Deepal — это суббренд китайского автогиганта Changan, который с 2022 года специализируется на выпуске гибридных и электрических автомобилей. В линейке Deepal сейчас пять моделей: G318, S09, S07, S05 и L07. Российский рынок для бренда становится все более привлекательным, особенно на фоне растущего интереса к экологичным и технологичным автомобилям. Ожидается, что Deepal S07 сможет составить конкуренцию не только другим китайским кроссоверам, но и европейским аналогам, которые постепенно уходят с российского рынка.
Похожие материалы Чинган
-
30.10.2025, 09:31
Китайские автопроизводители раскрыли свои планы на 2026 год в России
Представители автопрома из КНР поделились планами. Они готовят серьезные изменения для россиян. Нас ждут новые модели и заводы. Что именно изменится в ближайшее время? Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
23.09.2025, 14:35
Пять новых Changan встанут на конвейер Автотора в Калининграде
Калининградский завод расширяет сотрудничество. Скоро начнется выпуск новых моделей. В списке есть кроссоверы и внедорожники. Также появятся современные гибридные автомобили. Стали известны подробности о новинках.Читать далее
-
26.03.2025, 16:00
Changan начал экспансию в Европу с Германии. Чем удивили немцев?
В немецком городе Майнц прошла презентация китайского автопроизводителя Changan. Компания рассказала о планах покорения европейского рынка. Главной звездой мероприятия стал кроссовер Deepal S07, дизайн которого разрабатывали в Италии.Читать далее
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
-
16.12.2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.Читать далее
-
16.12.2025, 08:06
Пять лучших автодомов и модулей для охоты в 2025 году на любой бюджет
Охотники все чаще выбирают комфортные автодома вместо палаток. Мы собрали пять интересных моделей для охоты. В подборке есть варианты на любой кошелек. Узнайте, какие автодома и модули подойдут для выездов на природу. Не пропустите свежие решения для охотничьего отдыха.Читать далее
-
16.12.2025, 07:02
Changan представил новый кемпер Fengjing Pro на базе пикапа с ценой от 3,2 млн рублей
Changan выпустил уникальный дом на колесах на базе пикапа. Новинка получила подъемную крышу и современную подвеску. Внутри – инновационные материалы и продуманная эргономика. Мощная гибридная силовая установка обещает уверенное движение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:47
Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро
Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.Читать далее
-
16.12.2025, 06:17
Honda Pilot 2026: старт продаж в США, новые технологии и цены на все комплектации
Honda Pilot 2026 выходит на рынок США с увеличенным экраном и улучшенной шумоизоляцией. Внедорожник получил шесть комплектаций и расширенный список опций. Новинка стала тише, безопаснее и технологичнее. Узнайте, чем еще удивит обновленный Pilot.Читать далее
-
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
-
16.12.2025, 05:51
Nissan Altima 2026: новые комплектации, стартовая цена и обновления для России
Nissan Altima 2026 выходит на рынок с обновленной ценой и новыми опциями. Базовая комплектация исчезла, а SR Midnight Edition добавляет стиль. Гибридных версий по-прежнему нет, что выделяет Altima на фоне конкурентов. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее
Похожие материалы Чинган
-
30.10.2025, 09:31
Китайские автопроизводители раскрыли свои планы на 2026 год в России
Представители автопрома из КНР поделились планами. Они готовят серьезные изменения для россиян. Нас ждут новые модели и заводы. Что именно изменится в ближайшее время? Узнайте все подробности первыми.Читать далее
-
23.09.2025, 14:35
Пять новых Changan встанут на конвейер Автотора в Калининграде
Калининградский завод расширяет сотрудничество. Скоро начнется выпуск новых моделей. В списке есть кроссоверы и внедорожники. Также появятся современные гибридные автомобили. Стали известны подробности о новинках.Читать далее
-
26.03.2025, 16:00
Changan начал экспансию в Европу с Германии. Чем удивили немцев?
В немецком городе Майнц прошла презентация китайского автопроизводителя Changan. Компания рассказала о планах покорения европейского рынка. Главной звездой мероприятия стал кроссовер Deepal S07, дизайн которого разрабатывали в Италии.Читать далее
-
16.12.2025, 10:03
Сколько легковых автомобилей приходится на тысячу жителей в Европе по странам
Свежие данные о количестве легковых авто на тысячу жителей в Европе. Какие страны удивили ростом автопарка? Почему разница между регионами так велика? Узнайте, как менялась ситуация с 1990 по 2024 год.Читать далее
-
16.12.2025, 09:43
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Li L6 теперь доступен у официальных дилеров в Беларуси. Мы изучили, чем он выделяется среди конкурентов. Простор, технологии и гибридная силовая установка. Узнайте, что скрывает младший кроссовер Li Auto.Читать далее
-
16.12.2025, 08:06
Пять лучших автодомов и модулей для охоты в 2025 году на любой бюджет
Охотники все чаще выбирают комфортные автодома вместо палаток. Мы собрали пять интересных моделей для охоты. В подборке есть варианты на любой кошелек. Узнайте, какие автодома и модули подойдут для выездов на природу. Не пропустите свежие решения для охотничьего отдыха.Читать далее
-
16.12.2025, 07:02
Changan представил новый кемпер Fengjing Pro на базе пикапа с ценой от 3,2 млн рублей
Changan выпустил уникальный дом на колесах на базе пикапа. Новинка получила подъемную крышу и современную подвеску. Внутри – инновационные материалы и продуманная эргономика. Мощная гибридная силовая установка обещает уверенное движение. Подробности о комплектациях и ценах – в нашем материале.Читать далее
-
16.12.2025, 06:47
Volkswagen раскрывает характеристики ID. Polo и подтверждает цену до 25 тысяч евро
Volkswagen готовит к выпуску серийный ID. Polo и делится первыми подробностями. Самая доступная версия сохранит цену ниже 25 тысяч евро. Однако базовая комплектация может удивить скромностью. Европейский рынок электромобилей меняется, а ожидания покупателей растут.Читать далее
-
16.12.2025, 06:17
Honda Pilot 2026: старт продаж в США, новые технологии и цены на все комплектации
Honda Pilot 2026 выходит на рынок США с увеличенным экраном и улучшенной шумоизоляцией. Внедорожник получил шесть комплектаций и расширенный список опций. Новинка стала тише, безопаснее и технологичнее. Узнайте, чем еще удивит обновленный Pilot.Читать далее
-
16.12.2025, 06:03
Названы самые надежные китайские автомобили для России по свежему рейтингу
Эксперты составили новый рейтинг надежности китайских автомобилей. В списке есть как привычные модели, так и неожиданные лидеры. Некоторые машины удивили своим местом в итоговой таблице. Узнайте, какие авто из Китая признаны самыми качественными и почему.Читать далее
-
16.12.2025, 05:51
Nissan Altima 2026: новые комплектации, стартовая цена и обновления для России
Nissan Altima 2026 выходит на рынок с обновленной ценой и новыми опциями. Базовая комплектация исчезла, а SR Midnight Edition добавляет стиль. Гибридных версий по-прежнему нет, что выделяет Altima на фоне конкурентов. Узнайте, чем еще удивит новинка.Читать далее