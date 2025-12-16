Changan снова удивляет: что скрывает новый Deepal S07 и почему его ждут на «Автоторе»?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дмитрий Новиков

16 декабря 2025, 08:47

В России сертифицировали гибридный кроссовер Deepal S07. Модель сочетает бензиновый двигатель и электромотор. Ожидается, что новинка появится на конвейере. Подробности о комплектации и планах производителя пока держатся в секрете.

На российском рынке появился новый игрок среди гибридных кроссоверов: Deepal S07 официально прошел процедуру сертификации. Как сообщает Автостат, автомобиль получил одобрение типа транспортного средства для гибридной версии, что открывает ему путь к продажам в России. Модель, произведенная в Китае, оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает в паре с электромотором мощностью 238 л.с. Такая силовая установка позволяет кроссоверу сочетать экономичность с достойной динамикой.

Габариты Deepal S07 впечатляют: длина кузова составляет 4 750 мм, ширина — 1 930 мм, а высота — 1 625 мм. Колесная база равна 2 900 мм, что обещает просторный салон и комфорт для пассажиров. Объем багажника — 445 литров, а при сложенных задних сиденьях он увеличивается до 1 385 литров. Внутри автомобиля установлен 15,6-дюймовый сенсорный экран, через который осуществляется управление большинством функций. Селектор коробки передач разместили за рулем, а на центральном тоннеле появилось место для двух беспроводных зарядок для смартфонов.

По информации Автостата, ранее в Россию уже завозили Deepal S07 для прохождения сертификации. В документах ЕАЭС фигурировала именно эта модель, что подтверждает серьезные намерения производителя закрепиться на российском рынке. Интересно, что в СМИ уже обсуждается возможность локальной сборки Deepal S07 и еще одной модели бренда — Deepal G318 — на калининградском заводе «Автотор». Открытые данные о тендерах предприятия свидетельствуют о закупке оборудования для производства четырех моделей Changan, к которым относится и Deepal.

Deepal — это суббренд китайского автогиганта Changan, который с 2022 года специализируется на выпуске гибридных и электрических автомобилей. В линейке Deepal сейчас пять моделей: G318, S09, S07, S05 и L07. Российский рынок для бренда становится все более привлекательным, особенно на фоне растущего интереса к экологичным и технологичным автомобилям. Ожидается, что Deepal S07 сможет составить конкуренцию не только другим китайским кроссоверам, но и европейским аналогам, которые постепенно уходят с российского рынка.

Упомянутые модели: Changan Deepal S7
Упомянутые марки: Changan
