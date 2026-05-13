Британский Airlander 10 снова в центре внимания - студенты NPS изучают военные сценарии применения

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

13 мая 2026, 18:12

Гибридный дирижабль Airlander 10: расширение сотрудничества с ВМС США и новые военные задачи

Гибридный дирижабль Airlander 10: расширение сотрудничества с ВМС США и новые военные задачи

Британский Airlander 10 снова в центре внимания - студенты NPS изучают военные сценарии применения

Гибридный дирижабль Airlander 10: расширение сотрудничества с ВМС США и новые военные задачи

Британский гибридный дирижабль Airlander 10 вновь оказался в фокусе интереса американских военных. Продление партнерства с Naval Postgraduate School открывает новые горизонты для исследований в области автономных операций, эвакуации и наблюдения. Почему именно сейчас этот проект становится особенно актуальным - в нашем материале.

Британский гибридный дирижабль Airlander 10 вновь оказался в фокусе интереса американских военных. Продление партнерства с Naval Postgraduate School открывает новые горизонты для исследований в области автономных операций, эвакуации и наблюдения. Почему именно сейчас этот проект становится особенно актуальным - в нашем материале.

Продление сотрудничества между британской компанией Hybrid Air Vehicles (HAV) и американской военно-морской аспирантурой (NPS) стало одним из самых обсуждаемых событий в сфере международных инноваций. На фоне растущего интереса к альтернативным видам транспорта для армии Airlander 10 вновь оказался в центре внимания экспертов и студентов, которые теперь будут учитывать не только топливную эффективность, но и широкий спектр военных задач.

Ранее в рамках четырёхлетнего партнёрства между HAV и NPS уже были получены результаты: проведены комплексные исследования по применению гибридных летательных аппаратов в области устойчивого развития. Итоги этого этапа позволяют заключить отдельное соглашение с Министерством обороны США, где основной акцент делается на снижении расхода топлива. Этот проект завершится летом 2025 года, подтвердив соответствие Airlander 10 задачам военного назначения.

Теперь, когда сотрудничество с Министерством обороны завершено, HAV и NPS расширяют горизонты: в новых соглашениях особое внимание уделяется автономным операциям, медицинской эвакуации в условиях военных действий, охране границ и длительному мониторингу. Студенты NPS будут разрабатывать схемы, в которых гибридные дирижабли интегрируются с флотом и наземными подразделениями, опираясь на реальные учения и приоритеты Министерства обороны США.

Airlander 10, получивший в народе прозвище «Flying Bum» («Летающая задница»), давно уже перестал быть просто экзотическим проектом. Если раньше его позиционировали как экологичную альтернативу авиалайнерам для туристических перевозок, то теперь военные эксперты отмечают его основные преимущества: грузоподъёмность, автономность, возможность взлетать и садиться практически на любой ровной поверхности, а также устойчивость к работе в сложных и даже враждебных условиях.

Особую актуальность приобретает вопрос экономии топлива: на фоне продолжающегося кризиса с авиационным керосином это придаёт проекту особое стратегическое значение. Но не только экономия: Airlander 10 учится выполнять задачи по логистике в условиях, где обычные транспортные средства бессильны, обеспечивать наблюдение и перевозить грузы на большие расстояния без необходимости в развитой инфраструктуре.

В прошлом году HAV объявила о первом официальном заказе на три Airlander 10 для военного сектора, однако имя заказчика осталось в тайне — известно лишь, что это серьёзная структура оборонной сферы. До этого компания уже получила гражданский заказ от испанского туроператора Air Nostrum, который впоследствии удвоил объём закупки. Производственная линия в Южном Йоркшире рассчитана на выпуск до 12 аппаратов в год, и в перспективе HAV планирует расширить линейку моделями Airlander 50 и Airlander 100.

Интересно, что тенденция к поиску новых решений для авиации прослеживается и в других сегментах рынка. Например, в материале о том, как электрификация и новый взгляд на дизайн меняют привычные модели, подробно рассмотрен потенциал влияния новых технологий на будущее авиации - подробнее об этом можно узнать в анализе перспектив электрификации Toyota Corolla .

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Плюсы и минусы домов на колесах с альковом: что важно знать перед покупкой
ADAC выявил скрытую опасность: как химия в новых авто влияет на здоровье
Как перевозить рассаду на дачу: главные ошибки и советы для водителей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Саратов Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться