Британский Airlander 10 снова в центре внимания - студенты NPS изучают военные сценарии применения

13 мая 2026, 18:12
Гибридный дирижабль Airlander 10: расширение сотрудничества с ВМС США и новые военные задачи
Британский гибридный дирижабль Airlander 10 вновь оказался в фокусе интереса американских военных. Продление партнерства с Naval Postgraduate School открывает новые горизонты для исследований в области автономных операций, эвакуации и наблюдения. Почему именно сейчас этот проект становится особенно актуальным - в нашем материале.
Продление сотрудничества между британской компанией Hybrid Air Vehicles (HAV) и американской военно-морской аспирантурой (NPS) стало одним из самых обсуждаемых событий в сфере международных инноваций. На фоне растущего интереса к альтернативным видам транспорта для армии Airlander 10 вновь оказался в центре внимания экспертов и студентов, которые теперь будут учитывать не только топливную эффективность, но и широкий спектр военных задач.
Ранее в рамках четырёхлетнего партнёрства между HAV и NPS уже были получены результаты: проведены комплексные исследования по применению гибридных летательных аппаратов в области устойчивого развития. Итоги этого этапа позволяют заключить отдельное соглашение с Министерством обороны США, где основной акцент делается на снижении расхода топлива. Этот проект завершится летом 2025 года, подтвердив соответствие Airlander 10 задачам военного назначения.
Теперь, когда сотрудничество с Министерством обороны завершено, HAV и NPS расширяют горизонты: в новых соглашениях особое внимание уделяется автономным операциям, медицинской эвакуации в условиях военных действий, охране границ и длительному мониторингу. Студенты NPS будут разрабатывать схемы, в которых гибридные дирижабли интегрируются с флотом и наземными подразделениями, опираясь на реальные учения и приоритеты Министерства обороны США.
Airlander 10, получивший в народе прозвище «Flying Bum» («Летающая задница»), давно уже перестал быть просто экзотическим проектом. Если раньше его позиционировали как экологичную альтернативу авиалайнерам для туристических перевозок, то теперь военные эксперты отмечают его основные преимущества: грузоподъёмность, автономность, возможность взлетать и садиться практически на любой ровной поверхности, а также устойчивость к работе в сложных и даже враждебных условиях.
Особую актуальность приобретает вопрос экономии топлива: на фоне продолжающегося кризиса с авиационным керосином это придаёт проекту особое стратегическое значение. Но не только экономия: Airlander 10 учится выполнять задачи по логистике в условиях, где обычные транспортные средства бессильны, обеспечивать наблюдение и перевозить грузы на большие расстояния без необходимости в развитой инфраструктуре.
В прошлом году HAV объявила о первом официальном заказе на три Airlander 10 для военного сектора, однако имя заказчика осталось в тайне — известно лишь, что это серьёзная структура оборонной сферы. До этого компания уже получила гражданский заказ от испанского туроператора Air Nostrum, который впоследствии удвоил объём закупки. Производственная линия в Южном Йоркшире рассчитана на выпуск до 12 аппаратов в год, и в перспективе HAV планирует расширить линейку моделями Airlander 50 и Airlander 100.
