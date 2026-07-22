Ferrari 849 Testarossa Spider: 1036-сильный гибридный кабриолет с ценой 55 млн рублей появится в 2026 году

Гибридный Ferrari 849 Testarossa Spider: 1036 л.с. и новая эра кабриолетов

Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой и складной крышей выходит на рынок как самый мощный кабриолет бренда. Новинка сочетает технологии и стиль, а ее появление может изменить представление о спортивных автомобилях для повседневной езды.

Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой и складной крышей выходит на рынок как самый мощный кабриолет бренда. Новинка сочетает технологии и стиль, а ее появление может изменить представление о спортивных автомобилях для повседневной езды.

Появление Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной силовой установкой и складной крышей стало ключевым событием на рынке суперкаров. Модель сразу привлекла внимание сочетанием динамики, инноваций и узнаваемого стиля, что особенно важно на фоне растущего интереса к гибридным технологиям в премиум-сегменте.

В основе новинки — бензиновый турбированный V8, дополненный электромоторами. Такая компоновка позволила инженерам добиться впечатляющей отдачи в 1036 лошадиных сил. Полноприводная трансмиссия автоматически обеспечивает надежное сцепление с дорогой даже при резком ускорении. По заявлению компании, 849 Testarossa Spider станет самым быстрым открытым Ferrari, предназначенным для повседневной эксплуатации.

Кузов автомобиля на 90 % повторяет очертания базового купе, но специалисты переработали аэродинамику, чтобы обеспечить эффективный отвод воздуха при открытой крыше. Важным дополнением стала новая система ABS Evo, отвечающая за точное и безопасное торможение даже на высоких скоростях. В салоне главный акцент сделан на максимальном комфорте водителя: эргономика и материалы соответствуют уровню топовых моделей бренда.

Дизайн 849 Testarossa Spider отсылает к гоночным прототипам Ferrari 1970-х годов, что подчеркивает преемственность и уважение к истории марки. Новинка придет на смену флагманскому SF90 Spider, старт продаж запланирован на конец 2026 года. Ориентировочная цена — 600 000 долларов, что по текущему курсу эквивалентно примерно 55 миллионам рублей.

Появление Ferrari 849 Testarossa Spider может стать важным сигналом для всего сегмента спортивных кабриолетов: производители постоянно ищут баланс между классическими моделями и современными требованиями к экологии и комфорту. Для российского рынка такие автомобили остаются нишевыми, однако интерес к ним стабильно высок среди коллекционеров и поклонников эксклюзивной техники. Важно отметить, что развитие гибридных технологий в премиум-классе со временем может отразиться и на массовом сегменте, задавая новые стандарты для будущих машин.

Интересно, что тренд на использование гибридных установок в суперкарах становится всё более заметным. Как отмечают эксперты, современные турбомоторы и электродвигатели позволяют не только повысить мощность, но и улучшить управляемость, а также снизить вредные выбросы. Ценителям технологий также стоит внимательно следить за развитием технологий — они меняют привычные представления о возможностях автомобиля, подробнее в материале о ресурсах современных технологий , где подробно разбираются различия в особенностях новых технологий.