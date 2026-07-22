Ferrari 849 Testarossa Spider: 1036-сильный гибридный кабриолет с ценой 55 млн рублей появится в 2026 году

22 июля 2026, 13:14
Гибридный Ferrari 849 Testarossa Spider: 1036 л.с. и новая эра кабриолетов
Гибридный Ferrari 849 Testarossa Spider: 1036 л.с. и новая эра кабриолетов
Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной установкой и складной крышей выходит на рынок как самый мощный кабриолет бренда. Новинка сочетает технологии и стиль, а ее появление может изменить представление о спортивных автомобилях для повседневной езды.
Появление Ferrari 849 Testarossa Spider с гибридной силовой установкой и складной крышей стало ключевым событием на рынке суперкаров. Модель сразу привлекла внимание сочетанием динамики, инноваций и узнаваемого стиля, что особенно важно на фоне растущего интереса к гибридным технологиям в премиум-сегменте.
В основе новинки — бензиновый турбированный V8, дополненный электромоторами. Такая компоновка позволила инженерам добиться впечатляющей отдачи в 1036 лошадиных сил. Полноприводная трансмиссия автоматически обеспечивает надежное сцепление с дорогой даже при резком ускорении. По заявлению компании, 849 Testarossa Spider станет самым быстрым открытым Ferrari, предназначенным для повседневной эксплуатации.
Кузов автомобиля на 90 % повторяет очертания базового купе, но специалисты переработали аэродинамику, чтобы обеспечить эффективный отвод воздуха при открытой крыше. Важным дополнением стала новая система ABS Evo, отвечающая за точное и безопасное торможение даже на высоких скоростях. В салоне главный акцент сделан на максимальном комфорте водителя: эргономика и материалы соответствуют уровню топовых моделей бренда.
Дизайн 849 Testarossa Spider отсылает к гоночным прототипам Ferrari 1970-х годов, что подчеркивает преемственность и уважение к истории марки. Новинка придет на смену флагманскому SF90 Spider, старт продаж запланирован на конец 2026 года. Ориентировочная цена — 600 000 долларов, что по текущему курсу эквивалентно примерно 55 миллионам рублей.
Появление Ferrari 849 Testarossa Spider может стать важным сигналом для всего сегмента спортивных кабриолетов: производители постоянно ищут баланс между классическими моделями и современными требованиями к экологии и комфорту. Для российского рынка такие автомобили остаются нишевыми, однако интерес к ним стабильно высок среди коллекционеров и поклонников эксклюзивной техники. Важно отметить, что развитие гибридных технологий в премиум-классе со временем может отразиться и на массовом сегменте, задавая новые стандарты для будущих машин.
Интересно, что тренд на использование гибридных установок в суперкарах становится всё более заметным. Как отмечают эксперты, современные турбомоторы и электродвигатели позволяют не только повысить мощность, но и улучшить управляемость, а также снизить вредные выбросы. Ценителям технологий также стоит внимательно следить за развитием технологий — они меняют привычные представления о возможностях автомобиля, подробнее в материале о ресурсах современных технологий , где подробно разбираются различия в особенностях новых технологий.
Похожие материалы Феррари
-
30.09.2025, 17:27
На аукцион выставили копию редчайшей Ferrari 250 Testa Rossa за полмиллиона долларов
На торги попал уникальный спорткар. Он выглядит как легендарная Ferrari. Автомобиль стоит баснословных денег. Но это не совсем оригинал. В чем же секрет этой машины? Разбираемся в деталях загадочного лота.Читать далее
-
18.09.2025, 21:26
Художник показал, как могла бы выглядеть современная Ferrari Testarossa
Виртуальный дизайнер представил свежий взгляд на культовую модель Ferrari Testarossa. Поклонники обсуждают необычный облик. Ожидания и эмоции вокруг возможного возвращения классики.Читать далее
-
12.09.2025, 18:39
Ferrari возвращает Testarossa: уникальный Targa на фоне премьеры Spider
Ferrari вновь обращается к культовой Testarossa. Компания представила сразу две новые версии. Одна из них вдохновлена редким экспериментом прошлого. Подробности о необычном проекте ждут вас.Читать далее
-
12.09.2025, 10:52
Мощность и драйв: новый спорткар Ferrari — 849 Testarossa удивляет возможностями
Автомобиль вызывает споры своим внешним видом. Его характеристики обещают яркие эмоции. Ожидания от динамики высоки. Подробности о новинке в нашем материале.Читать далее
-
10.09.2025, 08:54
Ferrari представила гибридный суперкар 849 Testarossa Spider с 1050 силами
Ferrari анонсировала открытый гибридный суперкар с уникальными технологиями. Модель сочетает традиции и инновации. Впечатляющая динамика и свежий взгляд на классику. Подробности о новинке уже раскрыты.Читать далее
-
10.02.2023, 00:05
Ferrari показала свой новый необычный автомобиль
Компания Ferrari и The Little Car Company объединили усилия, чтобы создать особую версию легендарного спорткара 250 Testa Rossa (TR). Оригинальную модель выпускали с 1957 по 1961 год. Всего тогда собрали менее четырех десятков экземпляров.Читать далее
-
21.10.2021, 00:45
Битва икон суперкаров 1980-х годов Lamborghini Countach и Ferrari Testarossa: видео
Если вы выросли в 80-х и увлекались автомобилями, велика вероятность, что у вас на стене в спальне висел плакат с одной из этих машин. Возможно, там красовались и Ferrari Testarossa и Lamborghini Countach. Но что было лучшим в реальной жизни?Читать далее
-
08.08.2017, 13:02
Ferrari лишилась прав на бренд Testarossa
Если бы итальянский машиностроитель знал, что рискует лишиться наименования своего бренда Testarossa, то наверняка бы пользоваться им активнее. Но по решению Дюссельдорфского суда звучное имя передано фабрике по производству игрушек Autec AG.Читать далее
-
22.07.2026, 14:58
Китайские гибриды стремительно увеличивают долю на вторичном рынке России
В июне спрос на подержанные гибридные автомобили в России вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Мало кто знает, что китайские бренды заняли треть сегмента, а средний возраст машин снизился. Что это значит для покупателей и какие модели оказались в топе - объясняем подробно.Читать далее
-
22.07.2026, 14:29
Ликвидность электромобилей в России: почему рынок пока не готов к массовому переходу
Мало кто задумывается, что покупка электромобиля может обернуться сложностями при перепродаже. Эксперт объяснил, почему гибриды сейчас более востребованы, а электрокары теряют в цене быстрее. Какие риски и преимущества скрывает рынок - разбираемся, что важно знать в 2026 году.Читать далее
-
22.07.2026, 14:03
BYD Qin Max: интерьер нового седана и рекордная скорость зарядки
BYD Qin Max выходит на рынок с современным интерьером и уникальной системой Flash Charging, позволяющей заряжать батарею почти до полного за считанные минуты. Эта новинка может изменить представление о практичности электромобилей в России.Читать далее
Похожие материалы Феррари
-
30.09.2025, 17:27
На аукцион выставили копию редчайшей Ferrari 250 Testa Rossa за полмиллиона долларов
На торги попал уникальный спорткар. Он выглядит как легендарная Ferrari. Автомобиль стоит баснословных денег. Но это не совсем оригинал. В чем же секрет этой машины? Разбираемся в деталях загадочного лота.Читать далее
-
18.09.2025, 21:26
Художник показал, как могла бы выглядеть современная Ferrari Testarossa
Виртуальный дизайнер представил свежий взгляд на культовую модель Ferrari Testarossa. Поклонники обсуждают необычный облик. Ожидания и эмоции вокруг возможного возвращения классики.Читать далее
-
12.09.2025, 18:39
Ferrari возвращает Testarossa: уникальный Targa на фоне премьеры Spider
Ferrari вновь обращается к культовой Testarossa. Компания представила сразу две новые версии. Одна из них вдохновлена редким экспериментом прошлого. Подробности о необычном проекте ждут вас.Читать далее
-
12.09.2025, 10:52
Мощность и драйв: новый спорткар Ferrari — 849 Testarossa удивляет возможностями
Автомобиль вызывает споры своим внешним видом. Его характеристики обещают яркие эмоции. Ожидания от динамики высоки. Подробности о новинке в нашем материале.Читать далее
-
10.09.2025, 08:54
Ferrari представила гибридный суперкар 849 Testarossa Spider с 1050 силами
Ferrari анонсировала открытый гибридный суперкар с уникальными технологиями. Модель сочетает традиции и инновации. Впечатляющая динамика и свежий взгляд на классику. Подробности о новинке уже раскрыты.Читать далее
-
10.02.2023, 00:05
Ferrari показала свой новый необычный автомобиль
Компания Ferrari и The Little Car Company объединили усилия, чтобы создать особую версию легендарного спорткара 250 Testa Rossa (TR). Оригинальную модель выпускали с 1957 по 1961 год. Всего тогда собрали менее четырех десятков экземпляров.Читать далее
-
21.10.2021, 00:45
Битва икон суперкаров 1980-х годов Lamborghini Countach и Ferrari Testarossa: видео
Если вы выросли в 80-х и увлекались автомобилями, велика вероятность, что у вас на стене в спальне висел плакат с одной из этих машин. Возможно, там красовались и Ferrari Testarossa и Lamborghini Countach. Но что было лучшим в реальной жизни?Читать далее
-
08.08.2017, 13:02
Ferrari лишилась прав на бренд Testarossa
Если бы итальянский машиностроитель знал, что рискует лишиться наименования своего бренда Testarossa, то наверняка бы пользоваться им активнее. Но по решению Дюссельдорфского суда звучное имя передано фабрике по производству игрушек Autec AG.Читать далее
-
22.07.2026, 14:58
Китайские гибриды стремительно увеличивают долю на вторичном рынке России
В июне спрос на подержанные гибридные автомобили в России вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Мало кто знает, что китайские бренды заняли треть сегмента, а средний возраст машин снизился. Что это значит для покупателей и какие модели оказались в топе - объясняем подробно.Читать далее
-
22.07.2026, 14:29
Ликвидность электромобилей в России: почему рынок пока не готов к массовому переходу
Мало кто задумывается, что покупка электромобиля может обернуться сложностями при перепродаже. Эксперт объяснил, почему гибриды сейчас более востребованы, а электрокары теряют в цене быстрее. Какие риски и преимущества скрывает рынок - разбираемся, что важно знать в 2026 году.Читать далее
-
22.07.2026, 14:03
BYD Qin Max: интерьер нового седана и рекордная скорость зарядки
BYD Qin Max выходит на рынок с современным интерьером и уникальной системой Flash Charging, позволяющей заряжать батарею почти до полного за считанные минуты. Эта новинка может изменить представление о практичности электромобилей в России.Читать далее