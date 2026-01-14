Черный кроссовер без номеров: что скрывает новый GAC S7 – сенсация или разочарование?

Гибридный GAC S7 впервые замечен в Москве до старта продаж в России

В столице засняли новый гибридный кроссовер GAC S7. Модель готовится к выходу на российский рынок. Подробности о технических характеристиках держатся в секрете. Ожидается высокая цена и впечатляющий запас хода. Эксперты гадают, оправдает ли новинка ожидания.

На улицах Москвы в объективы попал необычный автомобиль - гибридный кроссовер GAC S7, который еще не поступил в официальную продажу на российском рынке. Машина, полностью лишенная регистрационных знаков и фирменных рамок, сразу привлекла внимание автолюбителей своим строгим черным цветом и отсутствием привычных хромированных деталей.

По информации «Автовзгляд», китайский производитель GAC недавно получил одобрение типа транспортного средства на полноприводную версию S7, оснащенную двумя электромоторами. Это событие стало ключевым шагом к началу продаж модели в России, где интерес к гибридным технологиям продолжает расти.

Экстерьер нового S7 выполнен в сдержанном стиле: никаких ярких акцентов, только лаконичные линии и массивные пропорции. Габариты кроссовера внушают уважение - почти пять метров в длину, ширина 1950 мм и высота 1780 мм. Колесная база составляет 2880 мм, что обещает просторный салон для пяти пассажиров. Внутри - независимая подвеска: спереди классическая МакФерсон, сзади - многорычажная конструкция, рассчитанная на российские дороги.

Техническая начинка впечатляет: под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с., а в полноприводной версии добавляются два электромотора - на передней и задней осях. Совокупная отдача гибридной системы достигает 501 л.с., что делает S7 одним из самых мощных представителей своего класса. Трансмиссия - гибридная DHT, обеспечивающая плавное переключение между режимами работы двигателя и электромоторов.

Фото: GAC

Особое внимание заслуживает запас хода: на одной только электротяге кроссовер способен преодолеть до 180 км по циклу CLTC, а в смешанном режиме - до 1020 км. Такой показатель выглядит особенно актуальным для российских реалий, где дальние поездки - не редкость. Объем багажника варьируется от 720 до 2050 литров, что позволяет использовать автомобиль как для семейных путешествий, так и для перевозки крупногабаритных грузов.

В Китае GAC S7 уже доступен в двух комплектациях: базовая версия оценивается в 209,8 тысячи юаней (примерно 2,37 млн рублей), а топовая - в 229,8 тысячи юаней (около 2,6 млн рублей). Однако для российского рынка ценник окажется заметно выше: по предварительным данным, стоимость полноприводной модификации может стартовать от 6,5 млн рублей и доходить до 6,9 млн без учета акций и скидок.

Интересно, что производитель выбрал для тестовых поездок по Москве именно черную версию без хрома - возможно, это намек на будущие стилистические решения для России. Впрочем, окончательные комплектации и варианты отделки станут известны ближе к старту продаж.

GAC S7 - не первый электрифицированный кроссовер, который китайская марка планирует вывести на российский рынок. Ранее сообщалось о подготовке к поставкам полностью электрической модели, однако именно гибридная версия, судя по всему, станет флагманом линейки. С учетом растущего интереса к экологичным технологиям и отсутствия прямых конкурентов в этом ценовом сегменте, новинка может занять свою нишу среди российских покупателей.

Пока остается только гадать, насколько удачным окажется дебют S7 в России. С одной стороны - впечатляющие технические характеристики и современный дизайн, с другой - высокая стоимость и пока еще не до конца понятная стратегия продвижения. Но одно ясно точно: появление GAC S7 на московских улицах - это сигнал, что рынок гибридных кроссоверов в России выходит на новый уровень.