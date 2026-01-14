Черный кроссовер без номеров: что скрывает новый GAC S7 – сенсация или разочарование?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 13:16

Гибридный GAC S7 впервые замечен в Москве до старта продаж в России

Гибридный GAC S7 впервые замечен в Москве до старта продаж в России

Черный кроссовер без номеров: что скрывает новый GAC S7 – сенсация или разочарование?

Гибридный GAC S7 впервые замечен в Москве до старта продаж в России

В столице засняли новый гибридный кроссовер GAC S7. Модель готовится к выходу на российский рынок. Подробности о технических характеристиках держатся в секрете. Ожидается высокая цена и впечатляющий запас хода. Эксперты гадают, оправдает ли новинка ожидания.

В столице засняли новый гибридный кроссовер GAC S7. Модель готовится к выходу на российский рынок. Подробности о технических характеристиках держатся в секрете. Ожидается высокая цена и впечатляющий запас хода. Эксперты гадают, оправдает ли новинка ожидания.

На улицах Москвы в объективы попал необычный автомобиль - гибридный кроссовер GAC S7, который еще не поступил в официальную продажу на российском рынке. Машина, полностью лишенная регистрационных знаков и фирменных рамок, сразу привлекла внимание автолюбителей своим строгим черным цветом и отсутствием привычных хромированных деталей.

По информации «Автовзгляд», китайский производитель GAC недавно получил одобрение типа транспортного средства на полноприводную версию S7, оснащенную двумя электромоторами. Это событие стало ключевым шагом к началу продаж модели в России, где интерес к гибридным технологиям продолжает расти.

Экстерьер нового S7 выполнен в сдержанном стиле: никаких ярких акцентов, только лаконичные линии и массивные пропорции. Габариты кроссовера внушают уважение - почти пять метров в длину, ширина 1950 мм и высота 1780 мм. Колесная база составляет 2880 мм, что обещает просторный салон для пяти пассажиров. Внутри - независимая подвеска: спереди классическая МакФерсон, сзади - многорычажная конструкция, рассчитанная на российские дороги.

Техническая начинка впечатляет: под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с., а в полноприводной версии добавляются два электромотора - на передней и задней осях. Совокупная отдача гибридной системы достигает 501 л.с., что делает S7 одним из самых мощных представителей своего класса. Трансмиссия - гибридная DHT, обеспечивающая плавное переключение между режимами работы двигателя и электромоторов.

Фото: GAC

Особое внимание заслуживает запас хода: на одной только электротяге кроссовер способен преодолеть до 180 км по циклу CLTC, а в смешанном режиме - до 1020 км. Такой показатель выглядит особенно актуальным для российских реалий, где дальние поездки - не редкость. Объем багажника варьируется от 720 до 2050 литров, что позволяет использовать автомобиль как для семейных путешествий, так и для перевозки крупногабаритных грузов.

В Китае GAC S7 уже доступен в двух комплектациях: базовая версия оценивается в 209,8 тысячи юаней (примерно 2,37 млн рублей), а топовая - в 229,8 тысячи юаней (около 2,6 млн рублей). Однако для российского рынка ценник окажется заметно выше: по предварительным данным, стоимость полноприводной модификации может стартовать от 6,5 млн рублей и доходить до 6,9 млн без учета акций и скидок.

Интересно, что производитель выбрал для тестовых поездок по Москве именно черную версию без хрома - возможно, это намек на будущие стилистические решения для России. Впрочем, окончательные комплектации и варианты отделки станут известны ближе к старту продаж.

GAC S7 - не первый электрифицированный кроссовер, который китайская марка планирует вывести на российский рынок. Ранее сообщалось о подготовке к поставкам полностью электрической модели, однако именно гибридная версия, судя по всему, станет флагманом линейки. С учетом растущего интереса к экологичным технологиям и отсутствия прямых конкурентов в этом ценовом сегменте, новинка может занять свою нишу среди российских покупателей.

Пока остается только гадать, насколько удачным окажется дебют S7 в России. С одной стороны - впечатляющие технические характеристики и современный дизайн, с другой - высокая стоимость и пока еще не до конца понятная стратегия продвижения. Но одно ясно точно: появление GAC S7 на московских улицах - это сигнал, что рынок гибридных кроссоверов в России выходит на новый уровень.

Упомянутые марки: GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК

Похожие материалы ГАК

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Владивосток Самара Смоленск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться