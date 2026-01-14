Черный кроссовер без номеров: что скрывает новый GAC S7 – сенсация или разочарование?

14 января 2026, 13:16
Гибридный GAC S7 впервые замечен в Москве до старта продаж в России
В столице засняли новый гибридный кроссовер GAC S7. Модель готовится к выходу на российский рынок. Подробности о технических характеристиках держатся в секрете. Ожидается высокая цена и впечатляющий запас хода. Эксперты гадают, оправдает ли новинка ожидания.
На улицах Москвы в объективы попал необычный автомобиль - гибридный кроссовер GAC S7, который еще не поступил в официальную продажу на российском рынке. Машина, полностью лишенная регистрационных знаков и фирменных рамок, сразу привлекла внимание автолюбителей своим строгим черным цветом и отсутствием привычных хромированных деталей.
По информации «Автовзгляд», китайский производитель GAC недавно получил одобрение типа транспортного средства на полноприводную версию S7, оснащенную двумя электромоторами. Это событие стало ключевым шагом к началу продаж модели в России, где интерес к гибридным технологиям продолжает расти.
Экстерьер нового S7 выполнен в сдержанном стиле: никаких ярких акцентов, только лаконичные линии и массивные пропорции. Габариты кроссовера внушают уважение - почти пять метров в длину, ширина 1950 мм и высота 1780 мм. Колесная база составляет 2880 мм, что обещает просторный салон для пяти пассажиров. Внутри - независимая подвеска: спереди классическая МакФерсон, сзади - многорычажная конструкция, рассчитанная на российские дороги.
Техническая начинка впечатляет: под капотом установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 160 л.с., а в полноприводной версии добавляются два электромотора - на передней и задней осях. Совокупная отдача гибридной системы достигает 501 л.с., что делает S7 одним из самых мощных представителей своего класса. Трансмиссия - гибридная DHT, обеспечивающая плавное переключение между режимами работы двигателя и электромоторов.
Особое внимание заслуживает запас хода: на одной только электротяге кроссовер способен преодолеть до 180 км по циклу CLTC, а в смешанном режиме - до 1020 км. Такой показатель выглядит особенно актуальным для российских реалий, где дальние поездки - не редкость. Объем багажника варьируется от 720 до 2050 литров, что позволяет использовать автомобиль как для семейных путешествий, так и для перевозки крупногабаритных грузов.
В Китае GAC S7 уже доступен в двух комплектациях: базовая версия оценивается в 209,8 тысячи юаней (примерно 2,37 млн рублей), а топовая - в 229,8 тысячи юаней (около 2,6 млн рублей). Однако для российского рынка ценник окажется заметно выше: по предварительным данным, стоимость полноприводной модификации может стартовать от 6,5 млн рублей и доходить до 6,9 млн без учета акций и скидок.
Интересно, что производитель выбрал для тестовых поездок по Москве именно черную версию без хрома - возможно, это намек на будущие стилистические решения для России. Впрочем, окончательные комплектации и варианты отделки станут известны ближе к старту продаж.
GAC S7 - не первый электрифицированный кроссовер, который китайская марка планирует вывести на российский рынок. Ранее сообщалось о подготовке к поставкам полностью электрической модели, однако именно гибридная версия, судя по всему, станет флагманом линейки. С учетом растущего интереса к экологичным технологиям и отсутствия прямых конкурентов в этом ценовом сегменте, новинка может занять свою нишу среди российских покупателей.
Пока остается только гадать, насколько удачным окажется дебют S7 в России. С одной стороны - впечатляющие технические характеристики и современный дизайн, с другой - высокая стоимость и пока еще не до конца понятная стратегия продвижения. Но одно ясно точно: появление GAC S7 на московских улицах - это сигнал, что рынок гибридных кроссоверов в России выходит на новый уровень.
Похожие материалы ГАК
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
14.01.2026, 15:55
Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi
В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.Читать далее
14.01.2026, 15:37
АвтоВАЗ перенес старт бренда SKM на 2026 год из-за рыночной ситуации
АвтоВАЗ готовит запуск бренда SKM, но сроки изменились. Причины сдвига не раскрываются. Ожидаются новые модели для бизнеса. Подробности о планах компании держатся в секрете. Интрига вокруг проекта сохраняется.Читать далее
14.01.2026, 15:32
АвтоВАЗ готовит внедрение систем автопилота и активной безопасности в Lada
АвтоВАЗ анонсировал планы по оснащению своих моделей системами ADAS. Подробности о сроках и функциях пока держатся в секрете. Эксперты гадают, какие технологии выберет производитель. Вопросы остаются открытыми, а интерес к теме растет.Читать далее
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
14.01.2026, 15:20
Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor
Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.Читать далее
