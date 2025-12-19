Geely EX5 EM-i удивил расходом и ценой – стоит ли брать такой гибрид

19 декабря 2025, 08:23
Гибридный Geely EX5 EM-i: экономия топлива и запас хода почти 1000 км
Geely EX5 EM-i стал новым игроком среди гибридных кроссоверов. Модель обещает большой запас хода и экономичный расход. Внутри - простор и современные технологии. Но есть и свои нюансы. Подробности - в нашем тесте.
Российский рынок семейных кроссоверов пополнился новым гибридом - Geely EX5 EM-i. Модель сразу привлекла внимание сочетанием экономичности, вместительности и доступной цены. По информации Autonews, этот автомобиль способен проехать почти тысячу километров без дозаправки, а расход топлива держится на уровне 6,2 литра на 100 км. Мы протестировали новинку и готовы поделиться впечатлениями.
Внешне гибридная версия EX5 практически не отличается от электрической. Одинаковая модульная платформа GEA, схожие габариты и дизайн. Однако при детальном осмотре обнаруживаются отличия: у гибрида обычные дверные ручки, измененные колесные диски и немного увеличенные размеры. Передняя часть получила новые фары и бампер, а сзади номерной знак переехал на крышку багажника. Лючок для зарядки теперь расположен на правом заднем крыле, а бензиновый - с противоположной стороны.
Зарядка литий-железо-фосфатной батареи емкостью 18,4 кВт·ч занимает около трех часов от обычной станции и менее часа от быстрой. При этом автомобиль допускает заправку как 92-м, так и 95-м бензином, хотя предпочтительнее использовать более качественное топливо.
Салон EX5 EM-i заметно отличается от электрической версии. Интерьер выполнен в минималистичном стиле, но с акцентом на комфорт. Мягкий пластик, приятная искусственная кожа и простор - все это создает ощущение уюта. Особое внимание уделено сиденьям: они удобные, с технологией нулевого давления. Большинство функций скрыто в меню 15,4-дюймового сенсорного экрана. Центральная консоль переработана, появились новые органы управления климатом и мультимедиа. Однако климат-контроль остался однозонным, что удивляет для семейного автомобиля.
На втором ряду просторно, есть подогревы, разъемы USB и регулируемая спинка. Багажник увеличился до 528 литров, но розеток на 12 или 220 В не предусмотрено. Для подключения внешних устройств потребуется специальный кабель, который нужно приобретать отдельно. Запасного колеса нет - только ремкомплект.
В плане оснащения Geely EX5 EM-i предлагает две комплектации: Pro и Max. Уже в базовой версии есть подогревы, ассистенты, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света. В топовой комплектации добавляются премиальная аудиосистема, панорамная крыша, проекционный дисплей и электропривод багажника. Однако некоторые опции, такие как подсветка бардачка и зеркал, доступны только в старшей версии.
В движении гибридный EX5 EM-i напоминает электрическую версию: мягкая подвеска, плавный ход, комфорт в поворотах. Руль легкий, без выраженной обратной связи - автомобиль рассчитан на спокойную езду. Разгон до 100 км/ч занимает около 8,1 секунды. Силовая установка состоит из 1,5-литрового атмосферного двигателя и электромотора, суммарная мощность - 218 л.с. На чистом электричестве можно проехать до 100 км, а в смешанном режиме расход топлива составляет 6,2 литра на 100 км. Бак на 51 литр обеспечивает запас хода до 800 км без дозаправки.
Не обошлось и без недостатков. Ассистенты водителя слишком навязчивы, настройки часто сбрасываются, а управление многими функциями реализовано только через сенсорный экран. Отсутствие розетки на 220 В и однозонный климат-контроль также могут разочаровать некоторых покупателей.
Geely EX5 EM-i - интересный вариант для тех, кто ищет экономичный и вместительный кроссовер для семьи и путешествий. Модель сочетает современные технологии, комфорт и привлекательную цену. Несмотря на некоторые недочеты, автомобиль производит положительное впечатление и способен заинтересовать широкий круг автолюбителей.
