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Автор: Дарья Климова

29 июля 2026, 12:06

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности

Три режима, 218 л. с. и ADAS за разумные деньги: разбираем козыри гибрида Geely EX5 EM‑R, который может перевернуть рынок

Гибридный Geely EX5 EM-R выходит на российский рынок: новые детали и особенности

Geely представила в России свежую версию гибридного кроссовера EX5 EM-R. Модель получила обновленный интерьер, расширенный набор электронных ассистентов и три режима движения. Почему эта новинка может стать важной для рынка и какие детали пока держат в секрете - разбираемся в материале.

Geely представила в России свежую версию гибридного кроссовера EX5 EM-R. Модель получила обновленный интерьер, расширенный набор электронных ассистентов и три режима движения. Почему эта новинка может стать важной для рынка и какие детали пока держат в секрете - разбираемся в материале.

Появление Geely EX5 EM-R на российском рынке - событие, которое может повлиять на восприятие гибридных технологий среди отечественных автолюбителей. В условиях, когда спрос на экономичные и технологичные автомобили растет, новая версия кроссовера от Geely становится заметным игроком в сегменте доступных гибридов.

Главная особенность EX5 EM-R - последовательная гибридная силовая установка. Она сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 99 л.с. и электромотор, который способен развивать до 218 л.с. Такая конфигурация позволяет автомобилю работать в трех режимах: полностью электрическом, автоматическом и мощном. Это дает водителю возможность выбирать оптимальный сценарий движения в зависимости от дорожных условий и личных предпочтений.

Внутри кроссовера покупателя ждут два варианта цветового оформления салона, а управление большинством функций вынесено на крупный 15,4-дюймовый экран мультимедийной системы. Для водителя предусмотрена цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, что подчеркивает современный подход к эргономике и информативности. Кузов EX5 EM-R на 65% состоит из высокопрочных сталей, что положительно сказывается на безопасности и долговечности автомобиля.

Система активной безопасности и комплекс ассистентов ADAS включают более десяти электронных помощников. Среди них - интеллектуальный круиз-контроль, система предотвращения фронтальных столкновений и контроль слепых зон. Такой набор функций обычно встречается в более дорогих моделях, что выделяет EX5 EM-R среди конкурентов в своем классе.

Интересно, что Geely пока не раскрывает подробностей о комплектациях, ценах и дате начала продаж. Это создает дополнительную интригу вокруг новинки и подогревает интерес потенциальных покупателей. Компания делает ставку на расширение ассортимента и внедрение современных технологий, что может стать ответом на растущие ожидания российского рынка.

Стоит отметить, что китайские бренды продолжают активно развивать свое присутствие в России. Например, недавно стало известно о планах Bestune по локализации производства и расширению модельного ряда, что также может повлиять на расстановку сил в сегменте доступных автомобилей - подробнее об этом можно узнать в материале о перспективах Bestune на российском рынке.

Для справки: гибридные кроссоверы становятся все более востребованными в России благодаря сочетанию экономичности и современных опций. По данным отраслевых аналитиков, доля гибридов в продажах новых автомобилей в 2026 году может превысить 10%. Важно, что такие модели, как Geely EX5 EM-R, способны предложить не только технологичность, но и доступность, что особенно актуально на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. Ожидается, что появление новинки простимулирует конкуренцию и ускорит обновление модельных линеек других производителей.

Упомянутые модели: Geely EX5
Упомянутые марки: Geely
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