Купить Deepal G318 или переплачивать за бензин: сравнение гибридной революции «Автотора» с классикой

13 мая 2026, 08:19
Гибридный кроссовер Deepal G318: полный привод, пневмоподвеска и сборка в России
Гибридный кроссовер Deepal G318: полный привод, пневмоподвеска и сборка в России
В России стартовали продажи полноприводного гибридного кроссовера Deepal G318, собранного на «Автоторе». Модель выделяется мощной установкой, пневмоподвеской и современным интерьером. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах на российском рынке - в нашем обзоре.
Появление Deepal G318 на российском рынке не осталось незамеченным для тех, кто следит за гибридными технологиями и локализацией. Кроссовер, собранный на калининградском «Автоторе», сразу заявляет о себе как о серьёзном игроке в сегменте современных полноприводных гибридов.
В основе Deepal G318 лежит необычная схема: 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. работает исключительно как генератор, а движение обеспечивают два электромотора, формируя полный привод. Такая архитектура даёт пиковые 439 л.с., но транспортный налог рассчитывается по мощности ДВС — менее 200 л.с., что очень выгодно в российских условиях.
Паспортный запас хода на электротяге — 184 км, а в реальных условиях с активной рекуперацией можно проезжать более 100 км. Это серьёзный аргумент для тех, кто ищет экономичное решение без компромиссов в динамике: разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, максимальная скорость — 175 км/ч.
Пневмоподвеска — отдельная гордость: она обеспечивает комфорт и позволяет увеличить дорожный просвет до 240 мм, что актуально для российских дорог. Адаптивные амортизаторы ZF реагируют на неровности за 0,002 секунды. Шумоизоляция на высоком уровне: аэродинамические шумы заметны только после 110 км/ч, разве что верхний багажник с «люстрой» вносит свои коррективы.
Внутри — 14,6-дюймовый дисплей, удобный селектор передач и эргономичные ручки для посадки. Управление микроклиматом вынесено на отдельную панель, что оценят любители тактильного контроля. Второй ряд сидений просторный, с регулируемой спинкой и трёхступенчатым подогревом. Уже есть поддержка Apple CarPlay, в будущем появятся Android Auto и сервисы Яндекса.
Безопасность обеспечена восемью подушками, вентиляцией передних кресел, массажем для водителя и полным набором электронных ассистентов. В комплектации — зимний пакет, телематика с удалённым управлением климатом и подготовка под фаркоп, что редко встречается в этом сегменте.
Стоимость Deepal G318 стартует от 5,65 млн рублей. За 350 тысяч рублей можно добавить пневмоподвеску, аудиосистему с сабвуфером, «люстру», 20-дюймовые колёса и другие опции. Благодаря госпрограммам цена в кредит может снизиться до 4,73–5,08 млн рублей, что делает модель ещё привлекательнее.
Технические характеристики впечатляют: длина — 5010 мм, ширина — 1985 мм, высота — 1960 мм, колёсная база — 2880 мм. Дорожный просвет — от 210 до 240 мм, объём багажника — от 490 до 1601 литра. Снаряжённая масса — 2449 кг, полная — 2814 кг. Ёмкость батареи — 35,07 кВт·ч, бак — 60 литров, расход топлива в смешанном цикле — от 0,9 до 6,7 л на 100 км.
Deepal G318 — это не просто очередной гибридный кроссовер, а пример того, как современные технологии и локальная сборка меняют расстановку сил на рынке. Модель сочетает мощность, удобство и продуманное оснащение, предлагая интересную альтернативу для тех, кто ищет нечто большее, чем просто средство передвижения.
Похожие материалы Чинган, Аватр
-
13.03.2026, 10:18
Deepal G318 выходит в России: две комплектации, гибридная система и зимний пакет
Гибридный кроссовер Deepal G318 готовится к старту продаж в России и уже известны все детали по комплектациям. Модель удивляет набором опций и адаптацией к российским условиям. Почему этот запуск может изменить рынок и что скрывают новые версии - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.03.2026, 07:18
«За рулем» назвал 7 главных премьер российского авторынка начала 2026 года
Российский авторынок весной 2026 года удивляет: несмотря на перемены в утилизационном сборе, производители делают ставку на локальную сборку и модели до 160 л.с. В обзоре - ключевые новинки, которые уже влияют на выбор покупателей и формируют новые тренды. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 18:58
Испытания Deepal G318: как китайский гибрид показал себя на морозе
Новый гибридный внедорожник Deepal G318 прошел суровые испытания в Китае при -30°C и сильном ветре. Эксперты отмечают необычную плавность хода и работу электроники. Почему эта модель может изменить рынок и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:21
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan запускает в России сборку гибридного кроссовера Deepal G318. Почему эта модель может изменить рынок, какие опции удивят, а какие детали вызывают вопросы - разбираемся в деталях прямо сейчас.Читать далее
-
04.02.2026, 15:46
«Автотор» начал производство гибридов: в России появятся кроссовер Deepal S07 и внедорожник G318
В Калининграде стартовала сборка гибридных Deepal S07 и G318. Ожидается, что обе модели появятся в продаже в феврале 2026 года. Новинки обещают интересные технические решения и расширение локализации производства.Читать далее
-
03.02.2026, 19:31
Deepal выходит на российский рынок: старт локальной сборки гибридных кроссоверов
В России стартует новая волна автоновинок: Deepal, суббренд Changan, готовит к запуску гибридные кроссоверы с локальной сборкой. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о моделях - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 15:42
Сборка гибридных кроссоверов Deepal стартовала на калининградском «Автоторе»
Вышло исследование: на калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка новых гибридных кроссоверов Deepal, которые способны проехать свыше 1000 км без дозаправки. Мало кто знает, что в проекте участвует известный итальянский дизайнер, а в планах - расширение модельного ряда. Что это значит для российского авторынка и какие перспективы открываются - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.10.2025, 08:09
Changan готовит официальный старт продаж Avatr 12 и Deepal G318 в России
К выходу на российский рынок готовятся две новые модели. Когда ожидается официальный старт продаж? Подробности о новинках и сроках появления. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.09.2025, 14:35
Пять новых Changan встанут на конвейер Автотора в Калининграде
Калининградский завод расширяет сотрудничество. Скоро начнется выпуск новых моделей. В списке есть кроссоверы и внедорожники. Также появятся современные гибридные автомобили. Стали известны подробности о новинках.Читать далее
-
08.09.2025, 14:59
Changan готовит к запуску в России гибридный внедорожник Deepal G318
Changan выводит на рынок новый внедорожник. Модель Deepal G318 уже в России. Автомобиль проходит необходимые процедуры. Скоро начнутся официальные продажи.Читать далее
Похожие материалы Чинган, Аватр
-
13.03.2026, 10:18
Deepal G318 выходит в России: две комплектации, гибридная система и зимний пакет
Гибридный кроссовер Deepal G318 готовится к старту продаж в России и уже известны все детали по комплектациям. Модель удивляет набором опций и адаптацией к российским условиям. Почему этот запуск может изменить рынок и что скрывают новые версии - разбираемся подробно.Читать далее
-
05.03.2026, 07:18
«За рулем» назвал 7 главных премьер российского авторынка начала 2026 года
Российский авторынок весной 2026 года удивляет: несмотря на перемены в утилизационном сборе, производители делают ставку на локальную сборку и модели до 160 л.с. В обзоре - ключевые новинки, которые уже влияют на выбор покупателей и формируют новые тренды. Почему именно эти автомобили оказались в центре внимания - разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.03.2026, 18:58
Испытания Deepal G318: как китайский гибрид показал себя на морозе
Новый гибридный внедорожник Deepal G318 прошел суровые испытания в Китае при -30°C и сильном ветре. Эксперты отмечают необычную плавность хода и работу электроники. Почему эта модель может изменить рынок и когда ждать старт продаж - разбираемся подробно.Читать далее
-
11.02.2026, 08:21
Гибридный Deepal G318: старт сборки в Калининграде и особенности для России
Changan запускает в России сборку гибридного кроссовера Deepal G318. Почему эта модель может изменить рынок, какие опции удивят, а какие детали вызывают вопросы - разбираемся в деталях прямо сейчас.Читать далее
-
04.02.2026, 15:46
«Автотор» начал производство гибридов: в России появятся кроссовер Deepal S07 и внедорожник G318
В Калининграде стартовала сборка гибридных Deepal S07 и G318. Ожидается, что обе модели появятся в продаже в феврале 2026 года. Новинки обещают интересные технические решения и расширение локализации производства.Читать далее
-
03.02.2026, 19:31
Deepal выходит на российский рынок: старт локальной сборки гибридных кроссоверов
В России стартует новая волна автоновинок: Deepal, суббренд Changan, готовит к запуску гибридные кроссоверы с локальной сборкой. Почему этот шаг может изменить рынок и что известно о моделях - в нашем материале.Читать далее
-
30.01.2026, 15:42
Сборка гибридных кроссоверов Deepal стартовала на калининградском «Автоторе»
Вышло исследование: на калининградском заводе «Автотор» стартовала сборка новых гибридных кроссоверов Deepal, которые способны проехать свыше 1000 км без дозаправки. Мало кто знает, что в проекте участвует известный итальянский дизайнер, а в планах - расширение модельного ряда. Что это значит для российского авторынка и какие перспективы открываются - разбираемся в деталях.Читать далее
-
28.10.2025, 08:09
Changan готовит официальный старт продаж Avatr 12 и Deepal G318 в России
К выходу на российский рынок готовятся две новые модели. Когда ожидается официальный старт продаж? Подробности о новинках и сроках появления. Следите за развитием событий.Читать далее
-
23.09.2025, 14:35
Пять новых Changan встанут на конвейер Автотора в Калининграде
Калининградский завод расширяет сотрудничество. Скоро начнется выпуск новых моделей. В списке есть кроссоверы и внедорожники. Также появятся современные гибридные автомобили. Стали известны подробности о новинках.Читать далее
-
08.09.2025, 14:59
Changan готовит к запуску в России гибридный внедорожник Deepal G318
Changan выводит на рынок новый внедорожник. Модель Deepal G318 уже в России. Автомобиль проходит необходимые процедуры. Скоро начнутся официальные продажи.Читать далее