Купить Deepal G318 или переплачивать за бензин: сравнение гибридной революции «Автотора» с классикой

Гибридный кроссовер Deepal G318: полный привод, пневмоподвеска и сборка в России

В России стартовали продажи полноприводного гибридного кроссовера Deepal G318, собранного на «Автоторе». Модель выделяется мощной установкой, пневмоподвеской и современным интерьером. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах на российском рынке - в нашем обзоре.

Появление Deepal G318 на российском рынке не осталось незамеченным для тех, кто следит за гибридными технологиями и локализацией. Кроссовер, собранный на калининградском «Автоторе», сразу заявляет о себе как о серьёзном игроке в сегменте современных полноприводных гибридов.

В основе Deepal G318 лежит необычная схема: 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с. работает исключительно как генератор, а движение обеспечивают два электромотора, формируя полный привод. Такая архитектура даёт пиковые 439 л.с., но транспортный налог рассчитывается по мощности ДВС — менее 200 л.с., что очень выгодно в российских условиях.

Паспортный запас хода на электротяге — 184 км, а в реальных условиях с активной рекуперацией можно проезжать более 100 км. Это серьёзный аргумент для тех, кто ищет экономичное решение без компромиссов в динамике: разгон до 100 км/ч занимает 6,3 секунды, максимальная скорость — 175 км/ч.

Пневмоподвеска — отдельная гордость: она обеспечивает комфорт и позволяет увеличить дорожный просвет до 240 мм, что актуально для российских дорог. Адаптивные амортизаторы ZF реагируют на неровности за 0,002 секунды. Шумоизоляция на высоком уровне: аэродинамические шумы заметны только после 110 км/ч, разве что верхний багажник с «люстрой» вносит свои коррективы.

Внутри — 14,6-дюймовый дисплей, удобный селектор передач и эргономичные ручки для посадки. Управление микроклиматом вынесено на отдельную панель, что оценят любители тактильного контроля. Второй ряд сидений просторный, с регулируемой спинкой и трёхступенчатым подогревом. Уже есть поддержка Apple CarPlay, в будущем появятся Android Auto и сервисы Яндекса.

Безопасность обеспечена восемью подушками, вентиляцией передних кресел, массажем для водителя и полным набором электронных ассистентов. В комплектации — зимний пакет, телематика с удалённым управлением климатом и подготовка под фаркоп, что редко встречается в этом сегменте.

Стоимость Deepal G318 стартует от 5,65 млн рублей. За 350 тысяч рублей можно добавить пневмоподвеску, аудиосистему с сабвуфером, «люстру», 20-дюймовые колёса и другие опции. Благодаря госпрограммам цена в кредит может снизиться до 4,73–5,08 млн рублей, что делает модель ещё привлекательнее.

Технические характеристики впечатляют: длина — 5010 мм, ширина — 1985 мм, высота — 1960 мм, колёсная база — 2880 мм. Дорожный просвет — от 210 до 240 мм, объём багажника — от 490 до 1601 литра. Снаряжённая масса — 2449 кг, полная — 2814 кг. Ёмкость батареи — 35,07 кВт·ч, бак — 60 литров, расход топлива в смешанном цикле — от 0,9 до 6,7 л на 100 км.

Deepal G318 — это не просто очередной гибридный кроссовер, а пример того, как современные технологии и локальная сборка меняют расстановку сил на рынке. Модель сочетает мощность, удобство и продуманное оснащение, предлагая интересную альтернативу для тех, кто ищет нечто большее, чем просто средство передвижения.