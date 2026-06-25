Changan запускает продажи DEEPAL S07: чем удивляет этот кроссовер?

Гибридный кроссовер DEEPAL S07 выходит на российский рынок: одобрение получено

Changan готовится к старту продаж нового гибридного кроссовера DEEPAL S07 в России. Модель уже прошла сертификацию и отличается впечатляющими характеристиками: почти тысяча километров на одном баке и премиальный комфорт. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах - в нашем материале.

Changan готовится к старту продаж нового гибридного кроссовера DEEPAL S07 в России. Модель уже прошла сертификацию и отличается впечатляющими характеристиками: почти тысяча километров на одном баке и премиальный комфорт. Почему этот автомобиль может изменить представление о гибридах - в нашем материале.

Changan Automobile официально объявила о скором начале продаж гибридного кроссовера DEEPAL S07 на российском рынке. Модель уже прошла процедуру получения Одобрения типа транспортного средства, что открывает ей путь к дилерам по всей стране. DEEPAL S07 - последовательный гибрид, сочетающий современные технологии, динамику и высокий уровень комфорта, что выделяет его среди конкурентов в сегменте.

Автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 7,7 секунды, а суммарный запас хода достигает 992 километров. На электротяге DEEPAL S07 преодолевает до 174 километров, что особенно актуально для городских поездок. Емкость батареи составляет 31,73 кВт·ч, а быстрая зарядка позволяет восполнить заряд с 30 до 80 процентов за короткое время. Это решение может заинтересовать тех, кто ищет универсальный транспорт для разных сценариев эксплуатации.

Особое внимание разработчики уделили дизайну. Кроссовер создавался в европейском дизайн-центре Changan в Турине под руководством Бертрана Баха. Итальянская школа заметно повлияла на внешний облик: чистые линии, спортивные пропорции, широкая и низкая передняя часть, а также задние фонари во всю ширину кузова с подсвеченным логотипом. Скрытые дверные ручки подчеркивают современный стиль, а интерьер вдохновлен эстетикой премиальных яхт. Панорамная крыша площадью 1,9 кв. м оснащена электрической шторкой, защищающей от солнца.

Внутри DEEPAL S07 установлен мультимедийный комплекс с поворотным дисплеем Sunflower диагональю 15,6 дюйма, поддерживающим управление жестами и голосом. Аудиосистема SONY с 14 динамиками, включая два в подголовнике водителя, создает персональные акустические зоны. Для российского рынка предусмотрен расширенный зимний пакет: подогрев всех сидений, включая спинки второго ряда, руля, форсунок омывателя, боковых зеркал и заднего стекла. Кузовные панели имеют антикоррозийную оцинковку, что важно для эксплуатации в суровых климатических условиях.

Гарантия на двигатель составляет 5 лет или 150 000 километров, а на батарею - 8 лет или 160 000 километров. Такой подход может повысить доверие к новинке среди российских покупателей, которые традиционно осторожно относятся к новым технологиям. Информация о комплектациях, ценах и точной дате старта продаж будет объявлена дополнительно, что создает дополнительную интригу вокруг модели.

В последние годы Changan расширяет присутствие в России, предлагая широкий спектр моделей, включая гибридные и электрические автомобили. DEEPAL - суббренд Changan, ориентированный на современные технологии и премиальный сегмент. Появление DEEPAL S07 может стать важным шагом в укреплении позиций бренда среди российских автолюбителей.