Эволюция i-Space: как российский гибрид получил полный привод и зачем лишился багажника

Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции

Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.

Появление на российском рынке полноприводного гибридного кроссовера Evolute i-Space стало ведущим событием для всех, кто следит за развитием современных технологий в массовом сегменте. Машина не только заняла нишу самого доступного гибридного внедорожника с приводом на все колеса, но и продемонстрировала, как отечественные инженеры решают задачу включения электрических компонентов в привычную архитектуру автомобиля.

Главная техническая особенность новой версии — отдельный электромотор на задней оси. Это решение обеспечило полный привод без сложной механической трансмиссии, но потребовало серьезной доработки задней части кузова. Инженерам пришлось менять не только подвеску и подрамник, но и полностью пересмотреть конструкцию пола. В результате кормовая часть машины теперь отличается от моноприводной версии не только технически, но и визуально.

Важный нюанс — ради установки электромотора и сопутствующих компонентов пришлось пожертвовать частью объема багажника и изменить расположение топливного бака. Это типовая плата за внедрение современных технологий в компактный кузов, однако для многих покупателей наличие полного привода и гибридной силовой установки перевешивает эти компромиссы.

Эксперты отмечают, что подобная схема с отдельным электродвигателем на задней оси становится все более популярной среди производителей гибридов и электромобилей, так как позволяет быстро и сравнительно недорого создавать полноприводные версии на базе уже существующих моделей. Для российского рынка, где проходимость и устойчивость на скользких дорогах часто выходят на первый план, такой подход выглядит особенно актуально. В целом, появление Evolute i-Space с полным приводом — это не просто очередная новинка, а показатель того, как быстро меняются требования к массовым автомобилям в России. Покупатели все чаще выбирают не только экономичность, но и универсальность, а производители ищут новые инженерные решения, чтобы удовлетворить этим ожиданиям.