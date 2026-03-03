Эволюция i-Space: как российский гибрид получил полный привод и зачем лишился багажника

3 марта 2026, 06:41
Гибридный кроссовер Evolute i-Space с полным приводом: что изменилось в конструкции
Evolute i-Space стал самым доступным полноприводным гибридным кроссовером в России. Эксперты разобрали особенности его шасси и конструктивные отличия от моноприводной версии. Почему эти изменения важны для покупателей - в нашем материале.
Появление на российском рынке полноприводного гибридного кроссовера Evolute i-Space стало ведущим событием для всех, кто следит за развитием современных технологий в массовом сегменте. Машина не только заняла нишу самого доступного гибридного внедорожника с приводом на все колеса, но и продемонстрировала, как отечественные инженеры решают задачу включения электрических компонентов в привычную архитектуру автомобиля.
Главная техническая особенность новой версии — отдельный электромотор на задней оси. Это решение обеспечило полный привод без сложной механической трансмиссии, но потребовало серьезной доработки задней части кузова. Инженерам пришлось менять не только подвеску и подрамник, но и полностью пересмотреть конструкцию пола. В результате кормовая часть машины теперь отличается от моноприводной версии не только технически, но и визуально.
Важный нюанс — ради установки электромотора и сопутствующих компонентов пришлось пожертвовать частью объема багажника и изменить расположение топливного бака. Это типовая плата за внедрение современных технологий в компактный кузов, однако для многих покупателей наличие полного привода и гибридной силовой установки перевешивает эти компромиссы.
Эксперты отмечают, что подобная схема с отдельным электродвигателем на задней оси становится все более популярной среди производителей гибридов и электромобилей, так как позволяет быстро и сравнительно недорого создавать полноприводные версии на базе уже существующих моделей. Для российского рынка, где проходимость и устойчивость на скользких дорогах часто выходят на первый план, такой подход выглядит особенно актуально. В целом, появление Evolute i-Space с полным приводом — это не просто очередная новинка, а показатель того, как быстро меняются требования к массовым автомобилям в России. Покупатели все чаще выбирают не только экономичность, но и универсальность, а производители ищут новые инженерные решения, чтобы удовлетворить этим ожиданиям.
Похожие материалы Эволют
-
28.02.2026, 18:29
Evolute i-Space 4x4: полный привод, новая подвеска и экономия на налогах
Вышло исследование: новый Evolute i-Space с полным приводом и гибридной установкой удивил сочетанием мощности, экономии и адаптации к российским дорогам. Какие нюансы скрывает новинка, и почему она может стать хитом - объяснили эксперты.Читать далее
-
22.01.2026, 19:59
Какие автомобили удивят россиян в 2026 году: от Lada Azimut до новой Волги
В 2026 году автолюбителей ждут десятки премьер. Российские и азиатские бренды готовят кроссоверы, электромобили и гибриды. Некоторые марки возвращаются, другие меняют имена. Новые технологии и неожиданные решения уже на подходе.Читать далее
-
14.01.2026, 08:07
Evolute i-SPACE с полным приводом: дилеры ждут взрывной спрос на новинку
Полноприводный Evolute i-SPACE выходит на рынок уже в январе. Эксперты уверены в высоком интересе. Российская сборка и мощность делают модель заметной. Что еще скрывает новинка - читайте далее.Читать далее
-
29.12.2025, 13:08
Полноприводный Evolute i-Space появится в России в 2026 году
В 2026 году на российском рынке дебютирует новая версия Evolute i-Space. Кроссовер получит полный привод и увеличенную мощность. Запас хода составит до 1000 км. Ожидается, что модель удивит экономичностью и динамикой. Подробности о старте продаж и характеристиках - в нашем материале.Читать далее
-
01.10.2025, 11:00
Октябрьские новинки на дорогах России: восемь самых ожидаемых премьер этой осени
Осень принесла много интересных новинок. Российский авторынок пополнился новыми моделями. Среди них есть кроссоверы и пикапы. Также появились гибридные седаны. Журналисты изучили самые яркие премьеры. Узнайте о них первыми.Читать далее
-
29.09.2025, 10:57
Evolute i-Space 2025: как изменился самый доступный гибрид на российском рынке
В России обновился популярный кроссовер. Модель получила массу серьезных изменений. Изменился не только внешний вид. Салон и техника тоже стали другими. Журналисты изучили все доработки автомобиля и рассказали о первых впечатлениях.Читать далее
-
26.09.2025, 14:10
Обновленный гибрид Evolute i-Space: мощнее, дешевле и с низким налогом
Российский кроссовер серьезно обновился. Он получил новый салон и внешность. Силовая установка стала заметно мощнее. При этом цена на машину снизилась. Разбираемся во всех деталях новинки. Все подробности в нашем материале.Читать далее
-
11.09.2025, 14:59
Обновленный гибридный кроссовер Evolute I-Space появился в продаже в России
В России стартовали продажи новой модели. Автомобиль получил заметные улучшения. Изменился его внешний вид. Салон стал более технологичным. Производитель назвал официальные рублевые цены. Узнайте все подробности о новинке.Читать далее
-
28.07.2025, 08:59
Москвич 8 и еще 9 самых дешевых 7-местных кроссоверов в России
Семиместные кроссоверы — идеальный выбор для большой семьи или тех, кто часто путешествует с друзьями. В России сегодня можно найти немало таких моделей по цене от 1,9 до 3 миллионов рублей. В рейтинг самых доступных 7-местных паркетников вошли 10 моделей — в нём и китайские новинки, и отечественные бренды.Читать далее
-
25.07.2025, 11:25
Дилеры прогнозируют рост спроса на обновленный гибридный кроссовер Evolute i-SPACE в августе 2025 года
В августе 2025 года стартуют продажи обновленного кроссовера Evolute i-SPACE в двух версиях: пяти- и семиместной. Семиместный вариант остается фаворитом среди покупателей. Улучшенная гибридная система предлагает электродвигатель мощностью 218 л.с., а запас хода на электричестве вырос более чем на 35%. Дилера ожидают двукратный рост спроса, и вот почему.Читать далее
