Китайцы везут в Россию 500-сильного гибрида: чем удивит новый GAC S7

27 ноября 2025, 15:13
Гибридный кроссовер GAC S7 на 501 л.с. получил сертификат для продаж в России
Новый китайский кроссовер едет в Россию. Он получил все нужные документы. Старт продаж уже скоро. Это полноприводный гибрид. У него впечатляющая мощность. Узнайте все подробности первыми.
Российский автомобильный рынок готовится к встрече еще одного технологичного кроссовера из Китая. Модель GAC S7, оснащенная гибридной силовой установкой, успешно прошла все необходимые процедуры для старта продаж в нашей стране. Получение ключевого документа открывает автомобилю дорогу в дилерские центры.
Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», на гибрид оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Речь идет о полноприводной модификации с заводским индексом T68. Важный для российских автовладельцев момент: в паспорте транспортного средства для расчета налога будет указана 30-минутная мощность двух электромоторов, составляющая 82 и 41 л.с. соответственно.
Сам по себе GAC S7 - модель довольно свежая. На домашнем рынке в Китае она появилась только весной 2025 года. Правда, рыночный успех пока выглядит скромным: за все время было реализовано около 13,5 тысяч автомобилей, что для высококонкурентного сегмента SUV в Поднебесной является не самым высоким показателем. Ожидается, что первые покупатели в России смогут приобрести новинку в первом квартале 2026 года.
GAC S7 представляет собой крупный автомобиль с габаритами 4900 х 1950 х 1780 мм и колесной базой 2880 мм. Внешность выполнена в новой фирменной стилистике, главной особенностью которой стала единая светодиодная полоса в передней части длиной более двух метров. Салон рассчитан на пятерых и может похвастаться багажником объемом 720 литров.
Интерьер кроссовера насыщен современными технологиями. Центральное место занимает сенсорный дисплей на 15,6 дюйма. Перед водителем расположена цифровая приборная панель на 8,8 дюйма, а данные дублируются на огромный 27-дюймовый проекционный дисплей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрен потолочный экран диагональю 17,3 дюйма. За качественный звук отвечает аудиосистема с 22 динамиками.
Под капотом скрывается параллельная гибридная система. Ее основа - 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с. Ему помогают два электродвигателя, пиковая отдача которых достигает 231 и 109 л.с. Суммарная мощность всей установки составляет внушительные 501 л.с. Благодаря батарее емкостью 36,3 кВт·ч кроссовер может проехать на чистом электричестве до 180 км, а общий запас хода превышает 1000 км.
На рынке Китая цены на GAC S7 варьируются от 159,8 до 229,8 тысячи юаней, что по текущему курсу составляет примерно 1,75-2,5 млн рублей. Это ставит его в один ценовой ряд с бензиновым флагманом марки GAC GS8.
