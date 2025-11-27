Китайцы везут в Россию 500-сильного гибрида: чем удивит новый GAC S7

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

27 ноября 2025, 15:13

Гибридный кроссовер GAC S7 на 501 л.с. получил сертификат для продаж в России

Гибридный кроссовер GAC S7 на 501 л.с. получил сертификат для продаж в России

Китайцы везут в Россию 500-сильного гибрида: чем удивит новый GAC S7

Гибридный кроссовер GAC S7 на 501 л.с. получил сертификат для продаж в России

Новый китайский кроссовер едет в Россию. Он получил все нужные документы. Старт продаж уже скоро. Это полноприводный гибрид. У него впечатляющая мощность. Узнайте все подробности первыми.

Новый китайский кроссовер едет в Россию. Он получил все нужные документы. Старт продаж уже скоро. Это полноприводный гибрид. У него впечатляющая мощность. Узнайте все подробности первыми.

Российский автомобильный рынок готовится к встрече еще одного технологичного кроссовера из Китая. Модель GAC S7, оснащенная гибридной силовой установкой, успешно прошла все необходимые процедуры для старта продаж в нашей стране. Получение ключевого документа открывает автомобилю дорогу в дилерские центры.

Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф», на гибрид оформлено Одобрение типа транспортного средства (ОТТС). Речь идет о полноприводной модификации с заводским индексом T68. Важный для российских автовладельцев момент: в паспорте транспортного средства для расчета налога будет указана 30-минутная мощность двух электромоторов, составляющая 82 и 41 л.с. соответственно.

Сам по себе GAC S7 - модель довольно свежая. На домашнем рынке в Китае она появилась только весной 2025 года. Правда, рыночный успех пока выглядит скромным: за все время было реализовано около 13,5 тысяч автомобилей, что для высококонкурентного сегмента SUV в Поднебесной является не самым высоким показателем. Ожидается, что первые покупатели в России смогут приобрести новинку в первом квартале 2026 года.

Фото: GAC

GAC S7 представляет собой крупный автомобиль с габаритами 4900 х 1950 х 1780 мм и колесной базой 2880 мм. Внешность выполнена в новой фирменной стилистике, главной особенностью которой стала единая светодиодная полоса в передней части длиной более двух метров. Салон рассчитан на пятерых и может похвастаться багажником объемом 720 литров.

Интерьер кроссовера насыщен современными технологиями. Центральное место занимает сенсорный дисплей на 15,6 дюйма. Перед водителем расположена цифровая приборная панель на 8,8 дюйма, а данные дублируются на огромный 27-дюймовый проекционный дисплей. Для пассажиров заднего ряда предусмотрен потолочный экран диагональю 17,3 дюйма. За качественный звук отвечает аудиосистема с 22 динамиками.

Под капотом скрывается параллельная гибридная система. Ее основа - 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 л.с. Ему помогают два электродвигателя, пиковая отдача которых достигает 231 и 109 л.с. Суммарная мощность всей установки составляет внушительные 501 л.с. Благодаря батарее емкостью 36,3 кВт·ч кроссовер может проехать на чистом электричестве до 180 км, а общий запас хода превышает 1000 км.

На рынке Китая цены на GAC S7 варьируются от 159,8 до 229,8 тысячи юаней, что по текущему курсу составляет примерно 1,75-2,5 млн рублей. Это ставит его в один ценовой ряд с бензиновым флагманом марки GAC GS8.

Упомянутые марки: GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ГАК

Похожие материалы ГАК

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Больше 20 лет прошло, а она как новая: на Урале почти даром отдают идеальную «Шаху»
В Иркутске продают почти новый «Москвич-412» по цене Bеntley
Летающие автомобили: Три проекта, уже стоящие на пороге реальной эксплуатации
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Cadillac SRX и еще 45 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Архангельск Уфа Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться