Вышло исследование: как новый кроссовер iCAUR V27 планирует потеснить конкурентов

Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

Автор: Дмитрий Новиков

3 февраля 2026, 10:15

Гибридный кроссовер iCAUR V27 готовится к выходу на российский рынок с ценой от 4,1 млн рублей. Эксперты отмечают, что модель может стать неожиданным игроком в сегменте полноразмерных гибридов. Какие преимущества и риски ждут покупателей - объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.

Российский рынок гибридных автомобилей в ближайшие годы ожидает заметное пополнение: кроссовер iCAUR V27, о котором в последнее время ходило немало слухов, официально заявлен к старту продаж во втором квартале 2026 года. Как сообщает «Автостат», представители ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» уже раскрыли ориентировочные цены на новинку - от 4,1 млн рублей за базовую комплектацию. Полноприводная версия, по предварительным данным, обойдется примерно в 4,5 млн рублей.

На фоне конкурентов из Поднебесной, которые уже закрепились на российском рынке, iCAUR V27 выглядит весьма амбициозно. Например, Voyah Taishan с мощностью 517 л.с. стартует от 8 млн рублей, EXEED Exlantix ET предлагается за 6,5 млн, а Lixiang L6 - от 5,5 млн рублей. Таким образом, новый игрок сразу же выделяется более доступной ценой, что может стать решающим фактором для многих покупателей.

Эксперты подчеркивают: основное преимущество iCAUR V27 - грамотное ценовое позиционирование и адаптация к российским условиям эксплуатации. Автомобиль рассчитан на работу в широком диапазоне температур, что особенно актуально для регионов с суровым климатом. Однако, несмотря на привлекательную стоимость, у модели есть и свои слабые стороны. В первую очередь, это отсутствие узнаваемости бренда iCAUR и пока еще неразвитая дилерская сеть, которая только начинает формироваться на базе партнеров EXEED.

По мнению специалистов, успех новинки во многом будет зависеть от темпов роста сегмента гибридных кроссоверов в России. Если спрос на такие автомобили продолжит расти, iCAUR V27 сможет занять заметную долю рынка. В случае удачного старта продаж, модель может рассчитывать на несколько процентов от сегмента PHEV, что в абсолютных цифрах означает сотни проданных машин ежегодно.

Бренд iCAUR - это относительно новый игрок на российском рынке, специализирующийся на производстве гибридных и электрических автомобилей. Компания активно внедряет современные технологии и делает ставку на экологичность, а также на адаптацию своих моделей к особенностям эксплуатации в России. В последние годы бренд расширяет присутствие за счет партнерских программ с крупными дилерскими сетями.

Упомянутые марки: iCar
