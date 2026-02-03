Вышло исследование: как новый кроссовер iCAUR V27 планирует потеснить конкурентов

3 февраля 2026, 10:15
Гибридный кроссовер iCAUR V27: старт продаж в России и ценовой разрыв с конкурентами
Гибридный кроссовер iCAUR V27 готовится к выходу на российский рынок с ценой от 4,1 млн рублей. Эксперты отмечают, что модель может стать неожиданным игроком в сегменте полноразмерных гибридов. Какие преимущества и риски ждут покупателей - объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас - в нашем материале.
Российский рынок гибридных автомобилей в ближайшие годы ожидает заметное пополнение: кроссовер iCAUR V27, о котором в последнее время ходило немало слухов, официально заявлен к старту продаж во втором квартале 2026 года. Как сообщает «Автостат», представители ГК «АВТОДОМ» и ГК «АвтоСпецЦентр» уже раскрыли ориентировочные цены на новинку - от 4,1 млн рублей за базовую комплектацию. Полноприводная версия, по предварительным данным, обойдется примерно в 4,5 млн рублей.
На фоне конкурентов из Поднебесной, которые уже закрепились на российском рынке, iCAUR V27 выглядит весьма амбициозно. Например, Voyah Taishan с мощностью 517 л.с. стартует от 8 млн рублей, EXEED Exlantix ET предлагается за 6,5 млн, а Lixiang L6 - от 5,5 млн рублей. Таким образом, новый игрок сразу же выделяется более доступной ценой, что может стать решающим фактором для многих покупателей.
Эксперты подчеркивают: основное преимущество iCAUR V27 - грамотное ценовое позиционирование и адаптация к российским условиям эксплуатации. Автомобиль рассчитан на работу в широком диапазоне температур, что особенно актуально для регионов с суровым климатом. Однако, несмотря на привлекательную стоимость, у модели есть и свои слабые стороны. В первую очередь, это отсутствие узнаваемости бренда iCAUR и пока еще неразвитая дилерская сеть, которая только начинает формироваться на базе партнеров EXEED.
По мнению специалистов, успех новинки во многом будет зависеть от темпов роста сегмента гибридных кроссоверов в России. Если спрос на такие автомобили продолжит расти, iCAUR V27 сможет занять заметную долю рынка. В случае удачного старта продаж, модель может рассчитывать на несколько процентов от сегмента PHEV, что в абсолютных цифрах означает сотни проданных машин ежегодно.
Бренд iCAUR - это относительно новый игрок на российском рынке, специализирующийся на производстве гибридных и электрических автомобилей. Компания активно внедряет современные технологии и делает ставку на экологичность, а также на адаптацию своих моделей к особенностям эксплуатации в России. В последние годы бренд расширяет присутствие за счет партнерских программ с крупными дилерскими сетями.
-
03.02.2026, 10:27
OMODA C5 готовится к обновлению: что изменится в популярном кроссовере 2026 года
Вышло исследование: OMODA готовит кроссовер C5 к масштабному обновлению. Модель, уже ставшая хитом, получит не только свежий облик, но и новые технические решения. Какие перемены ждут поклонников марки, и почему именно сейчас производитель решился на такой шаг - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что за кулисами этого анонса скрывается целая философия развития бренда.Читать далее
-
03.02.2026, 10:06
Редкий Ferrari 360 Modena выставлен на продажу в Екатеринбурге по цене китайского премиума
В Екатеринбурге появился шанс приобрести легендарный Ferrari 360 Modena с минимальным пробегом и эксклюзивной отделкой по цене китайского премиума. Что скрывается за ценой в 6,3 млн рублей — разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 09:44
Tenet T4 2025: реальные проблемы эксплуатации и неожиданные нюансы
Владельцы Tenet T4 делятся неожиданными минусами и деталями, которые часто остаются за кадром. Какие проблемы могут ждать новых владельцев и что стоит учесть при выборе этой модели — рассказываем подробно.Читать далее
-
03.02.2026, 09:24
Дорогие электрокары столкнулись в Китае: Yangwang U9 и Zeekr 009 не смогли разъехаться
В Китае произошло резонансное ДТП с участием сразу трех электромобилей, включая эксклюзивный Yangwang U9 и роскошный Zeekr 009. Почему этот инцидент вызвал столько обсуждений, и что он может значить для будущего электрокаров — разбираемся в деталях.Читать далее
-
03.02.2026, 09:09
В Петербург привезли новые автомобили EXEED TXL
Бренд EXEED обновил две комплектации среднеразмерного внедорожника TXL. Впервые у этой модели стали доступны сервисы EXEED CONNECT – экосистемы умных решений для удаленного взаимодействия с автомобилем.Читать далее
-
03.02.2026, 08:34
Барселона встречает новую волну производителей в Формуле-1: первые итоги тестов
В Барселоне стартовала новая эпоха Формулы-1: на трассу впервые вышли болиды от новых производителей. Интерес к тестам был огромен, ведь именно здесь определяются будущие лидеры и аутсайдеры чемпионата.Читать далее
-
03.02.2026, 08:27
Вышло исследование: как китайские автогиганты в России быстро захватывают рынок
Китайские автопроизводители в России действуют по уникальной схеме, которая позволяет им быстро занять долю рынка, но часто приводит к неожиданным проблемам для покупателей. Какие риски и выгоды скрывает этот подход — объяснил эксперт.Читать далее
-
03.02.2026, 08:14
Какие современные технологии в авто вызывают раздражение и могут быть опасны
Автомобили становятся все сложнее, но не все новшества радуют владельцев. Некоторые решения, призванные облегчить жизнь, на деле создают новые риски и неудобства. Разбираемся, что именно вызывает вопросы у водителей и почему это важно учитывать при выборе машины.Читать далее
-
03.02.2026, 08:11
Владельцы Zeekr 9X рискуют штрафами из-за массы: новые требования к правам
Часть владельцев Zeekr 9X в России оказались в ловушке из-за массы автомобиля. Теперь им грозят крупные штрафы и обязательное переобучение. Какие проблемы ждут новых обладателей и почему это важно именно сейчас - объясняют эксперты.Читать далее
-
03.02.2026, 08:06
Где обслуживать электромобиль Атом и сколько это будет стоить владельцу
Российский электромобиль Атом выходит на рынок с необычными условиями обслуживания и рекордной гарантией. Разработчики раскрыли детали, которые могут изменить представление о сервисе современных авто. В чем главные отличия от привычных машин с ДВС - разбираемся.Читать далее