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Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июня 2026, 16:19

Гибридный кроссовер Lada Azimut: полный привод, 390 л.с. и прототип в 2026 году

Гибридный кроссовер Lada Azimut: полный привод, 390 л.с. и прототип в 2026 году

Полноприводный гибрид Lada Azimut появится в 2026 году - новые подробности и характеристики

Гибридный кроссовер Lada Azimut: полный привод, 390 л.с. и прототип в 2026 году

АвтоВАЗ начал разработку первого подключаемого гибридного кроссовера на платформе Lada Azimut. Прототип обещают показать в третьем квартале 2026 года, а эксперты уже обсуждают, как это повлияет на расстановку сил среди кроссоверов в России.

АвтоВАЗ начал разработку первого подключаемого гибридного кроссовера на платформе Lada Azimut. Прототип обещают показать в третьем квартале 2026 года, а эксперты уже обсуждают, как это повлияет на расстановку сил среди кроссоверов в России.

Российский рынок автомобилей переживает заметные перемены. АвтоВАЗ официально приступил к созданию первого подключаемого гибридного кроссовера на базе Lada Azimut. Этот проект может стать ключевым для отечественного автопрома, учитывая растущий интерес к экологичным технологиям и ограниченный доступ к западным разработкам.

По словам президента компании Максима Соколова, прототип гибридного кроссовера планируется представить в третьем квартале 2026 года. Новинка получит полный привод и силовую установку мощностью около 390 лошадиных сил, что позволит разгоняться до 100 км/ч всего за 5,7 секунды. Для массовых моделей российского производства такие характеристики ранее были недостижимы, и это может изменить восприятие отечественных автомобилей в глазах покупателей.

Эксперты отмечают, что появление подобного гибрида способно серьезно повлиять на сегмент кроссоверов, где до сих пор доминировали зарубежные бренды. В условиях санкций и технологических ограничений собственные разработки становятся для АвтоВАЗа не просто трендом, а необходимостью для дальнейшего развития и сохранения конкурентоспособности.

Параллельно с этим проектом компания расширяет модельный ряд. В марте стартовали продажи нового поколения Lada Vesta Sport, доступной в кузовах седан и универсал. Мощность двигателя увеличена до 147 л.с., что делает модель одной из самых динамичных в линейке бренда. Стоимость стартует от 2 352 000 рублей, а первые автомобили уже поступили к дилерам.

АвтоВАЗ также активно выходит на рынок коммерческого транспорта. Недавно началось производство автомобилей под брендом SKM, где первой моделью стала М7 с двухлитровым атмосферным двигателем и механической коробкой передач. Это решение ориентировано на малый бизнес и корпоративных клиентов, которым важны надежность и доступность.

Запуск гибридного кроссовера Lada Azimut может стать поворотным моментом для всей российской автомобильной отрасли. Внедрение современных технологий, расширение ассортимента и ориентация на экологичные решения позволяют АвтоВАЗу не только удерживать позиции на рынке, но и формировать новые стандарты для отечественного автопрома. Судя по имеющимся данным, интерес к таким моделям будет только расти, особенно на фоне ужесточения экологических требований и изменения потребительских предпочтений.

Интересно, что тренд на гибридные и электрические силовые установки становится заметным не только в России. Например, зарубежные производители также активно внедряют новые технологии. В материале о развитии BMW X5 пятого поколения рассказывается о расширении линейки силовых установок, включая гибридные и водородные версии. Подробнее об этом можно узнать в соответствующем обзоре новых технологий BMW X5.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) AZIMUT
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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