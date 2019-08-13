13 августа 2019, 16:31
Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее, чем обещали
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Элегантный и роскошный Lincoln Aviator дебютировал осенью 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Тогда, говоря о силовых установках, производитель указал мощность гибридной версии на уровне 456 л.с. После всех сертификационных процедур выяснилось, что это довольно осторожное заявление. Реальная отдача гибрида приближается к 500 силам.
Lincoln Aviator
Lincoln Aviator
Lincoln Aviator
Lincoln Aviator
Lincoln Aviator
Lincoln Aviator
Lincoln Aviator
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Характеристики традиционной версии с ДВС тоже немного скорректировали. Ее 3,0-литровая битурбо «шестерка» выдает 406 л.с. мощности (тут изменений нет) и 563 Нм максимального крутящего момента (ранее – 542 Нм). Двигатель работает в паре с 10-диапазонным «автоматом». Привод – задний по умолчанию и полный за дополнительную плату.
Создатели сделали акцент на богатстве оснащения и премиальном качестве. Lincoln Aviator будет доступен с 6- и 7-местной компоновкой салона. В список оснащения войдет цифровая приборная панель, большой 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и проекционный дисплей, комплекс электронных систем активной безопасности Lincoln Co-Pilot360 Plus, электронный ключ и возможность управления некоторыми функциями при помощи мобильного приложения. Чтобы подчеркнуть эксклюзивность модели, сигналы оповещений, например, о непристегнутом ремне безопасности или открытой двери, записали музыканты Детройтского симфонического оркестра.
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