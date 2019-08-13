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13 августа 2019, 16:31

Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее, чем обещали

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Элегантный и роскошный Lincoln Aviator дебютировал осенью 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Тогда, говоря о силовых установках, производитель указал мощность гибридной версии на уровне 456 л.с. После всех сертификационных процедур выяснилось, что это довольно осторожное заявление. Реальная отдача гибрида приближается к 500 силам.
Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали

Lincoln Aviator

Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали

Lincoln Aviator

Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали

Lincoln Aviator

Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали

Lincoln Aviator

Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали

Lincoln Aviator

Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали

Lincoln Aviator

Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали

Lincoln Aviator

Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали
Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали
Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали
Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали
Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали
Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали
Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее чем обещали
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Стильный 6-местный Lincoln Aviator готовится к выходу на рынок США. Оформлены необходимые одобрения и сертификаты, а местные журналисты, наконец, получили возможность опробовать новинку на тест-драйве. И тут неожиданно выяснилось, что мощность гибридной версии Grand Touring ощутимо выше заявленной изначально. В состав бензин-электрической силовой установки входит 3,0-литровый битурбо мотор V6. И по уточненным данным ее суммарная отдача составляет 500 л.с. вместо 456 л.с. Пиковый крутящий момент увеличился с 814 до 854 Нм. Таким образом, Aviator становится одним из наиболее мощных в сегменте премиальных среднеразмерных внедорожников.

Характеристики традиционной версии с ДВС тоже немного скорректировали. Ее 3,0-литровая битурбо «шестерка» выдает 406 л.с. мощности (тут изменений нет) и 563 Нм максимального крутящего момента (ранее – 542 Нм). Двигатель работает в паре с 10-диапазонным «автоматом». Привод – задний по умолчанию и полный за дополнительную плату.

Создатели сделали акцент на богатстве оснащения и премиальном качестве. Lincoln Aviator будет доступен с 6- и 7-местной компоновкой салона. В список оснащения войдет цифровая приборная панель, большой 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и проекционный дисплей, комплекс электронных систем активной безопасности Lincoln Co-Pilot360 Plus, электронный ключ и возможность управления некоторыми функциями при помощи мобильного приложения. Чтобы подчеркнуть эксклюзивность модели, сигналы оповещений, например, о непристегнутом ремне безопасности или открытой двери, записали музыканты Детройтского симфонического оркестра.


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Отзывы по теме
Отзыв о Lincoln Aviator 2004 года
комфорт, впечаляющая динамика, замечательная проходимость, простота в обслуживании, надежность-почти Т-34...
Froloww
Отзывы о Lincoln Aviator
Недавно тесть приобрел эту модель - Просторнейший салон 7 человек, двд кожа раздельный климат ксенон автосвет и солиднейший вид. Автомобиль высшего класса на дороге полный респект, что выгодно отличает от навигатора чуть меньший размер на 40 см. короче, на 8 уже и на 7 ниже. Все автоматическое и продуманное ...
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Гибридный Lincoln Aviator оказался мощнее, чем обещали
{{material_125142}}Стильный 6-местный Lincoln Aviator готовится к выходу на рынок США. Оформлены необходимые одобрения и сертификаты, а местные журналисты, наконец, получили возможность опробовать новинку на тест-драйве. И тут неожиданно выяснилось, что мощность гибридной версии Grand Touring ощутимо выше заявленной изначально. В состав бензин-электрической силовой установки входит 3,0-литровый битурбо мотор V6. И по уточненным данным ее суммарная отдача составляет 500 л.с. вместо 456 л.с. Пиковый крутящий момент увеличился с 814 до 854 Нм. Таким образом, Aviator становится одним из наиболее мощных в сегменте премиальных среднеразмерных внедорожников.Характеристики традиционной версии с ДВС тоже немного скорректировали. Ее 3,0-литровая битурбо «шестерка» выдает 406 л.с. мощности (тут изменений нет) и 563 Нм максимального крутящего момента (ранее – 542 Нм). Двигатель работает в паре с 10-диапазонным «автоматом». Привод – задний по умолчанию и полный за дополнительную плату.Создатели сделали акцент на богатстве оснащения и премиальном качестве. Lincoln Aviator будет доступен с 6- и 7-местной компоновкой салона. В список оснащения войдет цифровая приборная панель, большой 10-дюймовый сенсорный экран медиасистемы и проекционный дисплей, комплекс электронных систем активной безопасности Lincoln Co-Pilot360 Plus, электронный ключ и возможность управления некоторыми функциями при помощи мобильного приложения. Чтобы подчеркнуть эксклюзивность модели, сигналы оповещений, например, о непристегнутом ремне безопасности или открытой двери, записали музыканты Детройтского симфонического оркестра.
2019-08-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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