Lotus готовит сенсацию: новый Eletre PHEV удивит запасом хода и технологиями – что известно о премьере

Гибридный Lotus Eletre появится в Китае в январе 2026 года и выйдет в Европе во второй половине года

Lotus готовит премьеру гибридного Eletre для Китая и Европы. Модель обещает впечатляющий запас хода и новые технологии. Подробности о силовой установке держатся в секрете. Ожидается, что новинка изменит расстановку сил на рынке.

Lotus готовит премьеру гибридного Eletre для Китая и Европы. Модель обещает впечатляющий запас хода и новые технологии. Подробности о силовой установке держатся в секрете. Ожидается, что новинка изменит расстановку сил на рынке.

В начале 2026 года на китайском рынке стартуют продажи нового гибридного кроссовера Lotus Eletre PHEV. Официальный дебют модели намечен на январь. Этот шаг стал частью масштабной стратегии по переходу к электрификации бренда и расширению сегмента подключаемых гибридов.

В настоящее время компания столкнулась с тенденциями снижения спроса: по итогам первых девяти месяцев глобальные продажи Lotus сократились на 40%. На долю Китая пришлось почти половина реализованных машин.

В ходе недавней конференции по снижению продаж, генеральный директор Lotus сообщил, что в ближайшее время появятся новые гибридные версии. Первые из них, по его словам, выйдут уже в январе 2026 года и будут доставлены в Китай, а затем начнутся продажи в Европе. Хотя официальное название модели пока не разглашается, в описании речь идет о гибридном варианте кроссовера Eletre.

Осенью этого года на дорогах Китая ни разу не заметили тестовые экземпляры Eletre с характерными отличиями гибридной версии: лючком для топлива, портом для зарядки и выхлопной трубой. По предварительным данным, все гибриды Lotus будут включать в оснащение высоковольтную систему на 900 В и смогут проезжать до 1100 км на одной заправке и зарядке.

Поскольку Lotus входит в состав Geely, для нового Eletre PHEV, скорее всего, будут использоваться силовые агрегаты, разработанные совместным предприятием Horse Powertrain, в которые также входят Renault и Aramco. Недавно эта компания начала выпуск нового двухлитрового турбомотора DHE20TDE, специально созданного для гибридных систем. Его мощность достигает 205 кВт (275 л.с.), а КПД составляет 46%.

Ранее этот двигатель дебютировал на Zeekr 9X, где в топовой версии используется сразу три электромотора, суммарно выдающих 1030 кВт (1381 л.с.). Этот крупный внедорожник умеет разгоняться до 100 км/ч всего за 3,1 секунды и выпускается с аккумуляторами на 50 и 70 кВт·ч.

Предполагается, что Lotus Eletre PHEV получит инновационные технические решения, которые позволят ему конкурировать с ведущими игроками сегмента премиальных гибридных кроссоверов. Подробности о комплектациях, ценах и точных характеристиках пока держатся в секрете, однако эксперты уверены: новинка станет важной вехой в развитии бренда и привлечет внимание как китайских, так и европейских покупателей.