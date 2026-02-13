Что скрывает прототип МАЗ-Х с запасом хода 3000 км и цифровым кокпитом — разбор ключевых особенностей

Гибридный МАЗ-Х: новый взгляд на дальнобойные тягачи из Беларуси

Белорусский МАЗ-Х с гибридной установкой и цифровым кокпитом может изменить представление о современных тягачах. Инженеры внедрили решения, которые ранее встречались только на зарубежных моделях. Серийное будущее пока под вопросом.

В мире грузовых автомобилей редко встречаются концепты, которые действительно способны изменить привычные стандарты. Однако белорусский МАЗ-Х – именно такой случай. Прототип, созданный компанией Unimo, сразу привлек внимание не только необычным внешним видом, но и техническими решениями, которые до сих пор казались недостижимыми для отечественного автопрома.

Главная особенность МАЗ-Х - последовательная гибридная силовая установка. В движение тягач приводят два электромотора, каждый из которых развивает по 250 лошадиных сил. На одной заправке машина способна преодолеть до 3000 километров – показатель, который ставит ее в один ряд с лучшими мировыми аналогами. При этом типе двигателя внутренний блок отвечает за подзарядку батарей, а емкость аккумуляторов пока держится в секрете.

Фото: МАЗ

В последние годы в Беларуси и России активно развиваются производства электродвигателей и тяговых аккумуляторов. Это открывает реальные перспективы для запуска любых гибридных моделей в серию, а не ограничивается отдельными прототипами. Тем не менее, вопрос о серийном будущем МАЗ-Х остается открытым: слишком много инноваций, которые требуют доработки и адаптации к массовому производству.

Внешний вид кабины МАЗ-Х сразу же выделил его среди привычных тягачей. Обтекаемые формы, отсутствие традиционных боковых зеркал - вместо них установлены видеокамеры, что не только улучшает аэродинамику, но и повышает безопасность. Дверь в кабине одна, сдвижная, расположена по правому борту - решение, которое редко встречается на грузовиках, но может стать новым стандартом для машин, работающих в непростых условиях.

Внутри кабины инженеры создали максимальный комфорт и цифровизацию. Водитель окружает так называемый «цифровой кокпит» — несколько ЖК-дисплеев, на которых выводится вся необходимая информация. Мониторы, отображающие изображение с камеры заднего вида, размещены на передних стойках, что позволяет мгновенно оценить ситуацию вокруг машины. Уровень пола в кабине заметно ниже, чем у традиционных тягачей, благодаря чему вход осуществляется без ступенек - это особенно удобно для водителей, которым приходится часто покидать рабочее место.

Интерьер рассчитан на одного человека, но при этом продуман до мелочей. Спальное место легко трансформируется в столовую зону со столиком, а в правой части передней панели спрятан выдвижной умывальник. В кабине предусмотрен холодильник, шкаф для одежды и множество отсеков для хранения мелочей – все, что нужно для длительных рейсов. Такое внимание к деталям обычно наблюдается только в премиальных зарубежных грузовиках, но теперь подобные механические решения встречаются и у белорусских производителей.

Высота кабины остается устойчивой, что позволяет увеличить объемы передачи в пространстве и выровнять ее с полуприцепом - это явно влияет на динамику и экономичность. В целом, МАЗ-Х доказывает, что белорусские инженеры готовы не только догонять, но и опережать мировые тенденции в области грузового транспорта.

Время возможного запуска МАЗ-Х в серию не известно. Однако сам факт проявления такого прототипа говорит о серьезных амбициях и технологическом потенциале белорусского автопрома. Если проект удастся довести до конвейера, это может стать настоящим прорывом для всего рынка, который позволит грузовикам выйти в регионы.