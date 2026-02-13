Что скрывает прототип МАЗ-Х с запасом хода 3000 км и цифровым кокпитом — разбор ключевых особенностей

13 февраля 2026, 06:21
Гибридный МАЗ-Х: новый взгляд на дальнобойные тягачи из Беларуси
Гибридный МАЗ-Х: новый взгляд на дальнобойные тягачи из Беларуси
Белорусский МАЗ-Х с гибридной установкой и цифровым кокпитом может изменить представление о современных тягачах. Инженеры внедрили решения, которые ранее встречались только на зарубежных моделях. Серийное будущее пока под вопросом.
В мире грузовых автомобилей редко встречаются концепты, которые действительно способны изменить привычные стандарты. Однако белорусский МАЗ-Х – именно такой случай. Прототип, созданный компанией Unimo, сразу привлек внимание не только необычным внешним видом, но и техническими решениями, которые до сих пор казались недостижимыми для отечественного автопрома.
Главная особенность МАЗ-Х - последовательная гибридная силовая установка. В движение тягач приводят два электромотора, каждый из которых развивает по 250 лошадиных сил. На одной заправке машина способна преодолеть до 3000 километров – показатель, который ставит ее в один ряд с лучшими мировыми аналогами. При этом типе двигателя внутренний блок отвечает за подзарядку батарей, а емкость аккумуляторов пока держится в секрете.
В последние годы в Беларуси и России активно развиваются производства электродвигателей и тяговых аккумуляторов. Это открывает реальные перспективы для запуска любых гибридных моделей в серию, а не ограничивается отдельными прототипами. Тем не менее, вопрос о серийном будущем МАЗ-Х остается открытым: слишком много инноваций, которые требуют доработки и адаптации к массовому производству.
Внешний вид кабины МАЗ-Х сразу же выделил его среди привычных тягачей. Обтекаемые формы, отсутствие традиционных боковых зеркал - вместо них установлены видеокамеры, что не только улучшает аэродинамику, но и повышает безопасность. Дверь в кабине одна, сдвижная, расположена по правому борту - решение, которое редко встречается на грузовиках, но может стать новым стандартом для машин, работающих в непростых условиях.
Внутри кабины инженеры создали максимальный комфорт и цифровизацию. Водитель окружает так называемый «цифровой кокпит» — несколько ЖК-дисплеев, на которых выводится вся необходимая информация. Мониторы, отображающие изображение с камеры заднего вида, размещены на передних стойках, что позволяет мгновенно оценить ситуацию вокруг машины. Уровень пола в кабине заметно ниже, чем у традиционных тягачей, благодаря чему вход осуществляется без ступенек - это особенно удобно для водителей, которым приходится часто покидать рабочее место.
Интерьер рассчитан на одного человека, но при этом продуман до мелочей. Спальное место легко трансформируется в столовую зону со столиком, а в правой части передней панели спрятан выдвижной умывальник. В кабине предусмотрен холодильник, шкаф для одежды и множество отсеков для хранения мелочей – все, что нужно для длительных рейсов. Такое внимание к деталям обычно наблюдается только в премиальных зарубежных грузовиках, но теперь подобные механические решения встречаются и у белорусских производителей.
Высота кабины остается устойчивой, что позволяет увеличить объемы передачи в пространстве и выровнять ее с полуприцепом - это явно влияет на динамику и экономичность. В целом, МАЗ-Х доказывает, что белорусские инженеры готовы не только догонять, но и опережать мировые тенденции в области грузового транспорта.
Время возможного запуска МАЗ-Х в серию не известно. Однако сам факт проявления такого прототипа говорит о серьезных амбициях и технологическом потенциале белорусского автопрома. Если проект удастся довести до конвейера, это может стать настоящим прорывом для всего рынка, который позволит грузовикам выйти в регионы.
Похожие материалы MAZ
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 12:25
Honda CB1000F Bol d’Or 2: возвращение к ретро-дизайну в современном исполнении
В мире кастомных мотоциклов редко встречаются проекты, которые так смело обращаются к прошлому. Японская компания Plot Japan решила переосмыслить Honda CB1000F, вдохновившись эстетикой 80-х. Почему этот подход вызвал интерес у экспертов и поклонников ретро?Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:47
Почему ЗИЛ-157 называли «Трумэном» и «колуном»: история прозвищ советской легенды
ЗИЛ-157 - не просто грузовик, а символ целой эпохи, который получил сразу несколько ярких прозвищ. Почему его называли «колуном» и откуда взялось имя «Трумэн»? Разбираемся в деталях и узнаем, что скрывается за этими именами.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее
Похожие материалы MAZ
-
15.02.2026, 19:33
КАМАЗ на «Дакаре»: почему спортивные победы не превращаются в мировые продажи
КАМАЗ уверенно лидирует на ралли «Дакар», но его успехи в спорте не отражаются на мировой коммерции. Почему российский бренд не может конкурировать с мировыми гигантами и что мешает ему выйти на новый уровень - разбираемся в деталях.Читать далее
-
15.02.2026, 19:25
Почему Toyota Land Cruiser 100 до сих пор вызывает споры среди владельцев и экспертов
Toyota Land Cruiser 100 - автомобиль, который не оставляет равнодушными ни поклонников, ни скептиков. В материале разобраны ключевые достоинства и недостатки этой модели, которые до сих пор вызывают жаркие обсуждения.Читать далее
-
15.02.2026, 12:47
Porsche Panamera 2027: обновление дизайна и технологий для флагманского лифтбека
Porsche готовит масштабное обновление Panamera: изменения коснутся как внешности, так и технической начинки. Модель обещает стать еще безопаснее и технологичнее, сохраняя при этом узнаваемый стиль. Эксперты уже обсуждают, как новинка повлияет на сегмент люксовых лифтбеков.Читать далее
-
15.02.2026, 12:25
Honda CB1000F Bol d’Or 2: возвращение к ретро-дизайну в современном исполнении
В мире кастомных мотоциклов редко встречаются проекты, которые так смело обращаются к прошлому. Японская компания Plot Japan решила переосмыслить Honda CB1000F, вдохновившись эстетикой 80-х. Почему этот подход вызвал интерес у экспертов и поклонников ретро?Читать далее
-
15.02.2026, 10:52
Импорт подержанных авто из Японии в Россию: новые правила не изменили спрос
В России сохраняется интерес к японским автомобилям. Новые правила не повлияли на объемы ввоза. В январе 2026 года зафиксирован рост импорта. Лидеры среди моделей остались прежними.Читать далее
-
15.02.2026, 10:44
Ужесточение утильсбора на авто из ЕАЭС: дилеры и покупатели готовятся к росту цен
В России обсуждают новые условия для уплаты утильсбора. Изменения затронут всех участников рынка. Ожидаются перемены в ценах и спросе. Эксперты прогнозируют непростое будущее для покупателей.Читать далее
-
15.02.2026, 10:29
Китай готовит новый запрет для автомобильных рулей
В Китае обсуждают новые правила для автомобильных рулей. Власти планируют изменить стандарты безопасности. Ожидаются ограничения для нестандартных конструкций. Решение может повлиять на рынок электрокаров.Читать далее
-
15.02.2026, 09:47
Почему ЗИЛ-157 называли «Трумэном» и «колуном»: история прозвищ советской легенды
ЗИЛ-157 - не просто грузовик, а символ целой эпохи, который получил сразу несколько ярких прозвищ. Почему его называли «колуном» и откуда взялось имя «Трумэн»? Разбираемся в деталях и узнаем, что скрывается за этими именами.Читать далее
-
15.02.2026, 09:42
Tenet: российский бренд на базе завода Volkswagen, новые кроссоверы и цены 2026
В России производят автомобили под маркой Tenet на бывшем заводе Volkswagen. В линейке - три кроссовера с разными характеристиками и ценами. Разбираемся, что стоит за этим проектом и как он может повлиять на рынок.Читать далее
-
15.02.2026, 08:39
Реальные расходы на содержание Honda Accord 7: сколько стоит каждый километр пути
Владельцы Honda Accord 7 часто спорят о реальных расходах на содержание. Мы разобрали все траты на обслуживание, ремонт и топливо, чтобы понять, во сколько обходится эта модель сегодня. Актуальные цифры и неожиданные выводы.Читать далее