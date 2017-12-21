21 декабря 2017, 18:14
Гибридный Mercedes-Benz A-Class выехал на тесты
В марте следующего года на автосалоне в Женеве Mercedes-Benz представит гибридную версию своего хэтчбека A-Class. В настоящий момент инженеры активно тестируют модель на дорогах общего пользования.
Mercedes A-класс
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 660 000 до 2 860 000 Р
Отзывов: 4
Что касается гибридной «начинки», то в состав ее войдет турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами и небольшой электромотор, получающий энергию от 48-вольтной системы. Суммарная отдача агрегатов составит не менее 400 «лошадей».
Помимо этого, моторную гамму составят модернизированные 1,2- и 1,4-литровые силовые агрегаты, в разработке которых принимали участие инженеры альянса Renault-Nissan. Такие же двигатели будут использоваться при создании обновленного B-Class, а позже появятся и на паркетнике GLB. Скорее всего, линейка моторов расширится за счет 1,6- и 2-литровых агрегатов.
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