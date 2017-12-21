21 декабря 2017, 18:14

Гибридный Mercedes-Benz A-Class выехал на тесты

В марте следующего года на автосалоне в Женеве Mercedes-Benz представит гибридную версию своего хэтчбека A-Class. В настоящий момент инженеры активно тестируют модель на дорогах общего пользования.
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Mercedes A-класс
Выпускается с 1997 г.
Новый от 1 660 000 до 2 860 000 Р
Отзывов: 4
Известно, что основные стилистические черты новинки заимствованы у концепта Concept A Sedan, который был впервые показан публике на автосалоне в Шанхае весной текущего года. A-семейство построено на модульной платформе MFA. Это шасси позволит автомобилю «подрасти» в размерах, но при этом стать легче предшественника.

Что касается гибридной «начинки», то в состав ее войдет турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами и небольшой электромотор, получающий энергию от 48-вольтной системы. Суммарная отдача агрегатов составит не менее 400 «лошадей».

Помимо этого, моторную гамму составят модернизированные 1,2- и 1,4-литровые силовые агрегаты, в разработке которых принимали участие инженеры альянса Renault-Nissan. Такие же двигатели будут использоваться при создании обновленного B-Class, а позже появятся и на паркетнике GLB. Скорее всего, линейка моторов расширится за счет 1,6- и 2-литровых агрегатов.

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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz A-класс
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! Из-за недостатки масла в коробке передач может ли показывать букву 'F' на ходу? Если отключаешь мотор и снова заводишь, тогда показывает 'D'.
Jyldyz Ermekova
Отзыв о Mercedes Benz A-класс 2002 года
отличная машина но есть один недостаток при езде за городом- низкая посадка.в снежную зиму в городе отлично себя показала.
pixlena
Подскажите по АКПП
| Здравствуйте! На мерседесе А-140 стал вклучаться аварийный режим (F) . При двидении может включиться или когда только заводишь машину. Сказали кулису надо менять. Подскажите где её можно заказать подешевле? как вариант у дилера можно заказать
Usovich
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Гибридный Mercedes-Benz A-Class выехал на тесты
{{model_1566}}Известно, что основные стилистические черты новинки заимствованы у концепта Concept A Sedan, который был впервые показан публике на автосалоне в Шанхае весной текущего года. A-семейство построено на модульной платформе MFA. Это шасси позволит автомобилю «подрасти» в размерах, но при этом стать легче предшественника.Что касается гибридной «начинки», то в состав ее войдет турбированный двигатель с четырьмя цилиндрами и небольшой электромотор, получающий энергию от 48-вольтной системы. Суммарная отдача агрегатов составит не менее 400 «лошадей». Помимо этого, моторную гамму составят модернизированные 1,2- и 1,4-литровые силовые агрегаты, в разработке которых принимали участие инженеры альянса Renault-Nissan. Такие же двигатели будут использоваться при создании обновленного B-Class, а позже появятся и на паркетнике GLB. Скорее всего, линейка моторов расширится за счет 1,6- и 2-литровых агрегатов.
2017-12-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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