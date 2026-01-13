Экономия или маркетинг: сколько на самом деле ест новый RAV4 – неожиданные цифры

13 января 2026, 10:39
Гибридный Toyota RAV4 удивил реальным расходом топлива на тестах в Тайване
Свежий Toyota RAV4 прошел испытания на экономичность в Тайване. Результаты оказались неожиданными для многих. Эксперты оценили расход топлива в разных режимах. Новинка уже доступна в нескольких комплектациях. Подробности о тестах и версиях – в нашем материале.
В 2025 году Toyota представила очередное поколение кроссовера RAV4, который сразу же вызвал интерес у автолюбителей по всему миру. На этот раз особое внимание привлекла гибридная версия, обещающая рекордную экономичность. В Тайване специалисты Управления энергетики провели собственные испытания, чтобы выяснить, насколько заявленные производителем цифры соответствуют реальности.
В ходе тестов выяснилось, что переднеприводный гибридный RAV4 расходует в городских условиях всего 4,3 литра бензина на 100 километров. За пределами города этот показатель еще ниже — 3,4 литра. В среднем автомобиль потребляет 4,2 литра на сотню, что ставит его в один ряд с самыми экономичными кроссоверами на рынке. Полноприводные версии оказались чуть менее скромными: в городе — 5,2 литра, на трассе — 4,4 литра, а средний расход составил 4,9 литра.
Под капотом у новинки — 2,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с электромотором. Такая связка обеспечивает не только низкий расход, но и достойную динамику. В зависимости от комплектации, мощность гибридной установки достигает 239 лошадиных сил. Для Тайваня и ряда других рынков RAV4 доступен в четырех основных комплектациях: Luxury, Prestige, Prestige+ и Flagship. Кроме того, для любителей приключений предусмотрены специальные версии Adventure и GR Sport — обе исключительно с полным приводом.
Интересно, что Toyota не ограничивается только гибридными модификациями. В некоторых странах новый RAV4 можно будет приобрести и с классическими бензиновыми моторами объемом 2 или 2,5 литра. Однако реальные показатели расхода топлива для этих версий пока остаются загадкой — официальные испытания еще не проводились.
Стоит отметить, что столь низкие цифры расхода топлива для гибридного RAV4 — не просто маркетинговый ход. Тайваньские эксперты провели замеры в реальных условиях, что добавляет доверия к результатам. Для российского рынка такие показатели могут стать настоящим открытием, особенно на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований.
Пока остается только гадать, как поведут себя бензиновые версии в аналогичных тестах. Но уже сейчас ясно: гибридный RAV4 способен удивить даже самых скептически настроенных водителей. Экономия топлива, современные технологии и широкий выбор комплектаций делают его одним из самых интересных предложений в сегменте кроссоверов.
