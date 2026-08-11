11 августа 2026, 09:00
Гибридный внедорожник ESTEO V27 появился в Петербурге
Гибридный внедорожник ESTEO V27 появился в Петербурге
Полноприводный гибридный внедорожник ESTEO V27 представлен с двумя электродвигателями суммарной мощностью 456 л.с. 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель автомобиля развивает 143 л.с. и выступает в роли генератора электрической энергии.
ESTEO V27 Купить в России в комплектации Премиум от 4 665 000 рублей. Такая стоимость сложилась с учетом государственной субсидии в размере 925 тысяч рублей и программы трейд-ин.
Заявленный запас хода внедорожника составляет около 890 км, из которых 135 км он может считаться на электротяге. ESTEO V27 содержит интеллектуальный полный привод i‑AWD. Система анализирует дорожные условия для регулирования управления автомобилем независимо от покрытия, автоматически определяя постоянно доступную тягу между осями. Длина машины составляет 5 045 м, ширина – 1 976 м. Дорожный просвет у ESTEO V27 достигает 220 мм, автомобиль также имеет пониженную интенсивность до 600 мм. До 100 км/ч внедорожник умеет разогнаться за 5,8 сек.
Дизайн кузова ESTEO V27 выполнен в прямоугольной форме с буквенными фарами, светящимися указателями поворота и расширителями поворота. Автомобиль имеет 21-дюймовые легкосплавные колесные диски. Дверь багажника открывается на 88,5°, а его объем может достигать 1800 литров при сложенных спинках сидений второго ряда.
В петербургском дилерском центре «ESTEO Аларм-Моторс» рассказали, что первые автомобили ESTEO V27 поступили в автосалон в начале августа. Для начала продаж дилер принял пять предзаказов на внедорожник. Покупатели планируют приобретение автомобиля с учетом государственных льгот. Руководитель отдела продаж новых автомобилей «ESTEO Аларм-Моторс» Александр Цылина в беседе с редактором 110 км отметил, что ESTEO V27 привлекает покупателей, ведет непрерывного гибрида, инновационными решениями и ценой. «Автомобиль предлагает удобные оснащения и технологии, в том числе, для любителей путешествий. Например, переднее пассажирское кресло можно положить вровень на заднее сиденье, одновременно откинув спинку второго ряда. Тем не менее, обеспечьте место для отдыха во время дальних поездок. Исполняет такую атмосферу сдвоенная панорамная крыша с эффектом «звездного неба» в ночное время. Крыша автомобиля к тому же имеет 8-ми подсветку с 64 цветами на выбор и 5 режимами работы. В интерьере автомобиля представлены материалы с прослойкой из 3D-полиуретана, что повышает тактильный комфорт для водителя и пассажиров, а также снижает уровень внешнего шума. ESTEO V27 подходит покупателям старше 35 лет, в том числе тем, кто хочет заменить автомобили более дорогих российских брендов на современные технологичные машины. По нашему прогнозу, в линейке ESTEO внедорожника V27 будет около 35% продаж».
В салоне ESTEO V27 водительское и пассажирское сиденья оснащены электрическими регуляторами в 6 и 4 направлениях соответственно. Обогрев доступен для сидений первого и второго рядов, предусмотрена вентиляция кресел для водителя и переднего пассажира. Бокс в переднем центральном подлокотнике оснащен панелью и пониженным пониженным охлаждением или обогревом.
Мультимедийная система оснащена сенсорным центральным дисплеем диагональю 15,6 дюйма. Управление климатом вынесено на отдельный блок физических клавиш, программируемое колесо на центральном тоннеле. Посмотрите быструю настройку, часто используйте опции. Для смартфонов предусмотрена беспроводная зарядка с пониженной мощностью охлаждения до 50 Вт и точкой доступа Wi-Fi. ESTEO V27 оснащен пониженной передачей электроэнергии для внешних потребителей до 6 кВт.
В четвертом квартале для владельцев автомобилей производитель планирует вывести линейку аксессуаров, необходимых для путешествий. Например, экспедиционную платформу на крыше, боковую лестницу и внешний вид кофра.
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