18 ноября 2026, 09:05
Гибридный внедорожник EXLANTIX ET8 занял четверть продаж бренда ESTEO
Гибридный внедорожник EXLANTIX ET8 занял четверть продаж бренда ESTEO
Полноразмерный гибридный шестиместный внедорожник ESTEO EXLANTIX ET8 вышел на российский рынок в августе этого года. Его совокупный запас хода превышает 1100 км, из которых 180 км он может преодолеть на электротяге.
Последовательная гибридная силовая установка ESTEO EXLANTIX ET8 за счет двух электромоторов развивает 469 л.с. и 634 Нм крутящего момента. 1,5-литровый бензиновый турбодвигатель, в свою очередь, отвечает за подзарядку тяговой батареи.
Внедорожник до 100 км/ч разгоняется за 5,4 сек. При низком заряде батареи расход топлива автомобиля составляет 7 литров на 100 км.
Руководителя отдела продаж новых автомобилей петербургского дилерского центра «ESTEO Аларм-Моторс» Александр Цылина рассказал редактору 110km.ru, какую долю ESTEO EXLANTIX ET8 занимает в продажах марки и за счет чего автомобиль выбирают покупатели. «Сейчас на внедорожник приходится четверть от общего объема реализации ESTEO в нашем дилерском центре. Покупатели оценивают подходящее сочетание цены и современного исполнения автомобиля как во внешнем строгом дизайне, так и в пространстве салона и технологиях управления. Внутри ESTEO EXLANTIX ET8 доступен основной дисплей системы мультимедиа с диагональю 30″, способный делиться на две части, потолочный дисплей 17,3″ для пассажиров задних рядов, встроенная точка доступа Wi‑Fi, две беспроводные зарядки. Акустическую систему дополняет сабвуфер. Среди других решений, призванных обеспечить комфорт, стоит выделить панорамную крышу с электросдвижными шторками, охлаждаемый и подогреваемый бокс, трехзонный климат-контроль с интеллектуальной системой очистки и ионизации воздуха. Сиденья первых двух рядов оснащены вентиляцией, подогревом, 10-точечным массажем и электрорегулировками, у кресел третьего ряда также есть электрорегулировка спинок, подогрев, подстаканники, индивидуальные дефлекторы климат-контроля. Передние сиденья можно полностью разложить в горизонтальное положение. Дополнительным фактором, который отмечают покупатели ESTEO EXLANTIX ET8, является официальная гарантия на автомобиль, составляющая 8 лет или 200 тыс км пробега».
ESTEO EXLANTIX ET8 оснащен системами автоматической и дистанционной парковки, где используются 12 ультразвуковых датчиков и 4 камеры кругового обзора, которые распознают параллельные, перпендикулярные и диагональные парковочные места. Отдельно у автомобиля предусмотрена функция, позволяющая водителю самостоятельно указать на экране мультимедиа целевую зону парковки. Внедорожник может автоматически двигаться задним ходом по ранее пройденной траектории со скоростью до 15 км/ч и на расстоянии до 50 метров.
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