Внедорожник нового поколения: чем удивит iCAUR V27 и почему его ждут в России

14 января 2026, 12:28
Гибридный внедорожник iCAUR V27 выходит на мировой рынок: старт производства в Китае
В Китае началось производство нового гибридного внедорожника. Модель готовится к экспансии на зарубежные рынки. В России появится уже в следующем году. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.
10 января на заводе iCAUR в Китае был собран первый серийный экземпляр гибридного внедорожника V27. С этого момента модель официально перешла в стадию массового производства, что, по информации abiznews, стало заметным событием для китайского автопрома. Уже в первом квартале текущего года первые партии V27 отправятся на экспорт, причем стартуют поставки с Ближнего Востока. Российские покупатели смогут увидеть новинку на дорогах страны в 2026 году.
Внешний облик V27 разработан в духе концепции «Future Classic». Дизайнеры объединили ретро-нотки с современными линиями: круглые фары и строгие очертания кузова длиной более пяти метров формируют запоминающийся и даже немного дерзкий силуэт. Такой подход явно рассчитан на тех, кто ценит индивидуальность и не боится выделяться в потоке.
Салон внедорожника поражает простором и технологичностью. Двухсекционная панорамная крыша и парящий потолок создают ощущение открытого пространства, а колесная база в 2 900 мм обеспечивает комфорт для пяти пассажиров. Высота салона от пола до потолка - 1 357 мм, что особенно оценят высокие водители и пассажиры. Багажник объемом от 715 до 1 818 литров позволяет без труда перевозить крупные вещи, а также делает автомобиль отличным выбором для семейных поездок и активного отдыха.
Техническая часть V27 заслуживает отдельного внимания. Гибридная система Golden REEV демонстрирует тепловую эффективность до 44,5% и способна вырабатывать 3,71 кВт*ч энергии на каждый литр топлива. Батарея емкостью 34,3 кВт·ч обеспечивает более 120 км хода на электротяге, а общий запас хода по циклу WLTP превышает 800 км. Два электромотора суммарной мощностью 456 л.с. и интеллектуальный полный привод i-AWD позволяют разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. Это не просто семейный внедорожник, а настоящий универсал для города и трассы.
Безопасность - еще один козырь новинки. V27 соответствует строгим стандартам Китая и Европы, а испытания проходили в разных климатических и дорожных условиях по всему миру. В базовой комплектации - семь подушек безопасности, а также полный набор активных и пассивных систем, которые обеспечивают защиту водителя и пассажиров в любых ситуациях.
Интерес к V27 уже проявляют дилеры и покупатели на разных континентах. Первыми новинку получат страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. По информации abiznews, в ближайшее время начнутся поставки и в другие регионы. Китайский бренд явно нацелен на глобальный успех, и у него есть все шансы удивить даже самых требовательных автолюбителей.
Если Вы не знали, компания iCAUR - один из молодых, но амбициозных игроков китайского автопрома. Бренд делает ставку на современные гибридные и электрические технологии, а также на оригинальный дизайн. За последние годы iCAUR активно расширяет присутствие на зарубежных рынках, предлагая автомобили, которые сочетают инновации и практичность. Внедорожник V27 - очередной шаг компании к статусу глобального производителя.
Похожие материалы айКар
-
14.01.2026, 18:11
Chevrolet Corvette ZR1 2019 года ушел с молотка за рекордные 340 тысяч долларов
В США на аукционе продан уникальный Chevrolet Corvette ZR1 2019 года. Автомобиль с минимальным пробегом ушел за сумму, втрое превышающую его цену новым. Почему коллекционеры готовы платить такие деньги? В чем секрет этой машины? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 18:04
Какие моторы выберут команды Формулы-1 в сезоне 2026 года
В марте Формула-1 стартует с новыми правилами. Команды готовят свежие шасси и моторы. Никто не знает, кто окажется фаворитом. Средний класс может преподнести сюрпризы. Грядет самая непредсказуемая борьба за последние годы.Читать далее
-
14.01.2026, 16:42
Jensen International Automotive готовит новый Interceptor: возвращение легенды в 2026 году
Jensen International Automotive решила не ограничиваться реставрацией классики. Компания анонсировала создание современного Grand Tourer. Проект вдохновлен культовым Interceptor. Подробности держатся в секрете, но обещают революцию. Ожидания поклонников растут с каждым днем.Читать далее
-
14.01.2026, 16:37
Во Владивостоке продают автодом Ford Transit 2022 с пробегом 20 тысяч км
Автодом на базе Ford Transit 2022 года выставлен на продажу во Владивостоке. Внутри - полный набор для жизни и путешествий. Пробег - всего 20 тысяч километров. Комплектация удивляет даже бывалых автотуристов. Китайские автодома становятся все популярнее.Читать далее
-
14.01.2026, 16:31
Ford и RTR представили Bronco RTR 2027 - новый внедорожник для скоростных приключений
Ford и RTR готовят к выпуску Bronco RTR 2027. Модель обещает стать доступной альтернативой топовым версиям. Внедорожник сочетает фирменный стиль RTR и легендарную проходимость Bronco. Ожидается яркая премьера и интересные технические решения.Читать далее
-
14.01.2026, 15:55
Электрический автодом на трицикле с солнечными панелями и кондиционером Xiaomi
В Китае появился необычный автодом на базе трицикла. Он оснащен электромотором и солнечными панелями. Внутри - холодильник, кондиционер Xiaomi и даже водонагреватель. Такой дом на колесах способен удивить даже опытных путешественников.Читать далее
-
14.01.2026, 15:37
АвтоВАЗ перенес старт бренда SKM на 2026 год из-за рыночной ситуации
АвтоВАЗ готовит запуск бренда SKM, но сроки изменились. Причины сдвига не раскрываются. Ожидаются новые модели для бизнеса. Подробности о планах компании держатся в секрете. Интрига вокруг проекта сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 15:32
АвтоВАЗ готовит внедрение систем автопилота и активной безопасности в Lada
АвтоВАЗ анонсировал планы по оснащению своих моделей системами ADAS. Подробности о сроках и функциях пока держатся в секрете. Эксперты гадают, какие технологии выберет производитель. Вопросы остаются открытыми, а интерес к теме растет.Читать далее
-
14.01.2026, 15:23
АвтоВАЗ объявил о запуске Lada Azimut и увеличении производства на четверть в 2026 году
АвтоВАЗ представил свежие планы на ближайшие годы. Компания готовит новую модель и наращивает выпуск. Впереди юбилей и новые двигатели. Какие перемены ждут рынок - интрига сохраняется.Читать далее
-
14.01.2026, 15:20
Alfa Romeo возвращает Giulietta как виртуальный электрокар Quadrifoglio на базе Leapmotor
Alfa Romeo неожиданно оживляет Giulietta, но только в цифровом виде. Электрическая Quadrifoglio построена на платформе Leapmotor Lafa 5. Пока это лишь виртуальный концепт, но идея уже вызвала бурю обсуждений. Итальянцы явно не боятся экспериментировать.Читать далее
