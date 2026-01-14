Внедорожник нового поколения: чем удивит iCAUR V27 и почему его ждут в России

Гибридный внедорожник iCAUR V27 выходит на мировой рынок: старт производства в Китае

В Китае началось производство нового гибридного внедорожника. Модель готовится к экспансии на зарубежные рынки. В России появится уже в следующем году. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.

В Китае началось производство нового гибридного внедорожника. Модель готовится к экспансии на зарубежные рынки. В России появится уже в следующем году. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.

10 января на заводе iCAUR в Китае был собран первый серийный экземпляр гибридного внедорожника V27. С этого момента модель официально перешла в стадию массового производства, что, по информации abiznews, стало заметным событием для китайского автопрома. Уже в первом квартале текущего года первые партии V27 отправятся на экспорт, причем стартуют поставки с Ближнего Востока. Российские покупатели смогут увидеть новинку на дорогах страны в 2026 году.

Внешний облик V27 разработан в духе концепции «Future Classic». Дизайнеры объединили ретро-нотки с современными линиями: круглые фары и строгие очертания кузова длиной более пяти метров формируют запоминающийся и даже немного дерзкий силуэт. Такой подход явно рассчитан на тех, кто ценит индивидуальность и не боится выделяться в потоке.

Салон внедорожника поражает простором и технологичностью. Двухсекционная панорамная крыша и парящий потолок создают ощущение открытого пространства, а колесная база в 2 900 мм обеспечивает комфорт для пяти пассажиров. Высота салона от пола до потолка - 1 357 мм, что особенно оценят высокие водители и пассажиры. Багажник объемом от 715 до 1 818 литров позволяет без труда перевозить крупные вещи, а также делает автомобиль отличным выбором для семейных поездок и активного отдыха.

Техническая часть V27 заслуживает отдельного внимания. Гибридная система Golden REEV демонстрирует тепловую эффективность до 44,5% и способна вырабатывать 3,71 кВт*ч энергии на каждый литр топлива. Батарея емкостью 34,3 кВт·ч обеспечивает более 120 км хода на электротяге, а общий запас хода по циклу WLTP превышает 800 км. Два электромотора суммарной мощностью 456 л.с. и интеллектуальный полный привод i-AWD позволяют разгоняться до 100 км/ч всего за 5,9 секунды. Это не просто семейный внедорожник, а настоящий универсал для города и трассы.

Безопасность - еще один козырь новинки. V27 соответствует строгим стандартам Китая и Европы, а испытания проходили в разных климатических и дорожных условиях по всему миру. В базовой комплектации - семь подушек безопасности, а также полный набор активных и пассивных систем, которые обеспечивают защиту водителя и пассажиров в любых ситуациях.

Интерес к V27 уже проявляют дилеры и покупатели на разных континентах. Первыми новинку получат страны Ближнего Востока, включая ОАЭ, Саудовскую Аравию и Катар. По информации abiznews, в ближайшее время начнутся поставки и в другие регионы. Китайский бренд явно нацелен на глобальный успех, и у него есть все шансы удивить даже самых требовательных автолюбителей.

Если Вы не знали, компания iCAUR - один из молодых, но амбициозных игроков китайского автопрома. Бренд делает ставку на современные гибридные и электрические технологии, а также на оригинальный дизайн. За последние годы iCAUR активно расширяет присутствие на зарубежных рынках, предлагая автомобили, которые сочетают инновации и практичность. Внедорожник V27 - очередной шаг компании к статусу глобального производителя.