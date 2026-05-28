Главное в Wey V9X - умный автопилот и запас хода больше 1300 км

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

28 мая 2026, 09:36

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России

Главное в Wey V9X - умный автопилот и запас хода больше 1300 км

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России

Гибридный кроссовер Wey V9X уже доступен в Китае и готовится к выходу в России. Модель удивляет не только запасом хода и скоростью зарядки, но и уровнем автономности. Почему эта новинка может изменить рынок и какие технологии скрыты под капотом - разбираемся, что ждет российских водителей в ближайшие годы.

Гибридный кроссовер Wey V9X уже доступен в Китае и готовится к выходу в России. Модель удивляет не только запасом хода и скоростью зарядки, но и уровнем автономности. Почему эта новинка может изменить рынок и какие технологии скрыты под капотом - разбираемся, что ждет российских водителей в ближайшие годы.

Российских автолюбителей ждет важное событие: на горизонте - появление Wey V9X, гибридного кроссовера, который уже продается в Китае и готовится к выходу на наш рынок в 2026 году. Эта модель может стать переломной для сегмента премиальных SUV, ведь она сочетает в себе передовые технологии автономного вождения и электрификации, что особенно актуально на фоне растущего интереса к умным и экономичным автомобилям.

Wey - дочерний бренд Great Wall Motor, созданный в 2016 году и ориентированный на премиальные электрифицированные машины. Название марки отсылает к основателю компании Джеку Вэю. Как отмечает Autonews, запуск Wey V9X - стратегический шаг для укрепления позиций бренда на мировом рынке и внедрения новых стандартов в автопроме.

Одна из ключевых особенностей Wey V9X - интеграция цифровых ключей, позволяющих открывать и запускать автомобиль с помощью смартфона, смарт-часов или специальных приложений. Машина поддерживает подключение к IoT-устройствам, что расширяет возможности управления и персонализации.

Светодиодные фары Wey V9X выделяются яркостью более 200 млн нит, обеспечивая освещение до 500 метров впереди. Встроенный проекционный модуль способен выводить на дорогу предупреждения ассистентов, анимации приветствия и другие сообщения, что повышает безопасность и информативность для водителя.

Фото: Wey

В основе кроссовера лежит гибридная система Super Hi4 и архитектура GWM One нового поколения. Это первая в мире автомобильная платформа, где искусственный интеллект не просто помогает, а становится ядром управления. Платформа объединяет 49 модулей и 329 компонентов, интегрируя шасси, электронику и системы автономного вождения. Благодаря этому Wey V9X способен быстро адаптироваться под разные рынки и задачи, сохраняя до 80% общих деталей.

Модульная конструкция позволяет подстраивать автомобиль под различные климатические и дорожные условия. Для России предусмотрен зимний пакет, увеличенный бачок стеклоомывателя и дополнительная антикоррозийная обработка. Испытания в экстремальных условиях показали надежность: кроссовер прошел 30 тысяч километров без серьезных замечаний.

Гибридная система полного привода Super Hi4 в Wey V9X построена на 800-вольтовой архитектуре с поддержкой быстрой зарядки 6С. Это позволяет за 5 минут добавить 200 км пробега, а с 30 до 80% батарея заряжается всего за 9 минут. Суммарный запас хода по WLTC превышает 1300 км, а максимальная скорость достигает 225 км/ч.

В Китае Wey V9X представлен в трех версиях: Luxury Family Edition, Luxury Extended Version и Executive Extended Version. Они различаются длиной колесной базы, емкостью батареи, мощностью электромоторов и динамикой. Во всех модификациях используется 2-литровый турбомотор на 238 л.с.

Luxury Family Edition с базой 3050 мм рассчитан на большие семьи: батарея 66,6 кВт·ч, суммарная мощность 680 л.с., крутящий момент 930 Н·м. Запас хода - 312 км на электротяге и 1343 км в комбинированном режиме. Разгон до 100 км/ч - 4,9 секунды.

Версии Extended ориентированы на деловые поездки: база увеличена до 3150 мм, длина - 5299 мм. Luxury Extended построена на 400-вольтовой архитектуре, батарея 55,4 кВт·ч, мощность 694 л.с., крутящий момент 862 Н·м. Электрический запас хода - 240 км, комбинированный - чуть больше, чем у Family Edition.

Executive Extended - топовая версия с батареей 80 кВт·ч, гибридной установкой на 748 л.с. и 930 Н·м. Разгон до 100 км/ч - 4,6 секунды, запас хода на электротяге - 363 км, в комбинированном режиме - 1377 км. Даже при разряженной батарее динамика почти не теряется: до 100 км/ч Wey V9X ускоряется за 4,8 секунды.

Подвеска кроссовера включает алюминиевые рычаги, электронно управляемые амортизаторы переменной жесткости и двухкамерную пневмоподвеску с регулировкой клиренса в диапазоне 100 мм. Особое внимание заслуживает полноуправляемое шасси: задние колеса могут поворачиваться до 10° в обе стороны. На малых скоростях это уменьшает радиус разворота до 5,1 м, а на высоких - повышает устойчивость. Есть и «крабовый режим» для диагонального движения, что облегчает маневры на тесных парковках.

Система автономного вождения Coffee Pilot в Wey V9X - следующая итерация по сравнению с предыдущими моделями бренда. Она использует 27 сенсоров, включая лидар и HD-камеры, а вычисления выполняет процессор NVIDIA Drive Thor-U. Благодаря ИИ-модели VLA (Vision-Language-Action) автопилот стал более «человечным» в принятии решений и лучше понимает дорожную ситуацию. Навигация теперь охватывает весь маршрут - от парковки до парковки, а управлять системой можно голосом. Несмотря на формальный уровень L2+, водителю все еще нужно держать руки на руле, но Wey V9X уже способен самостоятельно перестраиваться, обгонять, видеть светофоры, пешеходов и даже животных. В случае исчезновения разметки система «дорисует» ее и скорректирует траекторию.

В ходе тест-драйва в Китае Wey V9X показал, что способен уверенно двигаться как в городе, так и за его пределами. Функция Thinking позволяет фиксировать сложные ситуации и анализировать их с помощью ИИ, что повышает прозрачность работы автопилота. Такой подход может стать новым стандартом для премиальных кроссоверов, особенно если учесть, что Wey V9X ориентирован на конкуренцию с признанными лидерами сегмента.

Для сравнения, российские автозаводы также активно внедряют новые технологии и бренды, что подтверждает материал о запуске новых марок и изменениях на рынке - подробнее об этом можно узнать в разборе тенденций отечественного автопрома.

В заключение стоит отметить несколько важных фактов: Wey V9X - это не просто очередной гибрид, а технологический манифест Great Wall Motor. Модель демонстрирует возможности интеграции ИИ, быстрой зарядки и адаптации под разные рынки. Для России это шанс получить современный кроссовер с уникальным сочетанием автономности, комфорта и дальности хода. Окончательные характеристики для нашего рынка пока не раскрыты, но уже сейчас Wey V9X выглядит как серьезный вызов для конкурентов в премиум-сегменте SUV.

Упомянутые марки: WEY
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Вэй

Похожие материалы Вэй

Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
ИИ в автосервисе: как новые технологии меняют работу механиков и сервисов
Volga объявила цены на новые модели: старт продаж уже в июне
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Среднеразмерные фургоны
Iveco Daily Van и еще 16 моделей
B Exclusive
MINI One и еще 5 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Хабаровск Смоленск Набережные Челны
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться