Главное в Wey V9X - умный автопилот и запас хода больше 1300 км

28 мая 2026, 09:36
Гибридный Wey V9X: старт продаж в Китае, новые технологии и перспективы для России
Гибридный кроссовер Wey V9X уже доступен в Китае и готовится к выходу в России. Модель удивляет не только запасом хода и скоростью зарядки, но и уровнем автономности. Почему эта новинка может изменить рынок и какие технологии скрыты под капотом - разбираемся, что ждет российских водителей в ближайшие годы.
Российских автолюбителей ждет важное событие: на горизонте - появление Wey V9X, гибридного кроссовера, который уже продается в Китае и готовится к выходу на наш рынок в 2026 году. Эта модель может стать переломной для сегмента премиальных SUV, ведь она сочетает в себе передовые технологии автономного вождения и электрификации, что особенно актуально на фоне растущего интереса к умным и экономичным автомобилям.
Wey - дочерний бренд Great Wall Motor, созданный в 2016 году и ориентированный на премиальные электрифицированные машины. Название марки отсылает к основателю компании Джеку Вэю. Как отмечает Autonews, запуск Wey V9X - стратегический шаг для укрепления позиций бренда на мировом рынке и внедрения новых стандартов в автопроме.
Одна из ключевых особенностей Wey V9X - интеграция цифровых ключей, позволяющих открывать и запускать автомобиль с помощью смартфона, смарт-часов или специальных приложений. Машина поддерживает подключение к IoT-устройствам, что расширяет возможности управления и персонализации.
Светодиодные фары Wey V9X выделяются яркостью более 200 млн нит, обеспечивая освещение до 500 метров впереди. Встроенный проекционный модуль способен выводить на дорогу предупреждения ассистентов, анимации приветствия и другие сообщения, что повышает безопасность и информативность для водителя.
В основе кроссовера лежит гибридная система Super Hi4 и архитектура GWM One нового поколения. Это первая в мире автомобильная платформа, где искусственный интеллект не просто помогает, а становится ядром управления. Платформа объединяет 49 модулей и 329 компонентов, интегрируя шасси, электронику и системы автономного вождения. Благодаря этому Wey V9X способен быстро адаптироваться под разные рынки и задачи, сохраняя до 80% общих деталей.
Модульная конструкция позволяет подстраивать автомобиль под различные климатические и дорожные условия. Для России предусмотрен зимний пакет, увеличенный бачок стеклоомывателя и дополнительная антикоррозийная обработка. Испытания в экстремальных условиях показали надежность: кроссовер прошел 30 тысяч километров без серьезных замечаний.
Гибридная система полного привода Super Hi4 в Wey V9X построена на 800-вольтовой архитектуре с поддержкой быстрой зарядки 6С. Это позволяет за 5 минут добавить 200 км пробега, а с 30 до 80% батарея заряжается всего за 9 минут. Суммарный запас хода по WLTC превышает 1300 км, а максимальная скорость достигает 225 км/ч.
В Китае Wey V9X представлен в трех версиях: Luxury Family Edition, Luxury Extended Version и Executive Extended Version. Они различаются длиной колесной базы, емкостью батареи, мощностью электромоторов и динамикой. Во всех модификациях используется 2-литровый турбомотор на 238 л.с.
Luxury Family Edition с базой 3050 мм рассчитан на большие семьи: батарея 66,6 кВт·ч, суммарная мощность 680 л.с., крутящий момент 930 Н·м. Запас хода - 312 км на электротяге и 1343 км в комбинированном режиме. Разгон до 100 км/ч - 4,9 секунды.
Версии Extended ориентированы на деловые поездки: база увеличена до 3150 мм, длина - 5299 мм. Luxury Extended построена на 400-вольтовой архитектуре, батарея 55,4 кВт·ч, мощность 694 л.с., крутящий момент 862 Н·м. Электрический запас хода - 240 км, комбинированный - чуть больше, чем у Family Edition.
Executive Extended - топовая версия с батареей 80 кВт·ч, гибридной установкой на 748 л.с. и 930 Н·м. Разгон до 100 км/ч - 4,6 секунды, запас хода на электротяге - 363 км, в комбинированном режиме - 1377 км. Даже при разряженной батарее динамика почти не теряется: до 100 км/ч Wey V9X ускоряется за 4,8 секунды.
Подвеска кроссовера включает алюминиевые рычаги, электронно управляемые амортизаторы переменной жесткости и двухкамерную пневмоподвеску с регулировкой клиренса в диапазоне 100 мм. Особое внимание заслуживает полноуправляемое шасси: задние колеса могут поворачиваться до 10° в обе стороны. На малых скоростях это уменьшает радиус разворота до 5,1 м, а на высоких - повышает устойчивость. Есть и «крабовый режим» для диагонального движения, что облегчает маневры на тесных парковках.
Система автономного вождения Coffee Pilot в Wey V9X - следующая итерация по сравнению с предыдущими моделями бренда. Она использует 27 сенсоров, включая лидар и HD-камеры, а вычисления выполняет процессор NVIDIA Drive Thor-U. Благодаря ИИ-модели VLA (Vision-Language-Action) автопилот стал более «человечным» в принятии решений и лучше понимает дорожную ситуацию. Навигация теперь охватывает весь маршрут - от парковки до парковки, а управлять системой можно голосом. Несмотря на формальный уровень L2+, водителю все еще нужно держать руки на руле, но Wey V9X уже способен самостоятельно перестраиваться, обгонять, видеть светофоры, пешеходов и даже животных. В случае исчезновения разметки система «дорисует» ее и скорректирует траекторию.
В ходе тест-драйва в Китае Wey V9X показал, что способен уверенно двигаться как в городе, так и за его пределами. Функция Thinking позволяет фиксировать сложные ситуации и анализировать их с помощью ИИ, что повышает прозрачность работы автопилота. Такой подход может стать новым стандартом для премиальных кроссоверов, особенно если учесть, что Wey V9X ориентирован на конкуренцию с признанными лидерами сегмента.
Для сравнения, российские автозаводы также активно внедряют новые технологии и бренды, что подтверждает материал о запуске новых марок и изменениях на рынке - подробнее об этом можно узнать в разборе тенденций отечественного автопрома.
В заключение стоит отметить несколько важных фактов: Wey V9X - это не просто очередной гибрид, а технологический манифест Great Wall Motor. Модель демонстрирует возможности интеграции ИИ, быстрой зарядки и адаптации под разные рынки. Для России это шанс получить современный кроссовер с уникальным сочетанием автономности, комфорта и дальности хода. Окончательные характеристики для нашего рынка пока не раскрыты, но уже сейчас Wey V9X выглядит как серьезный вызов для конкурентов в премиум-сегменте SUV.
