Гибриды бьют рекорды продаж. Бензиновые машины и электрокары проигрывают
Фото: Kia
В период с января по ноябрь 2021-го концерн Hyundai Motor реализовал дома 61 655 гибридов – таким образом увеличение составило 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом за тот же период зарегистрировано 8-процентное снижение продаж машин с ДВС и электромобилей.
Самой продаваемой моделью Hyundai на данный момент является Grandeur Hybrid. В этом году было продано 24 775 ед. За ним следуют Tucson Hybrid (14 451 ед.) и Santa Fe Hybrid (8 197 ед.).
Об увеличении продаж гибридных версий заявляет и родственная компания Kia – ее результат на внутреннем рынке за 11 месяцев 2021 года - 72 136 ед., что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель выгодно контрастирует с данными продаж бензиновых машин и электрокаров Kia, которые снизились на 5,1% к АППГ.
Самыми раскупаемыми гибридами марки являются Sorento Hybrid (30 315 ед.), K8 Hybrid (15 839 ед.) и Niro Hybrid (1 096 ед.).
Пока не ясно, сохранится ли эта тенденция впредь, потому как правительство Южной Кореи проводит стратегию по сокращению или ликвидации господдержки гибридных транспортных средств. В этом году снижение налога на приобретение подобных машин было сокращено с 900 000 вон до 400 000 вон, также была отменена субсидия на покупку подключаемых гибридов.
Ожидается, что гибридные автомобили будут исключены из списка экологичных транспортных средств, начиная с 2023 года.
- 3 030 000 РKIA Sorento 2016 в Москве
- 4 250 000 РKIA Sorento 2020 в Москве
- 1 530 000 РHyundai Santa Fe 2012 в Москве
- 2 410 000 РKIA Sorento 2018 в Москве
- 4 390 000 РKIA Sorento 2020 в Москве
- 2 600 000 РHyundai Santa Fe 2020 в Москве
- 2 425 000 РHyundai Santa Fe 2019 в Москве
- 1 900 000 РHyundai Santa Fe 2013 в Москве
- 3 380 000 РKIA Sorento 2020 в Москве
- 3 580 000 РKIA Sorento 2020 в Москве
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