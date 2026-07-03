Почему электромобили остаются редкостью - взгляд на инфраструктуру и цены

Гибриды набирают обороты: как меняется рынок автомобилей в России

Российский рынок автомобилей быстро меняется. Гибриды становятся все популярнее. Электрокары по-прежнему редки. Инфраструктура и цены влияют на выбор покупателей. Эксперты говорят о новом тренде.

Российский рынок автомобилей быстро меняется. Гибриды становятся все популярнее. Электрокары по-прежнему редки. Инфраструктура и цены влияют на выбор покупателей. Эксперты говорят о новом тренде.

В последние годы российский рынок автомобилей переживает заметные перемены. Гибридные модели становятся все более востребованными, а их продажи демонстрируют устойчивый рост. За одну неделю в стране зарегистрировали почти две тысячи новых гибридов, что значительно превышает средние показатели предыдущих месяцев. Такой интерес объясняется не только экономией топлива, но и возможностью не зависеть от зарядных станций на дальних маршрутах, пишет 360.ru.

В то же время электромобили, несмотря на высокий интерес, остаются малодоступными. Основные модели быстро исчезают из салонов, а новые поступления ограничены. Причина - производственные и логистические сложности, а также осторожность дистрибьюторов, которые не спешат увеличивать объемы поставок без уверенности в долгосрочном спросе. Даже самые популярные электрокары, такие как Evolute i-Joy и Umo 5, продаются в небольших количествах.

Эксперты отмечают, что рост популярности гибридов - это долгосрочный тренд, который поддерживается появлением новых брендов и моделей. Однако ожидать, что гибриды полностью вытеснят традиционные автомобили, не стоит. Их доля на рынке вряд ли превысит 10% в ближайшие годы. Электромобили же сталкиваются с дополнительными барьерами: высокая стоимость, ограниченный выбор и эксплуатационные нюансы отпугивают многих потенциальных покупателей.

Одним из главных факторов, сдерживающих распространение электрокаров, остается инфраструктура. Хотя число зарядных станций в России растет, их распределение по регионам крайне неравномерно. В Москве и области сосредоточено более трети всех точек зарядки, а в других регионах их количество значительно меньше. Кроме того, часть станций требует ремонта или временно недоступна, что создает дополнительные неудобства для владельцев.

Покупатели также беспокоятся о долговечности аккумуляторов и стоимости их замены. На вторичном рынке электромобили пока вызывают вопросы: неизвестно, как быстро батареи теряют емкость и насколько дорого обойдется их обслуживание. Гибриды в этом плане выглядят привлекательнее, ведь они могут продолжать движение на бензине даже при разряженной батарее.

Экологический аспект тоже вызывает споры. Производство и утилизация литий-ионных батарей связаны с определенными рисками для окружающей среды. Переработка таких аккумуляторов в России пока не охватывает все объемы, и часть использованных батарей попадает на свалки, что может привести к экологическим проблемам в будущем.

Еще один важный момент - цена. Электромобили стоят заметно дороже бензиновых аналогов. Например, стоимость нового российского электрокара «Атом» начинается от четырех миллионов рублей, что делает его недоступным для большинства покупателей. Если цены снизятся, спрос на такие машины может вырасти, считают специалисты.

С точки зрения юридической защиты, владельцы новых электромобилей могут рассчитывать на гарантию и возврат средств при обнаружении серьезных недостатков. Это снижает риски при покупке, но не решает всех эксплуатационных вопросов.

Эксперты советуют выбирать электромобиль тем, кто живет в мегаполисе, имеет возможность заряжать машину дома или в гараже и не совершает больших ежедневных пробегов. Для остальных гибриды остаются более универсальным вариантом, позволяя экономить на топливе и не зависеть от инфраструктуры.