Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

24 июля 2026, 10:47

Гибриды против электромобилей: что влияет на выбор россиян в 2026 году

Гибриды против электромобилей: что влияет на выбор россиян в 2026 году

3 главные причины, почему россияне выбирают гибриды вместо электрокаров

Гибриды против электромобилей: что влияет на выбор россиян в 2026 году

Мало кто задумывается, что гибридные автомобили в России стали не просто альтернативой, а вынужденным выбором для многих. Эксперт объяснил, какие экономические и технологические причины стоят за этим трендом, и почему ситуация может измениться уже в ближайшие годы. Какие риски и перспективы ждут рынок - разбираемся, что важно знать сейчас.

Мало кто задумывается, что гибридные автомобили в России стали не просто альтернативой, а вынужденным выбором для многих. Эксперт объяснил, какие экономические и технологические причины стоят за этим трендом, и почему ситуация может измениться уже в ближайшие годы. Какие риски и перспективы ждут рынок - разбираемся, что важно знать сейчас.

В условиях нестабильности на топливном рынке и роста цен на новые автомобили российские автолюбители все чаще обращают внимание на гибридные модели. Эта тенденция не случайна: гибриды оказались оптимальным компромиссом между стоимостью владения и возможностями современных технологий. Для многих водителей это не просто модный тренд, а реальный способ снизить расходы и избежать проблем, связанных с ограниченной инфраструктурой для электромобилей.

Как отмечает Евгений Сумароков, доцент Департамента международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ, ключевым фактором выбора становится цена. Полностью электрические автомобили требуют больших аккумуляторов, что значительно увеличивает их стоимость по сравнению с бензиновыми аналогами. В то же время подключаемые гибриды оснащаются батареями меньшей емкости - обычно около 20 кВт·ч, что примерно втрое меньше, чем у электрокаров. Это позволяет удерживать цену гибридов на уровне, лишь немного превышающем стоимость традиционных машин, а эксплуатационные расходы при этом заметно ниже.

Еще один важный момент - отсутствие так называемой «боязни разрядки». Гибрид способен проехать на электротяге 60-70 км, а при необходимости водитель всегда может переключиться на бензиновый двигатель. Такая универсальность особенно ценится в российских условиях, где сеть зарядных станций пока не покрывает все регионы. Для производителей гибриды также привлекательны: меньшие аккумуляторы снижают себестоимость, а опыт работы с бензиновыми технологиями позволяет использовать уже налаженные цепочки поставок.

По информации «Российской Газеты», спрос на гибриды в России во многом обусловлен текущей ситуацией с топливом. Это скорее вынужденная мера, чем осознанный долгосрочный выбор. Эксперты подчеркивают, что популярность гибридов может оказаться временной: по мере удешевления аккумуляторов и расширения зарядной инфраструктуры электромобили станут доступнее, а их эксплуатация - проще. Уже сейчас китайские производители активно конкурируют на рынке, предлагая более дешевые электрокары, что подталкивает к снижению цен и других игроков.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и на вторичном рынке: гибриды сохраняют ликвидность лучше, чем электромобили, о чем недавно рассказывал эксперт в материале о перспективах массового перехода на электрокары. Это связано с опасениями покупателей относительно износа батарей и стоимости их замены, а также с ограниченным выбором сервисов для обслуживания электромобилей.

Судя по прогнозам, гибридные автомобили будут занимать заметную долю рынка до конца десятилетия, однако по мере развития технологий и инфраструктуры их позиции могут ослабнуть. Важно учитывать, что снижение цен на аккумуляторы и расширение сети зарядных станций способны радикально изменить баланс сил на рынке. Для российских водителей сейчас главное - выбирать автомобиль, который максимально соответствует их реальным потребностям и возможностям, а не следовать сиюминутной моде.

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