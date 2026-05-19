Автор: Мария Степанова

19 мая 2026, 07:17

Гибриды вытесняют традиционные моторы: как изменился рынок Европы к 2026

Рынок автомобилей в Европе: гибриды против бензина и дизеля - кто выигрывает в гонке современных технологий

В 2025-2026 годах европейский авторынок пережил заметный сдвиг: гибридные и полуэлектрические установки стали доминировать, а доля классических бензиновых и дизельных двигателей снизилась до исторического минимума. Почему это важно для покупателей и как меняется выбор силовых агрегатов - в материале.

В 2026 году европейский рынок автомобилей оказался на пороге перемен: привычные бензиновые и дизельные моторы стремительно теряют популярность. Согласно последним данным, доля машин с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) упала до 35,5%. На первый план выходят гибридные и полуэлектрические силовые установки, что отражает не только экологические достижения, но и новые требования к экономичности и удобству эксплуатации.

Гибридные установки (HEV) заняли 34,5% рынка. Это полноценные гибриды с электромотором и небольшими батареями, позволяющие проехать на электротяге до 3 км в стандартных условиях. Зарядка происходит исключительно за счет рекуперации и работы ДВС — внешнее питание не требуется. В городском цикле такие автомобили экономят до 40% топлива по сравнению с аналогичными бензиновыми моделями, а на трассе — до 20%. Среди преимуществ: проверенная временем технология, отсутствие необходимости в зарядке и высокая надежность. Яркие представители сегмента: Toyota RAV4 Hybrid, Honda CR-V Hybrid, Hyundai Tucson Hybrid.

Электромобили (BEV) заняли 17,4% рынка. Несмотря на рост интереса, революции пока не произошло: зарядная инфраструктура и сохранение стоимости сдерживают массовое распространение. Подключаемые гибриды (PHEV) заняли 9,4%. Они используют более емкую аккумуляторную батарею (8–25 кВт·ч) и способны проехать на электротяге до 60 км зимой. Зарядка возможна как от двигателя, так и от бытовой сети. В заряженном состоянии расход топлива минимален — 1–3 л/100 км, но без штатной подзарядки показатели сравнимы с обычными гибридами.

Дизельные двигатели продолжают сдавать позиции: их доля среди новых автомобилей сократилась до 8,9%. Ужесточение экологических стандартов и рост стоимости обслуживания делают дизель менее привлекательным для современных покупателей. Сегодня дизель чаще выбирают владельцы коммерческого транспорта и те, кто регулярно совершает дальние поездки.

Среди гибридных систем наибольшим спросом пользуются моторы Toyota A25A-FXS, отличающиеся высоким КПД и надежностью. Эти установки применяются на моделях Camry и RAV4, что обеспечивает стабильный спрос и лояльность покупателей. В сегменте бензиновых турбомоторов выделяются BMW B58 (3,0 л, турбо), Honda K20C (2,0 л, турбо) и Mercedes-AMG M139 (2,0 л, более 400 л.с.). В 2026 году BMW B58 получил обновление с мягкой гибридной системой, позволяющее снизить расход топлива без потери динамики.

Переход к гибридным и электрическим технологиям в Европе обусловлен не только экологическими требованиями, но и экономическими расчетами. Стоимость владения, доступность услуг и перспективы дальнейшего обслуживания становятся ключевыми факторами при выборе автомобиля. Как показывает практика, гибриды позволяют достичь баланса между экономией топлива и надежностью, а бензиновые турбомоторы сохраняют позиции в премиальном и спортивном сегментах.

Для российских автолюбителей европейский опыт может быть полезен: многие тенденции (например, рост популярности гибридов и снижение доли дизеля) постепенно выходят на отечественный рынок. При планировании дальних поездок важно учитывать не только тип двигателя, но и инфраструктуру, как это отмечалось в материале о тонкостях путешествия к Черному морю - подробности о выборе машины и трассы М4

Упомянутые модели: Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р)
Упомянутые марки: Toyota, Honda, BMW, Mercedes, Mitsubishi, Hyundai
