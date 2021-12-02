Гидротрансформатор: для чего он нужен и как работает
В автомобилях с автоматическими коробками присутствует так называемый гидротрансформатор. Он и выполняет роль сцепления, то есть временно «прекращает» передачу крутящего момента от двигателя на коробку, а также обеспечивает плавное начало этой передачи. Но как он устроен?
В гидротрансформаторе есть насос, жидкость и турбина. Если очень просто, то схема работы такова. Насос (точнее – насосное колесо, такой «кружочек» с лопастями) крутится от двигателя, и это вращение создаёт в жидкости давление. Жидкость давит на турбину (другой «кружочек» с лопастями). Турбина передаёт это вращение на коробку передач. На самом деле между насосом и турбиной есть ещё так называемый статор, который нужен для изменения режима работы. Он тоже представляет собой очередное «колёсико».
Вот и получается, что между двигателем и коробкой связь не «жёсткая», а «мягкая». Усилие передаётся не шестерёнками, а потоком жидкости, да ещё и присутствует возможность «регулировки». Всё это позволяет в определённых пределах «играть» с передачей крутящего момента, отключать её и даже несколько изменять момент в зависимости от ситуации. Можно, в частности, стоять на месте с включенной передачей в КПП. Именно это и происходит, когда селектор коробки установлен в режим «D», а автомобиль удерживается на месте педалью тормоза. Работает трансформатор очень плавно, что сказывается на комфорте: рывки при переключениях передач на «автоматах», как правило, меньше, чем на «роботах».
Если смысл работы гидротрансформатора до сих пор не очень понятен, просто представьте себе два вентилятора, стоящих вплотную друг к другу. Один из них включается и гонит воздух на лопасти второго. От этого второй вентилятор тоже начинает вращаться. Вот примерно так же и передаётся усилие в гидротрансформаторе. Только там всё немного сложнее, а вместо воздуха используется жидкость.
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