Гигантская немецкая «Мышь»: самый тяжёлый танк в истории, который должен был остановить советские Т-34
Размеры новинки поражали воображение. В длину машина была более 9 метров, в ширину и высоту – более 3,5, а весила она 190 тонн! Лобовая броня имела толщину 20 сантиметров на корпусе и 28 на башне. На танк установили орудие калибром 128 мм. Назвали великана иронично: Maus («Мышь»).
Планировалось построить первую партию из 10 «Маусов». Но из-за нехватки производственных мощностей в серию танк не пошёл. Производство отложили. В 1944 году был сделан второй «Маус» и заказаны ещё 4 экземпляра. Но вскоре из-за нехватки ресурсов от «Маусов» отказались окончательно.
Чтобы два первых танка не достались СССР, их взорвали. Однако от взрыва серьёзно пострадал только один. Останки «Мышей» попали в Советский Союз, и в дальнейшем из этих двух взорванных машин собрали одну. Сейчас она находится в танковом музее в Кубинке.
Насколько эффективен был бы Maus в бою – сказать сложно. Попасть по медленной и большой машине было бы легко. Но броня у «Мауса» была действительно очень прочной. Вполне возможно, что со своими задачами танк бы справился. Кстати, максимальная скорость машины составляла всего 25 км/ч. Но маневренность и проходимость были неплохими. Интересно, что из-за большой массы «Маус» не смог бы проходить по большинству мостов. Поэтому реки преодолевать «Мышонок» должен был по дну.
Как бы там ни было, Maus стал самым тяжёлым из всех танков и вообще из всей бронетехники, когда-либо построенной.
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