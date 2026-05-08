Автор: Мария Степанова

8 мая 2026, 18:50

Rolls-Royce внедряет гибридные двигатели в горную технику - как это изменит добычу и экологию

Rolls-Royce Power Systems разрабатывает гибридную силовую установку для карьерных самосвалов, способную снизить расход топлива и выбросы CO2 на треть. Новое решение обещает революцию в горнодобывающей отрасли и может быть установлено на уже эксплуатируемую технику. Почему это важно для будущего отрасли - в нашем материале.

Внедрение гибридных технологий в тяжелую карьерную технику — событие, способное изменить мировую экономику и экологию горнодобывающей отрасли. Компания Rolls-Royce Power Systems объявила о создании гибридного двигателя, который можно будет установить на уже работающих карьерных самосвалах. Данное решение позволит снизить расход топлива и выбросы CO₂ до 30% по сравнению с традиционными дизельными установками, что особенно актуально на фоне ужесточения экологических требований и роста цен на топливо.

Карьерные самосвалы — это настоящие гиганты, ежедневно сжигающие десятки литров дизеля в час. В условиях, когда транспортировка руды и других полезных ископаемых составляет львиную долю затрат, любая экономия топлива становится критически важной. По информации Rolls-Royce, их новое решение основано на проверенных двигателях MTU серии 4000, которые теперь будут работать в тандеме с электрическим приводом и системой рекуперации энергии. При движении под уклон энергия торможения накапливается в аккумуляторах, а затем используется для питания электромоторов при подъеме — это позволяет снизить нагрузку на дизель и сэкономить топливо.

Гибридная силовая установка Rolls-Royce проектируется как модульная и масштабируемая, что дает возможность адаптировать ее под разные типы техники, рельеф и условия эксплуатации. Такой подход особенно интересен для компаний, уже инвестировавших в свой парк машин, ведь модернизация возможна без покупки новых самосвалов. Важно и то, что многие мировые горнодобывающие компании уже взяли на себя обязательства по сокращению выбросов на 40% к середине века, и подобные технологии становятся для них не просто желательными, а необходимыми.

Пока гибридная система Rolls-Royce находится на стадии прототипа, но уже в этом году начнутся полевые испытания на реальных месторождениях. Через год компания планирует представить полностью готовое решение на конференции Electric Mine в Лиссабоне. Ожидается, что после успешных испытаний гибридные модули можно будет устанавливать на существующие самосвалы, однако стоимость такой модернизации пока не раскрывается.

Интересно, что тенденция к электрификации и гибридизации техники затрагивает не только карьерные машины.

В целом, инициатива Rolls-Royce может стать отправной точкой для масштабных изменений в горнодобывающей отрасли. Если гибридные двигатели действительно оправдают ожидания по экономии и надежности, это приведет к снижению затрат и ускорит переход к более экологичным технологиям. Остаётся дождаться результатов испытаний и реакции рынка на новую разработку.

Упомянутые марки: Rolls-Royce
