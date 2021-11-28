Гиганты мирового автопрома: самые большие и мощные серийные двигатели
V10 Dodge Viper SRT10, объем двигателя 8,4 л
С самого начала в своем Viper компания использовала самый большой 8-литровый двигатель, а позднее, чтобы подстегнуть продажи, Dodge решил использовать двигатель объемом 8,4 л от пикапа Ram SRT10.
По современным стандартам двигатель всего с двумя клапанами на цилиндр выглядит простовато, но со своей задачей он вполне справлялся – 645 л.с. и 330 км/ч были для бренда приемлемым результатом.
V10 Dodge Ram SRT10, объем двигателя 8,3 л
Это один из самых производительных пикапов в принципе, и его простой и надежный двигатель справляется со своей задачей как нельзя лучше. Когда он только вышел, то просто порвал всех конкурентов своей дикой мощью – 500 л.с., скоростью в 250 км/ч и разгоном до сотни за 4,9 секунды. Отличные показатели для такого громилы.
V8 Chevrolet Suburban 2500, объем двигателя 8,1 л
Chevrolet Suburban известен самым долгим в истории использованием одного имени – Suburban выпускается с 1934 года. В 9 поколении модель стали оснащать двигателем Vortec 8100 V8, мощностью 340 л.с. Словом, это был идеальный двигатель для пикапа. Но в конечном итоге его все равно заменили более мощным дизелем.
W16 Bugatti Chiron, объем двигателя 8 л
В этой машине огромное все – цена, мощность, скорость. Установленный тут двигатель является более мощной версией W16, которым оснащался Bugatti Veyron. У 8-литрового двигателя имеется 4 турбокомпрессора, все как один служат единой цели – достичь максимальных 420 км/ч.
Так как турбокомпрессорам надо много воздуха, у Chiron он расходуется со скоростью 60 000 л в минуту. Больше воздуха и горючего – выше скорость. А еще сильнее нагрев, поэтому у этой машины сразу 10 радиаторов, в которых ежеминутно циркулируют 800 л охлаждающей жидкости.
V8 Lincoln Continental 1968 года, объем двигателя 7,6 л
Машина создавалась для дальних поездок с максимальным комфортом. Длинна кузова составляла 5,6 м, а вес 2,3 т, конечно, этому «сухопутному крейсеру» требовался большой двигатель. Его V8 на 7,6 литров обеспечивал мощность 365 л.с., но что гораздо важнее – крутящий момент 500 Нм.
V12 Aston Martin One-77, объем двигателя 7,3 л
Aston Martin изо всех сил старался отстоять свою индивидуальность, будучи брендом подконтрольным компании Ford. И хотя ему удалось выпустить немало прекрасных машин, все они в той или иной степени состояли из компонентов, производимых материнской компанией.
В итоге в 2009 году бренд выпустил Aston Marton One-77, чей двигатель Cosworth V12 объемом 7,3 л был разработан по индивидуальному проекту. Мощность 750 л.с. и максимальная скорость 350 км/ч оказались именно тем, что требовалось для успеха ограниченной серии проекта One-77.
V12 Pagani Zonda S, объем двигателя 7,3 л
Используя, возможно, одну из лучших в мире силовых установок, Pagani со своей Zonda S установил новую планку на рынке. Бренд даже и не думал скрывать происхождение своего двигателя, он с гордостью демонстрирует всем, на что способен превосходный V12 объемом 7,3 л от AMG. И хотя его мощность всего 542 л.с., этого вполне достаточно для 330 км/ч.
V12 Lister Storm 7-Liter, объем двигателя 7л
Один из самых недооцененных и производительных автомобилей начала 90-х годов. Эта машина была способна разгоняться до 320 км/ч, но слишком высокая стоимость лишила ее шанса на заслуженный успех. Всего было построено 4 автомобиля.
Сотворив какое-то свое чудо с двигателем Jaguar V12, бренд сумел при увеличенном до 7 литров объеме получить 546 л.с. мощности.
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