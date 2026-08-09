Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 03:48

Giro Montaro Pro: новый MTB-шлем с технологией Spherical и 23 каналами вентиляции

Giro Montaro Pro: новый MTB-шлем с технологией Spherical и 23 каналами вентиляции

Новый стандарт защиты: Giro Montaro Pro с 23 вентиляционными каналами и MIPS нового поколения

Giro Montaro Pro: новый MTB-шлем с технологией Spherical и 23 каналами вентиляции

Флагманский шлем Giro Montaro Pro для трейла и эндуро выделяется инновационной защитой Spherical на базе MIPS, усиленным каркасом и продуманной вентиляцией. Новинка уже вызвала интерес среди любителей агрессивного катания и профессионалов рынка.

Флагманский шлем Giro Montaro Pro для трейла и эндуро выделяется инновационной защитой Spherical на базе MIPS, усиленным каркасом и продуманной вентиляцией. Новинка уже вызвала интерес среди любителей агрессивного катания и профессионалов рынка.

Появление Giro Montaro Pro на рынке - заметное событие для всех, кто следит за развитием велосипедных технологий. Новая модель ориентирована на райдеров, для которых важны не только безопасность, но и комфорт в сложных условиях трейла, эндуро и езды на электровелосипедах. В условиях растущей популярности агрессивного катания, производители вынуждены искать баланс между прочностью, легкостью и эффективной вентиляцией - и Montaro Pro выглядит как попытка найти этот баланс.

Ключевая особенность шлема - система Spherical Technology, построенная на базе MIPS. Архитектура «шар внутри шара» позволяет внутренней части корпуса смещаться относительно внешней при ударе, что снижает риск травм от вращательных нагрузок. Усиленная дуга AURA II внутри корпуса добавляет жесткости, не увеличивая вес, и дает возможность разместить крупные вентиляционные отверстия. Всего их 23, и они объединены в систему Wind Tunnel с внутренними каналами для направленного потока воздуха. Это решение должно помочь избежать перегрева даже на длинных дистанциях и в жаркую погоду.

Montaro Pro также оснащен двухпозиционным козырьком, креплением для очков, магнитной застежкой Fidlock и системой регулировки Roc Loc Trail Air. Такой набор опций рассчитан на тех, кто проводит много времени на трассе и ценит индивидуальную подгонку экипировки. Новинка ориентирована на дисциплины MTB trail, enduro и e-MTB, что расширяет круг потенциальных пользователей.

Интересно, что в последние годы рынок велосипедных аксессуаров активно развивается, и производители уделяют все больше внимания не только защите, но и эргономике. Например, в сегменте электротранспорта появляются модели с акцентом на комфорт и дальность хода, как это видно на примере электроскутера WHITE SIBERIA ZVER. Это подтверждает тренд на интеграцию современных технологий в экипировку и транспорт для активного отдыха.

Для российского рынка Giro Montaro Pro может оказаться особенно актуальным: в условиях переменчивого климата и разнообразных трасс, эффективная вентиляция и надежная защита становятся не просто преимуществом, а необходимостью. Важно отметить, что подобные решения позволяют райдерам чувствовать себя увереннее на сложных маршрутах, а внедрение технологий вроде Spherical и MIPS постепенно становится стандартом для топовых моделей. Судя по представленным характеристикам, Montaro Pro способен задать новую планку в сегменте MTB-шлемов, а его появление может подтолкнуть конкурентов к дальнейшим инновациям.

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