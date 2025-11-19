Почему Gislaved выбрал именно это автошоу: интрига с гибридом Geely и розыгрыш шин

19 ноября 2025, 12:51
Gislaved стал партнером Московского автошоу-2025 и удивил зимними новинками
Gislaved неожиданно поддержал крупное автошоу в Москве. Компания представила новые зимние шины. На стенде прошел розыгрыш призов. Подробности участия бренда держатся в секрете.
В ноябре 2025 года в столице развернулось масштабное событие для всех, кто неравнодушен к автомобилям. Московское автошоу вновь собрало под одной крышей ведущих производителей, а также бренды, которые редко появляются на подобных мероприятиях. Одним из неожиданных партнеров выставки стал шинный бренд Gislaved, который решил не просто показать свою продукцию, а устроить настоящее шоу для посетителей.
Как сообщает abiznews, Gislaved представил на выставке две ключевые модели из своей зимней линейки: IceControl и ArcticControl. Эти шины уже успели завоевать популярность среди российских водителей, но на этот раз компания решила сделать акцент на их технологических особенностях. На стенде можно было не только рассмотреть новинки, но и получить консультацию от специалистов, которые подробно объясняли, чем отличаются эти модели от конкурентов.
Особое внимание привлекла совместная экспозиция с Geely. На стенде был представлен новый кроссовер Geely EX5 EM-i, который стал первым подключаемым гибридом бренда на российском рынке. Автомобиль был оснащен фрикционными шинами Gislaved ArcticControl, что позволило наглядно продемонстрировать преимущества этих шин в условиях российской зимы. Посетители могли оценить не только внешний вид, но и узнать о технических нюансах, которые делают такую комбинацию особенно интересной для отечественных дорог.
Организаторы не забыли и о развлечениях для гостей. Вместе с партнерами Gislaved устроил розыгрыш трех комплектов новых шин, что вызвало немалый ажиотаж среди посетителей. Участники с интересом следили за процессом, надеясь стать обладателями свежей резины к зимнему сезону. Такой подход позволил бренду не только продемонстрировать продукцию, но и укрепить связь с потенциальными покупателями.
Московское автошоу-2025 отличилось не только количеством представленных автомобилей, но и разнообразием экспозиций. Помимо новинок от отечественных и зарубежных производителей, на выставке можно было увидеть раритетные машины, спортивные модели и даже вездеходы. Для желающих была организована зона тест-драйвов, где каждый мог испытать понравившийся автомобиль в действии. По информации abiznews, подобные мероприятия становятся все более популярными среди автолюбителей, ведь они позволяют не только познакомиться с новинками, но и получить реальный опыт эксплуатации.
Участие Gislaved в таком масштабном событии стало еще одним подтверждением того, что компания стремится быть ближе к своим клиентам и активно участвует в жизни автомобильного сообщества. Бренд не ограничивается только производством шин, а старается влиять на развитие отрасли, устанавливая новые стандарты качества и безопасности. Московское автошоу-2025 стало отличной площадкой для демонстрации этих амбиций, а также для укрепления партнерских отношений с ведущими автопроизводителями.
Как отмечают эксперты, подобные инициативы способствуют формированию положительного имиджа бренда и повышают доверие со стороны потребителей. Gislaved удалось не только привлечь внимание к своим продуктам, но и создать атмосферу, в которой каждый посетитель чувствовал себя частью большого автомобильного мира. Итоги выставки показали, что интерес к инновационным решениям в шинной индустрии только растет, а такие события становятся отличной возможностью для обмена опытом и поиска новых идей.
