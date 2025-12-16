Как «Роспарт» меняет рынок автозапчастей в России — амбиции, гарантия и поддержка

16 декабря 2025, 13:57
ГК «Рольф» расширяет бренд «Роспарт» и запускает новые программы для СТО
Почему крупный автодилер решил создать собственный бренд запчастей? Как формируется ассортимент и где производятся детали? Какие гарантии и условия возврата предлагает компания? Узнайте, как развивается «Роспарт» и что ждет рынок в ближайшие годы.
В последние годы российский рынок автозапчастей переживает заметные перемены. Одним из ключевых игроков, решивших не просто адаптироваться, а задать новые стандарты, стала группа компаний «Рольф». В 2023 году компания запустила собственную торговую марку автокомпонентов под названием «Роспарт». Это решение стало логичным продолжением многолетней работы на рынке и ответом на вызовы, с которыми столкнулась отрасль.
Ситуация с дефицитом комплектующих, ростом параллельного импорта и появлением большого количества неоригинальных товаров подтолкнула «Рольф» к созданию собственного бренда. За плечами компании - десятки лет опыта, миллионы проданных автомобилей и огромная база клиентов. Такой фундамент позволил не только наладить прямые связи с производителями, но и выстроить эффективную систему контроля качества.
Сегодня ассортимент «Роспарт» насчитывает около трех тысяч позиций. В линейке представлены тормозные системы, фильтры, щетки стеклоочистителей, аккумуляторы, а также ремни, детали подвески, рулевого управления, свечи зажигания, лампы, технические жидкости и кузовные элементы. Компания не собирается останавливаться на достигнутом: уже в следующем году планируется значительное расширение ассортимента, особенно в сегменте фильтров и подвески.
Производство запчастей «Роспарт» организовано на нескольких площадках. Основные мощности расположены в Китае, но часть продукции выпускается в Турции и России. Такой подход позволяет гибко реагировать на изменения спроса и поддерживать высокий уровень качества. При разработке компонентов учитываются спецификации ведущих мировых автоконцернов, включая Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, GM, Ford, Hyundai, Kia, Toyota, Mitsubishi, Nissan, Chery и Geely.
Контроль качества - один из приоритетов бренда. В дилерских центрах работают опытные инженеры, которые проводят диагностику и анализируют обратную связь от клиентов. Это дает возможность быстро внедрять новые позиции и корректировать ассортимент без риска снижения стандартов. По информации «Движка», компания активно инвестирует в развитие дистрибуции и расширяет партнерскую сеть, делая продукцию доступной не только для дилеров, но и для независимых сервисных центров и крупных торговых компаний.
Гарантийная политика «Роспарт» отличается прозрачностью и лояльностью к клиентам. На большинство товаров действует гарантия до трех лет или 100 тысяч километров пробега. Все детали проходят обязательную проверку по международным стандартам качества. В случае выявления брака возврат осуществляется по упрощенной схеме, а для сервисных центров предусмотрены компенсации затрат на монтаж и демонтаж. Такой подход позволяет минимизировать риски для партнеров и конечных потребителей.
Компания делает ставку на долгосрочное сотрудничество с сервисной отраслью. Для авторизованных СТО действуют специальные программы поддержки, которые включают не только гарантийные обязательства, но и обучение персонала, а также информационную поддержку. Это помогает сервисам быстрее адаптироваться к новым продуктам и повышать уровень обслуживания клиентов.
Что касается перспектив рынка, эксперты «Рольф» отмечают устойчивый рост спроса на услуги послепродажного обслуживания. Несмотря на снижение продаж новых автомобилей, автопарк в стране продолжает стареть, а значит, потребность в качественных запчастях и сервисе только увеличивается. По мере того как автомобили становятся старше, владельцы все чаще обращаются в сервисные центры, что создает дополнительные возможности для развития бренда.
Таким образом, «Роспарт» не просто расширяет ассортимент и географию присутствия, но и формирует новые стандарты взаимодействия с партнерами и клиентами. Компания уверена, что сочетание высокого качества, гибкой политики и поддержки сервисной отрасли позволит ей занять лидирующие позиции на рынке автозапчастей в России.
