«Глас народа»: а кто сказал, что такси в аэропорт должно быть дешевым?
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Фото: airlines-inform.ru
Те, дескать, не знают русский язык, а мобильных приложений агрегаторов у них нет. Давайте послушаем, что говорят москвичи, ибо тема актуальна для многих городов России.
Галина Романова: «В «Домодедово» вызвала такси через приложение, ехать примерно 40 км, цена 1100 или 1200 рублей. Стою, жду машину, тут же бродят как бы официальные представители в жилетках, заманивают клиентов. Мужчина спрашивает, сколько доехать до Домодедово. Подчеркиваю: из аэропорта «Домодедово» до города Домодедово. Этот на голубом глазу «лепит» - 1500 рублей. Вот это как? Мужик послал его на…, а другой ведь не пошлёт и поедет».
Ангелина Тимошенко: «От аэропорта «Домодедово» до района Марьино как-то пришлось брать такси (сел телефон), в итоге: сперва заломили 4 тыс. рублей, мы сказали: «Нет таких денег», вышли на улицу, там за 1,5 тысячи договорились. Все равно дорого, ибо через приложение выходит около 1000 рублей».
Valery Shvara: «Бесполезно бороться, если никому оно не нужно. Недавно написал в ФАС по поводу цен на парковке. Так прислали мне выписку с сайта аэропорта «Домодедово». Вот такой у нас ФАС, профсоюз и т.д.».
Алексей Фергюссон: «У нас рыночные отношения, такси – частные. Что таксисту полиция предъявит? Во всем мире таксисты заламывают цены в аэропортах и вокзалах, и никто их ещё не поборол».
Mladen Zec: «Kanesna nada vizivat policiju ...Sa Domadedova do centra mnje toze uzali 3000...a tuda cerez jandex ja plotil 870.pub.co za idiotizm ?Nada otuda vsih razganjati nafig».
Ольга Гаврилина: «Наглые они ребята. Самую отвратительную репутацию они себе заработали, когда были взрывы в метро. Сразу же взвинтили цену, т.к. людям все равно надо было добираться»…
Сергей Аракелян: «Пусть делают парковку для такси, и все будет хорошо».
Вячеслав Великанов: «Пусть полиция лучше разберётся с общепитом в аэропортах. Еда стоит, как будто она сделана из золотых продуктов и т.д. Пользуются отдаленностью от инфраструктуры, ну и, таксистов заодно подтянут за мошенничество».
Ольга Страшнова: «Все возвращается в лихие 90-е, когда за 100 баксов из «Шереметьево» предлагали ехать. У власти кто»?
Михаил Михайлов: «Рецепт банален, как и во всем мире – счетчики»!
Dumitru Pricepa: «И у нас в Молдавии тоже так. Хороший бизнес, ничего личного».
Марина Васильева: «Да эти таксисты ездят только по навигатору. Я ехала с «Преображенки» до Белорусского вокзала, пипец. Он чуть меня не повез по МКАД».
Азим Ярашов: «В 2011 году прилетел в «Домодедово». Время примерно час или два ночи. Так как метро и автобусы уже не ездят, у таксистов интересуюсь по ценам. А нам надо было до Красногорска. От 5 до 8 тысяч до Красногорска. В итоге, наняли два клиента одного таксиста по полторы тысячи. И это в 2011 году! 8000 рублей – нормально»?
Михаил Гиляров: «Меня удивляет, что у нас так и не появилась нормальная очередь из таксистов, как в любом аэропорту Европы, где ты просто выходишь и садишься. С другой стороны, такси в Москве много дешевле, чем в Европе».
Марина Васильева: «Поездка обошлась мне с учётом тарифа на телефон, что называется, «мама не горюй».
Андрей Кудрявцев: «А что делать!? Такси работает в убыток или вы реально считаете оплату в 15 евро за час адекватной»?
Serj Michael: «В аэропортах нужно такую лавочку прикрыть».
Марина Васильева: «Мало того, ещё и сдачу не перечислил на телефон».
Варнахин Виталий: «Ну, и где здесь ВОДИТЕЛИ ТАКСИ? Испокон веков всегда это было! Разводящие, разводят ЛОХА, а таксист просто везёт. И в аэропорту все про все знают! Коррупция - она такая. А про шлагбаумы на выезд рассказать»?
Илья Бажинов: «Таксоскоты»…
Георгий Владимирович Шмелев: «Твари: как не хотели работать, так и дальше продолжают».
Олег Вареница: «А на хрена им знать русский, если они ориентируются на иностранцев»?
Вертус Ром: «Аэропорт сам прикрывает такие такси, так как они имеют долю, либо службы такси принадлежат их родственникам. Надо с этим бороться, а не давать возможность вымогать деньги».
Алекс Маслов: «Государство не регулирует тарифы на такси. По закону тарифы определяет перевозчик - таксопарк или сам таксист. Агрегаторы не имеют права устанавливать тарифы. Лучшее решение - правительство Москвы устанавливает единый тариф, и далее клиент едет по счётчику по данному тарифу. В противном случае таксист может назначать любую цену на поездку, и по закону он будет прав».
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