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20 октября 2019, 16:20

«Глас народа»: а кто сказал, что такси в аэропорт должно быть дешевым?

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Фото: Taximoskvichka.ru
Подписчики группы «Москва 24» в соцсетях поддержали дискуссию о том, как столичные таксисты требуют неоправданно завышенные цены за поездки из аэропортов до центра города. Они, мол, в первую очередь, ориентируются на иностранцев.
Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым

Фото: airlines-inform.ru

Те, дескать, не знают русский язык, а мобильных приложений агрегаторов у них нет. Давайте послушаем, что говорят москвичи, ибо тема актуальна для многих городов России.

Галина Романова: «В «Домодедово» вызвала такси через приложение, ехать примерно 40 км, цена 1100 или 1200 рублей. Стою, жду машину, тут же бродят как бы официальные представители в жилетках, заманивают клиентов. Мужчина спрашивает, сколько доехать до Домодедово. Подчеркиваю: из аэропорта «Домодедово» до города Домодедово. Этот на голубом глазу «лепит» - 1500 рублей. Вот это как? Мужик послал его на…, а другой ведь не пошлёт и поедет».

Ангелина Тимошенко: «От аэропорта «Домодедово» до района Марьино как-то пришлось брать такси (сел телефон), в итоге: сперва заломили 4 тыс. рублей, мы сказали: «Нет таких денег», вышли на улицу, там за 1,5 тысячи договорились. Все равно дорого, ибо через приложение выходит около 1000 рублей».

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Kot Valentina: «Мы за 2 секунды в Испании заплатили 10 евро, и таксометр так наматывал, что ужас. А вызывали из гостиницы. В Лондоне за 5 секунд - 15 фунтов. Турист везде платит «космос». И оба раза заблудились, почти дойдя до места. А с другой стороны, человек заранее должен оговорить цену или таксометр. Таксист тоже продавец - это как в салоне красоты: цена на выходе может быть огромная».

Valery Shvara: «Бесполезно бороться, если никому оно не нужно. Недавно написал в ФАС по поводу цен на парковке. Так прислали мне выписку с сайта аэропорта «Домодедово». Вот такой у нас ФАС, профсоюз и т.д.».

Алексей Фергюссон: «У нас рыночные отношения, такси – частные. Что таксисту полиция предъявит? Во всем мире таксисты заламывают цены в аэропортах и вокзалах, и никто их ещё не поборол».

Mladen Zec: «Kanesna nada vizivat policiju ...Sa Domadedova do centra mnje toze uzali 3000...a tuda cerez jandex ja plotil 870.pub.co za idiotizm ?Nada otuda vsih razganjati nafig».

Ольга Гаврилина: «Наглые они ребята. Самую отвратительную репутацию они себе заработали, когда были взрывы в метро. Сразу же взвинтили цену, т.к. людям все равно надо было добираться»…

Сергей Аракелян: «Пусть делают парковку для такси, и все будет хорошо».

Вячеслав Великанов: «Пусть полиция лучше разберётся с общепитом в аэропортах. Еда стоит, как будто она сделана из золотых продуктов и т.д. Пользуются отдаленностью от инфраструктуры, ну и, таксистов заодно подтянут за мошенничество».

Ольга Страшнова: «Все возвращается в лихие 90-е, когда за 100 баксов из «Шереметьево» предлагали ехать. У власти кто»?

Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым

 

Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым

 

Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым

 

Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым

 

Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым

 

Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым
Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым
Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым
Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым
Глас народа а кто сказал что такси в аэропорт должно быть дешевым
Александр Жильцов: «Чушь! Всегда надо торговаться и самому назначать цену. Лично летом из «шарика» ехал до «Юго-Западной» за 1000 рублей.

Михаил Михайлов: «Рецепт банален, как и во всем мире – счетчики»!

Dumitru Pricepa: «И у нас в Молдавии тоже так. Хороший бизнес, ничего личного».

Марина Васильева: «Да эти таксисты ездят только по навигатору. Я ехала с «Преображенки» до Белорусского вокзала, пипец. Он чуть меня не повез по МКАД».

Азим Ярашов: «В 2011 году прилетел в «Домодедово». Время примерно час или два ночи. Так как метро и автобусы уже не ездят, у таксистов интересуюсь по ценам. А нам надо было до Красногорска. От 5 до 8 тысяч до Красногорска. В итоге, наняли два клиента одного таксиста по полторы тысячи. И это в 2011 году! 8000 рублей – нормально»?

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Прилетаю в Шереметьево, Терминал B. Такси заранее заказано столичным партнером, поэтому к прилету машина уже ...
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Ленон Ромашка: «Может, нам повезло, но нас не обманули и довезли хорошо».

Михаил Гиляров: «Меня удивляет, что у нас так и не появилась нормальная очередь из таксистов, как в любом аэропорту Европы, где ты просто выходишь и садишься. С другой стороны, такси в Москве много дешевле, чем в Европе».

Марина Васильева: «Поездка обошлась мне с учётом тарифа на телефон, что называется, «мама не горюй».

Андрей Кудрявцев: «А что делать!? Такси работает в убыток или вы реально считаете оплату в 15 евро за час адекватной»?

Serj Michael: «В аэропортах нужно такую лавочку прикрыть».

Марина Васильева: «Мало того, ещё и сдачу не перечислил на телефон».

Варнахин Виталий: «Ну, и где здесь ВОДИТЕЛИ ТАКСИ? Испокон веков всегда это было! Разводящие, разводят ЛОХА, а таксист просто везёт. И в аэропорту все про все знают! Коррупция - она такая. А про шлагбаумы на выезд рассказать»?

Илья Бажинов: «Таксоскоты»…

Георгий Владимирович Шмелев: «Твари: как не хотели работать, так и дальше продолжают».

Олег Вареница: «А на хрена им знать русский, если они ориентируются на иностранцев»?

Вертус Ром: «Аэропорт сам прикрывает такие такси, так как они имеют долю, либо службы такси принадлежат их родственникам. Надо с этим бороться, а не давать возможность вымогать деньги».

Алекс Маслов: «Государство не регулирует тарифы на такси. По закону тарифы определяет перевозчик - таксопарк или сам таксист. Агрегаторы не имеют права устанавливать тарифы. Лучшее решение - правительство Москвы устанавливает единый тариф, и далее клиент едет по счётчику по данному тарифу. В противном случае таксист может назначать любую цену на поездку, и по закону он будет прав».


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Отзывы по теме
Где можно найти нормальный подъемник?
Форумчане подскажите где у нас в городе можно найти нормальный подъемник, на автосервисе цену за ремонт просто чудувищную задвинули, лучше сам гляну.
Миха
Volvo представила первый электрический кроссовер
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
Новые опции УАЗ готовит не для «Патриота», а для «Русского Прадо»
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
zokhirovmurkov
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«Глас народа»: а кто сказал, что такси в аэропорт должно быть дешевым?
Те, дескать, не знают русский язык, а мобильных приложений агрегаторов у них нет. Давайте послушаем, что говорят москвичи, ибо тема актуальна для многих городов России.Галина Романова: «В «Домодедово» вызвала такси через приложение, ехать примерно 40 км, цена 1100 или 1200 рублей. Стою, жду машину, тут же бродят как бы официальные представители в жилетках, заманивают клиентов. Мужчина спрашивает, сколько доехать до Домодедово. Подчеркиваю: из аэропорта «Домодедово» до города Домодедово. Этот на голубом глазу «лепит» - 1500 рублей. Вот это как? Мужик послал его на…, а другой ведь не пошлёт и поедет».Ангелина Тимошенко: «От аэропорта «Домодедово» до района Марьино как-то пришлось брать такси (сел телефон), в итоге: сперва заломили 4 тыс. рублей, мы сказали: «Нет таких денег», вышли на улицу, там за 1,5 тысячи договорились. Все равно дорого, ибо через приложение выходит около 1000 рублей».{{material_122778}} Kot Valentina: «Мы за 2 секунды в Испании заплатили 10 евро, и таксометр так наматывал, что ужас. А вызывали из гостиницы. В Лондоне за 5 секунд - 15 фунтов. Турист везде платит «космос». И оба раза заблудились, почти дойдя до места. А с другой стороны, человек заранее должен оговорить цену или таксометр. Таксист тоже продавец - это как в салоне красоты: цена на выходе может быть огромная».Valery Shvara: «Бесполезно бороться, если никому оно не нужно. Недавно написал в ФАС по поводу цен на парковке. Так прислали мне выписку с сайта аэропорта «Домодедово». Вот такой у нас ФАС, профсоюз и т.д.».Алексей Фергюссон: «У нас рыночные отношения, такси – частные. Что таксисту полиция предъявит? Во всем мире таксисты заламывают цены в аэропортах и вокзалах, и никто их ещё не поборол».Mladen Zec: «Kanesna nada vizivat policiju ...Sa Domadedova do centra mnje toze uzali 3000...a tuda cerez jandex ja plotil 870.pub.co za idiotizm ?Nada otuda vsih razganjati nafig».Ольга Гаврилина: «Наглые они ребята. Самую отвратительную репутацию они себе заработали, когда были взрывы в метро. Сразу же взвинтили цену, т.к. людям все равно надо было добираться»…Сергей Аракелян: «Пусть делают парковку для такси, и все будет хорошо».Вячеслав Великанов: «Пусть полиция лучше разберётся с общепитом в аэропортах. Еда стоит, как будто она сделана из золотых продуктов и т.д. Пользуются отдаленностью от инфраструктуры, ну и, таксистов заодно подтянут за мошенничество».Ольга Страшнова: «Все возвращается в лихие 90-е, когда за 100 баксов из «Шереметьево» предлагали ехать. У власти кто»?{{gallery_76}} Александр Жильцов: «Чушь! Всегда надо торговаться и самому назначать цену. Лично летом из «шарика» ехал до «Юго-Западной» за 1000 рублей.Михаил Михайлов: «Рецепт банален, как и во всем мире – счетчики»!Dumitru Pricepa: «И у нас в Молдавии тоже так. Хороший бизнес, ничего личного».Марина Васильева: «Да эти таксисты ездят только по навигатору. Я ехала с «Преображенки» до Белорусского вокзала, пипец. Он чуть меня не повез по МКАД».Азим Ярашов: «В 2011 году прилетел в «Домодедово». Время примерно час или два ночи. Так как метро и автобусы уже не ездят, у таксистов интересуюсь по ценам. А нам надо было до Красногорска. От 5 до 8 тысяч до Красногорска. В итоге, наняли два клиента одного таксиста по полторы тысячи. И это в 2011 году! 8000 рублей – нормально»?{{material_127366}} Ленон Ромашка: «Может, нам повезло, но нас не обманули и довезли хорошо».Михаил Гиляров: «Меня удивляет, что у нас так и не появилась нормальная очередь из таксистов, как в любом аэропорту Европы, где ты просто выходишь и садишься. С другой стороны, такси в Москве много дешевле, чем в Европе».Марина Васильева: «Поездка обошлась мне с учётом тарифа на телефон, что называется, «мама не горюй».Андрей Кудрявцев: «А что делать!? Такси работает в убыток или вы реально считаете оплату в 15 евро за час адекватной»?Serj Michael: «В аэропортах нужно такую лавочку прикрыть».Марина Васильева: «Мало того, ещё и сдачу не перечислил на телефон».Варнахин Виталий: «Ну, и где здесь ВОДИТЕЛИ ТАКСИ? Испокон веков всегда это было! Разводящие, разводят ЛОХА, а таксист просто везёт. И в аэропорту все про все знают! Коррупция - она такая. А про шлагбаумы на выезд рассказать»?Илья Бажинов: «Таксоскоты»…Георгий Владимирович Шмелев: «Твари: как не хотели работать, так и дальше продолжают».Олег Вареница: «А на хрена им знать русский, если они ориентируются на иностранцев»?Вертус Ром: «Аэропорт сам прикрывает такие такси, так как они имеют долю, либо службы такси принадлежат их родственникам. Надо с этим бороться, а не давать возможность вымогать деньги».Алекс Маслов: «Государство не регулирует тарифы на такси. По закону тарифы определяет перевозчик - таксопарк или сам таксист. Агрегаторы не имеют права устанавливать тарифы. Лучшее решение - правительство Москвы устанавливает единый тариф, и далее клиент едет по счётчику по данному тарифу. В противном случае таксист может назначать любую цену на поездку, и по закону он будет прав».
2019-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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