«Глас народа»: а Вы на таком ездили?
Портал 110km.ru опубликовал в соцсетях фотографию старенького проржавевшего «Москвича», подсмотренного нами в исторической части Санкт-Петербурга, и собрал приличное обильное количество комментариев. Заданный нами вопрос звучал просто: «А Вы лично ездили на таком»? Ответы в нашей традиционной рубрике «Глас народа»…
Светлана Гудина: «Конечно, ездили… пассажиром. Машина как машина, везла себе».
Irene Gorbounov: «Бывало»…
Екатерина Дроздова: «У меня у дяди такой был. Нам детишками нравилось».
Grigori Rostovtsev: «Давно здесь стоит»...
Mikhail Arsanov: «Ездил... Я вообще на всех «Москвичах поездил, и не мало. А с таким вообще история была. Моему приятелю такая в наследство вместе с гаражом досталась. На Гранитной улице. И цвет, и состояние именно как на этом фото. Открыли. А на переднем сидении газета с некрологом Сталина. Дед долго скрывал этот «Москвич» вместе с гаражом. Боялся, что отнимут. Сталинский лауреат был дед».
Mikhail Arsanov: «Это не Таврическая или Суворовский»?
Zurab Georgich: «Жалко беднягу, брошенная»...
Алла Петрова: «У нас была такая, в моем детстве. Синяя, в белой юбке. Даже на юг в Крым на ней ездили».
Звягин Александр: «Первый раз сел за руль именно этого автомобиля в 7 лет».
Michael Lipovitch: «Ездил, и не один год. Хорошая была тачка. Не ржавела. Особенно нравился рычаг передач на руле».
Андрей Александров: «Особенно нравились тормоза, когда после «копейки» в неё садишься».
Юлия Хомяк: «У моего деда была. Продали до того, как у меня появились права. Передачи переключались «подрульными лепестками». Я это вспомнила, когда на «Мерседес» пересела (рычажок передач под рулём). Было 4 передачи. Шишечка этой ручки была из слоновой кости. Дед сам приспособил. И проволочная петелька как включатель звукового сигнала тоже на руле. И чудесный бирюзовый цвет («морской волны», как говорила бабушка). Ностальгия. Только что в Грузии в горном селе видела такой экземпляр: ржавый, но едет в гору как танк».
Lev Fain: «В качестве пассажира в начале 70-х годов».
Bo Freidin: «Какого года, интересно»?
Юрий Котов: «Именно эта модель с хромированной полосой вдоль всего кузова в народе называлась «стиляга».
Марк Хентов: «На Кубе таких полно было ещё лет десять назад».
Елена Журавлева: «Да, много тысяч было намотано! Отличная была машина»!
Татьяна Ракитина: «Москвич-403» или «407»? У нас был «401» и «403».
Dimitri Kirjanen: «Да, моя первая машина, на которой учился ездить в 11 лет. Подушку под спинку подкладывал, чтоб ноги до педалей доставали. Сцепление сжег, от отца потом досталось. Хорошее время тогда было».
Michail Gosman: «У нас была лет 14 - до отъезда в 1977 году. Абсолютно неубиваемая, но еженедельно ломающаяся. Купили её за 3400 руб., и за туже цену продали после многих, многих лет! 1,2 мм толщина кузова! Когда попал в разрыв трубу, её утопило, так я по крыше около получаса ходил! Это «Москвич 403». «40й» - был ДО него. Там была одна поперечная балка перед радиатором. 35 л.с. 115 км/ч! На капот устанавливался ещё отражатель комаров».
Евгений Тишонков: «Четыреста второй».
Ирина Степановна Азаренкова: «Это «Москвич-407». В народе его называли «стиляга».
Nathalie Toutchina: «Хорошая и надежная машина... Крупные габариты, комфорт в салоне без лишних прибамбасов, управление - полная механика. Высокопроходимая машина для длительного использования. Не удивительно, что кому-то до сих пор служит».
Айвар Армяншин: «У дядьки был, и мои первые уроки вождения были на нем.
Александр Скорик: «Я даже рядом с таким не стоял».
Толя Зязев: «Проходил мимо такого, когда ходил в школу»,
Руслан Крюков: «В гараже такой стоит, ни как руки не дойдут».
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