11 ноября 2017, 10:24

«Глас народа»: а Вы на таком ездили?

Какими бы навороченными и крутыми не казались нам современные автомобили, заприметив случайно откровенный раритет, человек моментально меняется в лице. Что это: банальная ностальгия? Или в «старые добрые» времена и впрямь делали какие-то особенные, харизматичные машины?
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  «Глас народа»: а Вы на таком ездили? Москвич 402 «Глас народа»: а Вы на таком ездили? Москвич 402 «Глас народа»: а Вы на таком ездили?
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Портал 110km.ru опубликовал в соцсетях фотографию старенького проржавевшего «Москвича», подсмотренного нами в исторической части Санкт-Петербурга, и собрал приличное обильное количество комментариев. Заданный нами вопрос звучал просто: «А Вы лично ездили на таком»? Ответы в нашей традиционной рубрике «Глас народа»…

Москвич 402
Выпускается с 1956 г.
Елена Алёна Гусева: «Только как пассажир».

Светлана Гудина: «Конечно, ездили… пассажиром. Машина как машина, везла себе».

Irene Gorbounov: «Бывало»…

Екатерина Дроздова: «У меня у дяди такой был. Нам детишками нравилось».

Grigori Rostovtsev: «Давно здесь стоит»...

Mikhail Arsanov: «Ездил... Я вообще на всех «Москвичах поездил, и не мало. А с таким вообще история была. Моему приятелю такая в наследство вместе с гаражом досталась. На Гранитной улице. И цвет, и состояние именно как на этом фото. Открыли.  А на переднем сидении газета с некрологом Сталина. Дед долго скрывал этот «Москвич» вместе с гаражом. Боялся, что отнимут. Сталинский лауреат был дед».

Mikhail Arsanov: «Это не Таврическая или Суворовский»?

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Михаил Куприянов: Это моя первая «ласточка». Тесновато, конечно, тяжёлая. Как-то раз «Волгу» таскал на «галстуке», чтобы завести. Переключение передач на руле, мне понравилось, удобно. Моя была двухцветная – «кофе с молоком» и коричневый цвет, состояние было идеальное, двигатель стоял от «Москвича 408».

Zurab Georgich: «Жалко беднягу, брошенная»...

Алла Петрова: «У нас была такая, в моем детстве. Синяя, в белой юбке. Даже на юг в Крым на ней ездили».

Звягин Александр: «Первый раз сел за руль именно этого автомобиля в 7 лет».

Michael Lipovitch: «Ездил, и не один год. Хорошая была тачка. Не ржавела. Особенно нравился рычаг передач на руле».

Андрей Александров: «Особенно нравились тормоза, когда после «копейки» в неё садишься».

Юлия Хомяк: «У моего деда была. Продали до того, как у меня появились права. Передачи переключались «подрульными лепестками». Я это вспомнила, когда на «Мерседес» пересела (рычажок передач под рулём). Было 4 передачи. Шишечка этой ручки была из слоновой кости. Дед сам приспособил. И проволочная петелька как включатель звукового сигнала тоже на руле. И чудесный бирюзовый цвет («морской волны», как говорила бабушка). Ностальгия. Только что в Грузии в горном селе видела такой экземпляр: ржавый, но едет в гору как танк».

Lev Fain: «В качестве пассажира в начале 70-х годов».

Bo Freidin: «Какого года, интересно»?

Юрий Котов: «Именно эта модель с хромированной полосой вдоль всего кузова в народе называлась «стиляга».

Марк Хентов: «На Кубе таких полно было ещё лет десять назад».

Елена Журавлева: «Да, много тысяч было намотано! Отличная была машина»!

Татьяна Ракитина: «Москвич-403» или «407»? У нас был «401» и «403».

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Ksenia Poliakova: «У папы был «Москвич 407».

Dimitri Kirjanen: «Да, моя первая машина, на которой учился ездить в 11 лет. Подушку под спинку подкладывал, чтоб ноги до педалей доставали. Сцепление сжег, от отца потом досталось. Хорошее время тогда было».

Michail Gosman: «У нас была лет 14 - до отъезда в 1977 году. Абсолютно неубиваемая, но еженедельно ломающаяся. Купили её за 3400 руб., и за туже цену продали после многих, многих лет! 1,2 мм толщина кузова! Когда попал в разрыв трубу, её утопило, так я по крыше около получаса ходил! Это «Москвич 403». «40й» - был ДО него. Там была одна поперечная балка перед радиатором. 35 л.с. 115 км/ч! На капот устанавливался ещё отражатель комаров».

Евгений Тишонков: «Четыреста второй».

Ирина Степановна Азаренкова: «Это «Москвич-407». В народе его называли «стиляга».

Nathalie Toutchina: «Хорошая и надежная машина... Крупные габариты, комфорт в салоне без лишних прибамбасов, управление - полная механика. Высокопроходимая машина для длительного использования. Не удивительно, что кому-то до сих пор служит».

Айвар Армяншин: «У дядьки был, и мои первые уроки вождения были на нем.

Александр Скорик: «Я даже рядом с таким не стоял».

Толя Зязев: «Проходил мимо такого, когда ходил в школу»,

Руслан Крюков: «В гараже такой стоит, ни как руки не дойдут».  

Глас народа АЗЛК 402

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Отзывы по теме
Форум Москвич 402
С этой машиной у меня только самые тёплые воспоминания.Это наш самый первый автомобиль в семье.Это первая машина которую я самостоятельно повёл.Она везде нас возила и везде мы доезжали.Мы из Минска.Она возила нас и на Чёрное море (Одесса) и на Балтику (Паланга) , и больших проблем нам не делала.Хорошая ...
Владимир
Форум Москвич Святогор
15 лет работает без осечек.
владимир
Форум Москвич 403
получилась бомба уфа мотор в 403 зад r 16 перед r15 идет нормаль/ на газу летит. запор бак за задним седением. и газ балон 40 литров на калонках можно не останавливаться
алекс
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«Глас народа»: а Вы на таком ездили?
Портал 110km.ru опубликовал в соцсетях фотографию старенького проржавевшего «Москвича», подсмотренного нами в исторической части Санкт-Петербурга, и собрал приличное обильное количество комментариев. Заданный нами вопрос звучал просто: «А Вы лично ездили на таком»? Ответы в нашей традиционной рубрике «Глас народа»…{{model_2635}} Елена Алёна Гусева: «Только как пассажир».Светлана Гудина: «Конечно, ездили… пассажиром. Машина как машина, везла себе».Irene Gorbounov: «Бывало»…Екатерина Дроздова: «У меня у дяди такой был. Нам детишками нравилось».Grigori Rostovtsev: «Давно здесь стоит»...Mikhail Arsanov: «Ездил... Я вообще на всех «Москвичах поездил, и не мало. А с таким вообще история была. Моему приятелю такая в наследство вместе с гаражом досталась. На Гранитной улице. И цвет, и состояние именно как на этом фото. Открыли.  А на переднем сидении газета с некрологом Сталина. Дед долго скрывал этот «Москвич» вместе с гаражом. Боялся, что отнимут. Сталинский лауреат был дед». Mikhail Arsanov: «Это не Таврическая или Суворовский»?{{material_121511}} Михаил Куприянов: Это моя первая «ласточка». Тесновато, конечно, тяжёлая. Как-то раз «Волгу» таскал на «галстуке», чтобы завести. Переключение передач на руле, мне понравилось, удобно. Моя была двухцветная – «кофе с молоком» и коричневый цвет, состояние было идеальное, двигатель стоял от «Москвича 408».Zurab Georgich: «Жалко беднягу, брошенная»...Алла Петрова: «У нас была такая, в моем детстве. Синяя, в белой юбке. Даже на юг в Крым на ней ездили».Звягин Александр: «Первый раз сел за руль именно этого автомобиля в 7 лет».Michael Lipovitch: «Ездил, и не один год. Хорошая была тачка. Не ржавела. Особенно нравился рычаг передач на руле».Андрей Александров: «Особенно нравились тормоза, когда после «копейки» в неё садишься».Юлия Хомяк: «У моего деда была. Продали до того, как у меня появились права. Передачи переключались «подрульными лепестками». Я это вспомнила, когда на «Мерседес» пересела (рычажок передач под рулём). Было 4 передачи. Шишечка этой ручки была из слоновой кости. Дед сам приспособил. И проволочная петелька как включатель звукового сигнала тоже на руле. И чудесный бирюзовый цвет («морской волны», как говорила бабушка). Ностальгия. Только что в Грузии в горном селе видела такой экземпляр: ржавый, но едет в гору как танк».Lev Fain: «В качестве пассажира в начале 70-х годов».Bo Freidin: «Какого года, интересно»?Юрий Котов: «Именно эта модель с хромированной полосой вдоль всего кузова в народе называлась «стиляга».Марк Хентов: «На Кубе таких полно было ещё лет десять назад».Елена Журавлева: «Да, много тысяч было намотано! Отличная была машина»!Татьяна Ракитина: «Москвич-403» или «407»? У нас был «401» и «403».{{material_121274}} Ksenia Poliakova: «У папы был «Москвич 407».Dimitri Kirjanen: «Да, моя первая машина, на которой учился ездить в 11 лет. Подушку под спинку подкладывал, чтоб ноги до педалей доставали. Сцепление сжег, от отца потом досталось. Хорошее время тогда было».Michail Gosman: «У нас была лет 14 - до отъезда в 1977 году. Абсолютно неубиваемая, но еженедельно ломающаяся. Купили её за 3400 руб., и за туже цену продали после многих, многих лет! 1,2 мм толщина кузова! Когда попал в разрыв трубу, её утопило, так я по крыше около получаса ходил! Это «Москвич 403». «40й» - был ДО него. Там была одна поперечная балка перед радиатором. 35 л.с. 115 км/ч! На капот устанавливался ещё отражатель комаров».Евгений Тишонков: «Четыреста второй».Ирина Степановна Азаренкова: «Это «Москвич-407». В народе его называли «стиляга».Nathalie Toutchina: «Хорошая и надежная машина... Крупные габариты, комфорт в салоне без лишних прибамбасов, управление - полная механика. Высокопроходимая машина для длительного использования. Не удивительно, что кому-то до сих пор служит».Айвар Армяншин: «У дядьки был, и мои первые уроки вождения были на нем.Александр Скорик: «Я даже рядом с таким не стоял».Толя Зязев: «Проходил мимо такого, когда ходил в школу»,Руслан Крюков: «В гараже такой стоит, ни как руки не дойдут».  
2017-11-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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