«Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль?
КоАП предусматривает ответственность за несоблюдение вышеуказанных правил. В наказание за это автолюбителю «светит» штраф в 500 рублей (ст. 12.5). Если раньше вопрос о наличии знака «Шипы» был спорным, то с 4.04.2017 года в ПДД однозначно определено, что запрещается эксплуатация транспортного средства, если: п 7.15. ПДД: «Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения».
То есть при отсутствии знака «Шипы» (при «одетой» шипованной резине) инспектор ДПС имеет право запретить эксплуатировать автомобиль. Он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак (средняя цена – 100 руб.), наклеить на автомобиль и только потом разрешит продолжить движение.
Портал 110km.ru решил узнать через соцсети, наказывали уже кого-нибудь за отсутствие знака «Ш» или все у нас дисциплинированные. Наша традиционная рубрика «Глас народа»…
Гоша Ч: «Рванул в автомагазины – там нет знака. Проездил на свой страх и риск, повезло. Где-то через пару недель купил «Ш»…
Алиса Петровская: «Меня нет - за эвакуацию больше взять можно, да и нарушителей побольше будет».
110km.ru: «И Вас оштрафовали»?
Evgenia Afinogenova: «Лично меня нет, но знакомых, знаю, оштрафовали уже»
110km.ru: «И они кинулись сразу покупать соответствующий знак»?
Evgenia Afinogenova: «Думаю, да. Я тоже поехала в ближайший «Ашан» в «Икее Парнас». А там куча знаков, кроме «Ш». Принтер включила и забыла на время о проблеме».
Oleg Pavlov: «Вот, до чего люди доходят, лишь бы штраф не платить»!
Екатерина Дроздова: «Езжу 28 лет и ни разу не штрафовали. Бред какой-то»
Николай Шфрков: «Пока не штрафовали, спрошу у знакомых гаишников. Слышал, что штраф 500 рублей. А как камера штраф пришлет, знак «Шипы» ведь сзади»?..
Александр Алексеев: «Несколько дней присматриваюсь к авто на дорогах. Очень и очень мало у кого есть. Навскидку - процентов 10. Неужели все на зимней нешипованной ездят? Или еще не «переобулись»?
Stricke Silver: «Не понимаю, зачем этот знак нужен? Неужто благодаря ему уменьшится количество ДТП? Связь какая»?
Сева Полынин: «Уверен: очередная «кормушка» для гаишников». Они сами хоть верят в эффективность этой меры»?
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