19 ноября 2017, 13:35

«Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль?

Если вы уже «переобули» свой автомобиль в зимние шины, к тому же шипованные, не забудьте про треугольную наклейку «Ш». Интернет-форумы пестрят случаями, когда дорожные полицейские без оглядки на статусность ТС с легкостью выписывают 500-рублевые штрафы за отсутствие знака-стикера.
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  «Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль? «Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль? «Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль? «Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль? «Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль? «Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль?
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Речь об обязательности знака «Шипы» ведется на основании пункта 8 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». В нем говорится, что все автомобили должны иметь такой опознавательный знак, как наклейка с буквой «Ш» на задней части.

КоАП предусматривает ответственность за несоблюдение вышеуказанных правил. В наказание за это автолюбителю «светит» штраф в 500 рублей (ст. 12.5). Если раньше вопрос о наличии знака «Шипы» был спорным, то с 4.04.2017 года в ПДД однозначно определено, что запрещается эксплуатация транспортного средства, если: п 7.15. ПДД:  «Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения».

То есть при отсутствии знака «Шипы» (при «одетой» шипованной резине) инспектор ДПС имеет право запретить эксплуатировать автомобиль. Он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак (средняя цена – 100 руб.), наклеить на автомобиль и только потом разрешит продолжить движение.

Портал 110km.ru решил узнать через соцсети, наказывали уже кого-нибудь за отсутствие знака «Ш» или все у нас дисциплинированные. Наша традиционная рубрика «Глас народа»…

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«Глас народа»: а вы уже наклеили знак «Ш» на свой автомобиль?
{{material_121541}} Речь об обязательности знака «Шипы» ведется на основании пункта 8 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения». В нем говорится, что все автомобили должны иметь такой опознавательный знак, как наклейка с буквой «Ш» на задней части. КоАП предусматривает ответственность за несоблюдение вышеуказанных правил. В наказание за это автолюбителю «светит» штраф в 500 рублей (ст. 12.5). Если раньше вопрос о наличии знака «Шипы» был спорным, то с 4.04.2017 года в ПДД однозначно определено, что запрещается эксплуатация транспортного средства, если: п 7.15. ПДД:  «Отсутствуют опознавательные знаки, которые должны быть установлены в соответствии с пунктом 8 «Основных положений по допуску ТС к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения», утвержденных постановлением Совета Министров — Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090 «О правилах дорожного движения». То есть при отсутствии знака «Шипы» (при «одетой» шипованной резине) инспектор ДПС имеет право запретить эксплуатировать автомобиль. Он может попросить вас в любом ближайшем магазине приобрести этот знак (средняя цена – 100 руб.), наклеить на автомобиль и только потом разрешит продолжить движение.Портал 110km.ru решил узнать через соцсети, наказывали уже кого-нибудь за отсутствие знака «Ш» или все у нас дисциплинированные. Наша традиционная рубрика «Глас народа»…Гоша Ч: «Рванул в автомагазины – там нет знака. Проездил на свой страх и риск, повезло. Где-то через пару недель купил «Ш»…Алиса Петровская: «Меня нет - за эвакуацию больше взять можно, да и нарушителей побольше будет».{{material_121511}} Evgenia Afinogenova: «Я заранее испугалась и вчера сама раскрасила такой знак на рабочем месте.110km.ru: «И Вас оштрафовали»?Evgenia Afinogenova: «Лично меня нет, но знакомых, знаю, оштрафовали уже»110km.ru: «И они кинулись сразу покупать соответствующий знак»?Evgenia Afinogenova: «Думаю, да. Я тоже поехала в ближайший «Ашан» в «Икее Парнас». А там куча знаков, кроме «Ш». Принтер включила и забыла на время о проблеме».Oleg Pavlov: «Вот, до чего люди доходят, лишь бы штраф не платить»!Екатерина Дроздова: «Езжу 28 лет и ни разу не штрафовали. Бред какой-то»Николай Шфрков: «Пока не штрафовали, спрошу у знакомых гаишников. Слышал, что штраф 500 рублей. А как камера штраф пришлет, знак «Шипы» ведь сзади»?..Александр Алексеев: «Несколько дней присматриваюсь к авто на дорогах. Очень и очень мало у кого есть. Навскидку - процентов 10. Неужели все на зимней нешипованной ездят? Или еще не «переобулись»?Stricke Silver: «Не понимаю, зачем этот знак нужен? Неужто благодаря ему уменьшится количество ДТП? Связь какая»?Сева Полынин: «Уверен: очередная «кормушка» для гаишников». Они сами хоть верят в эффективность этой меры»?
2017-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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