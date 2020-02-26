Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
26 февраля 2020, 00:51

«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?

  • 7094
  • 1
  • 0
Фото: jukmobeli.ru
Такой вопрос в социальных сетях обсудили наши коллеги, автомобильные журналисты. По сути, профессионалы и эксперты, каждый день находящиеся в обойме тематических новостей. Интересно узнать их мнения? Тогда читаем вместе…
Глас народа аннулировать техосмотр в принципе Что скажете

Фото: mag.auto.ru

Валерий Чусов: «В России техосмотр - просто средство пополнить чей-то карман. Объективно в нём заинтересованы страховые компании. Были бы. Если бы работали. А они также в основном деньги собирают».

Денис Лукин: «Аннулировать этот атавизм, этот хвост человеческий! Этот аппендицит. Это всего лишь  разгон и торможение, лампочки и выхлоп - всё! Больше про безопасность там ничего нет».

Денис Шебеко: «Да! Ибо в российских реалиях штука бесполезная! Зато очень прибыльная «налево».

Ранее мы писали
Конец зимы принес автомобилистам очередные новшества. Отныне правила прохождения техосмотра автомобиля будут ...
Читать далее
Сергей Целиков: «Давно пора».

Greg Aleshin: «Так ведь, если его и аннулируют, то лишь затем, чтобы заставить всех пройти его по новым правилам и собрать деньги сразу со всех».

Антон Шапарин: «Резко против».

Крючков Вадим: «Аннулировать - это отменить. Я за более радикальное решение: загнать ниже нуля. Кто прошел техосмотр - с того штраф. Впрочем, кто не прошел, тоже штраф. Это краеугольный камень свежих телодвижений вокруг дорог и автомобилей».

Сергей Смирнов: «Вместе с медицинскими справками».

Ильдар Тайганов: «Сергей Смирнов, и автомобилями»...

Константин Якубов: «Согласен, отменить техосмотр и медсправку»!

Крючков Вадим: «И всех без исключения штрафануть на всякий случай»!

Тимофей Исаев: «Просто аннулировать нельзя из-за международных соглашений. Сделать максимально удобным. Скажем, раз в пять лет для новых «тачек» и проверять только лампочки, тормоза, резину и т.д. Разумеется, это для легковушек. Автобусы и грузовики надо драть нещадно, потому что это - гробы на колесах».

Ранее мы писали
Правительство готовит масштабную реформу системы техосмотра. На днях в Белом доме прошло совещание с участием ...
Читать далее
Георгий Белов: «Давно пора».

Александр Батыру: «Законотворцам нужно зарабатывать. А для того, чтобы его ввести, вначале его необходимо отменить».

Вадим Худяков: «Давно пора».

Андрей Гречанник: «Вернуть талоны со степенями защиты и очереди в апреле! Людям в погонах за границу нельзя, а в Сочи – дорого».

Алексей Алексеев: «Давно пора».

Константин Закурдаев: «Только для тех, кто проходит ежегодное ТО на аккредитованных сервисах».

Егор Васильев: «Категорически «за»!

Михаил Рябинин: «Вернуть СССР, когда машины только у избранных были, и у тех, кто 20 лет стоял в очереди. Все».

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Обсуждение на форуме (1)
Стас26.02.2020 04:39
5
ТО в том виде, что существует чистая профанация. 1000 рублей и бумажка у тебя в кармане. Вообще непонятно, почему я после официального ТО у дилера должен куда-то ехать и что-то кому-то доказывать. Есть печать, есть наряд, отчет о проверке, что еще надо.
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Great Car | отзывы
Когда продавал машину, позвонили из салона ГрейтКар и сказали, что у них есть покупатель. Я согласился, машину у них оставил, и конечно же выяснилось, что покупателя нет, но мне это сразу не сказали, врали по телефону про кредит, какие-то проблемы и так далее. Я через месяц прочухал, что дело темное ...
Яков
Автостиль-Охта Ravon | отзывы
Хотел воспользоваться услугой обмена машин, trade-in, но не получилось. Мою Чери оценили очень низко. Машина в хорошем состоянии, в ДТП не была, серьезных дефектов нет. Сразу не глядя назначили цену в 150 тысяч, и скидка на новую машину получалась смешная. А когда я стал требовать объяснений, еще раз ...
Олег
Чери Центр Лефортово | отзывы
По телефону уточнил наличие нужного цвета, сразу подал заявку на кредит, через 40 минут мне перезвонили и подтвердили одобрение от 2х банков, даже ставку назвали, 7,5%. Но когда я приехал в салон, то нужного цвета не нашлось, как мне сказали, его успели продать (за тот час, что я ехал) . А заявку пришлось ...
Аркадий
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Самые дешевые автомобили планеты 2020 года
Opel Grandland X: пока только принимаются заказы
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 44 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 27 моделей
Класс D Premium
Alfa Romeo Alfa 159 и еще 25 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
Валерий Чусов: «В России техосмотр - просто средство пополнить чей-то карман. Объективно в нём заинтересованы страховые компании. Были бы. Если бы работали. А они также в основном деньги собирают».Денис Лукин: «Аннулировать этот атавизм, этот хвост человеческий! Этот аппендицит. Это всего лишь  разгон и торможение, лампочки и выхлоп - всё! Больше про безопасность там ничего нет».Денис Шебеко: «Да! Ибо в российских реалиях штука бесполезная! Зато очень прибыльная «налево».{{material_122716}} Сергей Целиков: «Давно пора».Greg Aleshin: «Так ведь, если его и аннулируют, то лишь затем, чтобы заставить всех пройти его по новым правилам и собрать деньги сразу со всех».Антон Шапарин: «Резко против».Крючков Вадим: «Аннулировать - это отменить. Я за более радикальное решение: загнать ниже нуля. Кто прошел техосмотр - с того штраф. Впрочем, кто не прошел, тоже штраф. Это краеугольный камень свежих телодвижений вокруг дорог и автомобилей».Сергей Смирнов: «Вместе с медицинскими справками».Ильдар Тайганов: «Сергей Смирнов, и автомобилями»...Константин Якубов: «Согласен, отменить техосмотр и медсправку»!Крючков Вадим: «И всех без исключения штрафануть на всякий случай»!Тимофей Исаев: «Просто аннулировать нельзя из-за международных соглашений. Сделать максимально удобным. Скажем, раз в пять лет для новых «тачек» и проверять только лампочки, тормоза, резину и т.д. Разумеется, это для легковушек. Автобусы и грузовики надо драть нещадно, потому что это - гробы на колесах».{{material_122428}} Георгий Белов: «Давно пора».Александр Батыру: «Законотворцам нужно зарабатывать. А для того, чтобы его ввести, вначале его необходимо отменить».Вадим Худяков: «Давно пора».Андрей Гречанник: «Вернуть талоны со степенями защиты и очереди в апреле! Людям в погонах за границу нельзя, а в Сочи – дорого».Алексей Алексеев: «Давно пора».Константин Закурдаев: «Только для тех, кто проходит ежегодное ТО на аккредитованных сервисах».Егор Васильев: «Категорически «за»!Михаил Рябинин: «Вернуть СССР, когда машины только у избранных были, и у тех, кто 20 лет стоял в очереди. Все».
2020-02-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Калуга Брянск Тольятти
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться