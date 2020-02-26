«Глас народа»: аннулировать техосмотр в принципе. Что скажете?
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Фото: mag.auto.ru
Валерий Чусов: «В России техосмотр - просто средство пополнить чей-то карман. Объективно в нём заинтересованы страховые компании. Были бы. Если бы работали. А они также в основном деньги собирают».
Денис Лукин: «Аннулировать этот атавизм, этот хвост человеческий! Этот аппендицит. Это всего лишь разгон и торможение, лампочки и выхлоп - всё! Больше про безопасность там ничего нет».
Денис Шебеко: «Да! Ибо в российских реалиях штука бесполезная! Зато очень прибыльная «налево».
Greg Aleshin: «Так ведь, если его и аннулируют, то лишь затем, чтобы заставить всех пройти его по новым правилам и собрать деньги сразу со всех».
Антон Шапарин: «Резко против».
Крючков Вадим: «Аннулировать - это отменить. Я за более радикальное решение: загнать ниже нуля. Кто прошел техосмотр - с того штраф. Впрочем, кто не прошел, тоже штраф. Это краеугольный камень свежих телодвижений вокруг дорог и автомобилей».
Сергей Смирнов: «Вместе с медицинскими справками».
Ильдар Тайганов: «Сергей Смирнов, и автомобилями»...
Константин Якубов: «Согласен, отменить техосмотр и медсправку»!
Крючков Вадим: «И всех без исключения штрафануть на всякий случай»!
Тимофей Исаев: «Просто аннулировать нельзя из-за международных соглашений. Сделать максимально удобным. Скажем, раз в пять лет для новых «тачек» и проверять только лампочки, тормоза, резину и т.д. Разумеется, это для легковушек. Автобусы и грузовики надо драть нещадно, потому что это - гробы на колесах».
Александр Батыру: «Законотворцам нужно зарабатывать. А для того, чтобы его ввести, вначале его необходимо отменить».
Вадим Худяков: «Давно пора».
Андрей Гречанник: «Вернуть талоны со степенями защиты и очереди в апреле! Людям в погонах за границу нельзя, а в Сочи – дорого».
Алексей Алексеев: «Давно пора».
Константин Закурдаев: «Только для тех, кто проходит ежегодное ТО на аккредитованных сервисах».
Егор Васильев: «Категорически «за»!
Михаил Рябинин: «Вернуть СССР, когда машины только у избранных были, и у тех, кто 20 лет стоял в очереди. Все».
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