25 декабря 2018, 13:16

«Глас народа»: автопарковщики – запретить! Люди тупеют!

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Системой автоматической парковки сегодня уже вряд ли кого удивишь. Машины надлежащего уровня имеют эту технологию если не в базе, то в списке наиболее востребованных опций. Но вот вопрос: а как часто автовладельцы пользуются автопарковщиком?
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  «Глас народа»: автопарковщики – запретить! Люди тупеют! «Глас народа»: автопарковщики – запретить! Люди тупеют! «Глас народа»: автопарковщики – запретить! Люди тупеют! «Глас народа»: автопарковщики – запретить! Люди тупеют! «Глас народа»: автопарковщики – запретить! Люди тупеют! «Глас народа»: автопарковщики – запретить! Люди тупеют!
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Этим озадачились пользователи Сети в одной из социальных групп. Мы, как водится, подслушали, и публикуем некоторые из комментариев в нашей традиционной рубрике «Глас народа».

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Наталия Прыткова: «Если бы у меня был, наверное, побоялась бы пользоваться. Только зеркала! А после того, как год назад «сдох» парктроник, научилась без него».

Тоха Муз: «У нас возле садика есть небольшой двор, где все пракюртся, и вот там каждый мужчина становится автопарковщиком. Девушки даже не подсказок ждут, а просто выходят из машины, уступая место за рулем мужчине, чтобы припарковаться. А мужикам проще - свои машины целей. Автопарковщики в машине в стесненных условиях городской парковки - как адаптивный круиз-контроль: вроде бы работает, но все «влазят». З.Ы. никакого сексизма, личная статистика, опыт и наблюдения».

Artem Minaev: «Есть система автопарковки. Побаловался несколько раз. Иногда паркуется далеко от бордюра, бывает, хочет больше места, хотя его достаточно. И сам с легкостью паркуюсь. В общем, не для экстремальных условий».

Андрей Валуев: «Боюсь я его»…

Королев Павел: «Нет, не пользуюсь, пробовал на «Мерседесе» каршеринг, так он не сработал».

Vitaly Slepokurov: «Ну, главное, что люди заплатили за то, что им продали. А завтра будут платить за робомобили с автопилотами».

Stanislav Gorbunov: «Так же удобно! Конечно, пользуюсь»!

Ярослав Тимофеев: «За 3 года владения ни разу не включил».

Константин Разыграев: «Двоякое ощущение. У одних хорошо работают, а на других порог смяли. Не увидел бордюр».


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ну н езнаю, про "фокус" мой форд маверик 2004 года, пробег250 тыс.в одних руках, полет отличный!
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почему за 102л, с надо платить 3570 а не 2470,ведь за 100 лошадок 2400 по 24 руб, + 2 лошадки это 35*2=70руб, итого 2470,
николай
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«Глас народа»: автопарковщики – запретить! Люди тупеют!
Этим озадачились пользователи Сети в одной из социальных групп. Мы, как водится, подслушали, и публикуем некоторые из комментариев в нашей традиционной рубрике «Глас народа». {{material_125308}} Александр Крайник: «В моей машине есть. Нет, пользоваться не страшно».Илья Валиев: «Александр Крайник, вот и мне так же».Galina Shatalova: «Есть. И да, страшно»…Настя Корякина: «Зеркала же, ну»!Илья Валиев - Настя Корякина: «А ну, да»…Екатерина Зюзина: «У меня нет, но если бы был – обязательно бы протестила. Насчет постоянной эксплуатации - не знаю»...Ян Карлович Подниекс: «Запретить на фиг. Люди тупеют. Если не сработает - у блондинок блокируется мозг».Настя Корякина: «Вот! Поэтому – исключительно зеркала»!Илья Валиев - Настя Корякина: «А что, умеешь»?Настя Корякина - Илья Валиев: «Пффф… Могу»!Вячеслав Долгополов: «Автопарковщик есть. Но никогда не пользовался».Zhannett Rud: «Есть, но не пользовалась никогда. Сама умею парковаться».Алексей Соломатин: «В Москве есть где парковаться? Ух ты»!Илья Валиев - Алексей Соломатин: «Сейчас в центре свободно».{{material_122334}} Алексей Соломатин - Илья Валиев: «Это пока не привыкли ещё к новым ценам»...Илья Валиев - Алексей Соломатин: «Думаешь, и по 1000 рублей будут ставить»?Виталий Соколянский: «Система автопарковки есть. Побаловался несколько раз, т.к. прикольно, но с тех пор больше не пользовался».Ольга Финкбайнер: «Пользовалась, но, конечно, основное - это зеркала. Справедливости ради:  парктроники тоже выручали не раз. Вот только теперь только после аварии парктронник по страховке не меняют»…Илья Валиев - Ольга Финкбайнер: «Почему не меняют? Что за страховая»?Ольга Финкбайнер - Илья Валиев: «Росгосстрах». Говорят, что незаводская установка не входит в страховку».Илья Валиев - Ольга Финкбайнер: «На момент страхования они были? На фото есть? Должны оплатить».Ольга Финкбайнер - Илья Валиев: «Только через суд».Rojer Storm: «Зеркала и характерный хруст бампера - наше всё». Anfisa Khramova: «У меня парковщика нет - и не надо».Дмитрий Митяй Александров: «Автопарковщик? Нет, не слышал»!Илья Валиев -Дмитрий Митяй Александров: «Ты по хрусту»?..{{material_124503}} Дмитрий Митяй Александров - Илья Валиев: «Ну, как-то так. На задней двери висит «запаска», это смягчает парковку».Анна Русских: «У меня у брата двоюродного есть. Но за год еще ни разу не пользовался». Наталия Прыткова: «Если бы у меня был, наверное, побоялась бы пользоваться. Только зеркала! А после того, как год назад «сдох» парктроник, научилась без него».Тоха Муз: «У нас возле садика есть небольшой двор, где все пракюртся, и вот там каждый мужчина становится автопарковщиком. Девушки даже не подсказок ждут, а просто выходят из машины, уступая место за рулем мужчине, чтобы припарковаться. А мужикам проще - свои машины целей. Автопарковщики в машине в стесненных условиях городской парковки - как адаптивный круиз-контроль: вроде бы работает, но все «влазят». З.Ы. никакого сексизма, личная статистика, опыт и наблюдения».Artem Minaev: «Есть система автопарковки. Побаловался несколько раз. Иногда паркуется далеко от бордюра, бывает, хочет больше места, хотя его достаточно. И сам с легкостью паркуюсь. В общем, не для экстремальных условий».Андрей Валуев: «Боюсь я его»…Королев Павел: «Нет, не пользуюсь, пробовал на «Мерседесе» каршеринг, так он не сработал».Vitaly Slepokurov: «Ну, главное, что люди заплатили за то, что им продали. А завтра будут платить за робомобили с автопилотами».Stanislav Gorbunov: «Так же удобно! Конечно, пользуюсь»!Ярослав Тимофеев: «За 3 года владения ни разу не включил».Константин Разыграев: «Двоякое ощущение. У одних хорошо работают, а на других порог смяли. Не увидел бордюр».
2018-12-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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