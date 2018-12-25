«Глас народа»: автопарковщики – запретить! Люди тупеют!
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Этим озадачились пользователи Сети в одной из социальных групп. Мы, как водится, подслушали, и публикуем некоторые из комментариев в нашей традиционной рубрике «Глас народа».
Илья Валиев: «Александр Крайник, вот и мне так же».
Galina Shatalova: «Есть. И да, страшно»…
Настя Корякина: «Зеркала же, ну»!
Илья Валиев - Настя Корякина: «А ну, да»…
Екатерина Зюзина: «У меня нет, но если бы был – обязательно бы протестила. Насчет постоянной эксплуатации - не знаю»...
Ян Карлович Подниекс: «Запретить на фиг. Люди тупеют. Если не сработает - у блондинок блокируется мозг».
Настя Корякина: «Вот! Поэтому – исключительно зеркала»!
Илья Валиев - Настя Корякина: «А что, умеешь»?
Настя Корякина - Илья Валиев: «Пффф… Могу»!
Вячеслав Долгополов: «Автопарковщик есть. Но никогда не пользовался».
Zhannett Rud: «Есть, но не пользовалась никогда. Сама умею парковаться».
Алексей Соломатин: «В Москве есть где парковаться? Ух ты»!
Илья Валиев - Алексей Соломатин: «Сейчас в центре свободно».
Илья Валиев - Алексей Соломатин: «Думаешь, и по 1000 рублей будут ставить»?
Виталий Соколянский: «Система автопарковки есть. Побаловался несколько раз, т.к. прикольно, но с тех пор больше не пользовался».
Ольга Финкбайнер: «Пользовалась, но, конечно, основное - это зеркала. Справедливости ради: парктроники тоже выручали не раз. Вот только теперь только после аварии парктронник по страховке не меняют»…
Илья Валиев - Ольга Финкбайнер: «Почему не меняют? Что за страховая»?
Ольга Финкбайнер - Илья Валиев: «Росгосстрах». Говорят, что незаводская установка не входит в страховку».
Илья Валиев - Ольга Финкбайнер: «На момент страхования они были? На фото есть? Должны оплатить».
Ольга Финкбайнер - Илья Валиев: «Только через суд».
Rojer Storm: «Зеркала и характерный хруст бампера - наше всё».
Anfisa Khramova: «У меня парковщика нет - и не надо».
Дмитрий Митяй Александров: «Автопарковщик? Нет, не слышал»!
Илья Валиев -Дмитрий Митяй Александров: «Ты по хрусту»?..
Анна Русских: «У меня у брата двоюродного есть. Но за год еще ни разу не пользовался».
Наталия Прыткова: «Если бы у меня был, наверное, побоялась бы пользоваться. Только зеркала! А после того, как год назад «сдох» парктроник, научилась без него».
Тоха Муз: «У нас возле садика есть небольшой двор, где все пракюртся, и вот там каждый мужчина становится автопарковщиком. Девушки даже не подсказок ждут, а просто выходят из машины, уступая место за рулем мужчине, чтобы припарковаться. А мужикам проще - свои машины целей. Автопарковщики в машине в стесненных условиях городской парковки - как адаптивный круиз-контроль: вроде бы работает, но все «влазят». З.Ы. никакого сексизма, личная статистика, опыт и наблюдения».
Artem Minaev: «Есть система автопарковки. Побаловался несколько раз. Иногда паркуется далеко от бордюра, бывает, хочет больше места, хотя его достаточно. И сам с легкостью паркуюсь. В общем, не для экстремальных условий».
Андрей Валуев: «Боюсь я его»…
Королев Павел: «Нет, не пользуюсь, пробовал на «Мерседесе» каршеринг, так он не сработал».
Vitaly Slepokurov: «Ну, главное, что люди заплатили за то, что им продали. А завтра будут платить за робомобили с автопилотами».
Stanislav Gorbunov: «Так же удобно! Конечно, пользуюсь»!
Ярослав Тимофеев: «За 3 года владения ни разу не включил».
Константин Разыграев: «Двоякое ощущение. У одних хорошо работают, а на других порог смяли. Не увидел бордюр».
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