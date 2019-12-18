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18 декабря 2019, 08:54

«Глас народа»: BMW влетела в забор, или Подарок от Деда Мороза

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Фото из соцсетей
В красивом петербургском предместье Павловске 17 декабря 2019 года, в 3 часа ночи с Садовой ул. на 1-ю Краснофлотскую на бешеной скорости пролетела BMW. Иномарка проехали три частных дома и две канавы, помяла забор, затормозила об бетонный мостик, расколов оный. Хозяин баварской машины скрылся.
Глас народа BMW влетела в забор или Подарок от Деда Мороза

Фото из соцсетей

«Страшно жить, - пишет автор данного поста, размещенного в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». – Спишь, а тут в забор «здрасьте»…

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Андрей Абрамов: «А как же Е46»?

Евгений Иванов: «Отчасти. Когда пошли дизельные купе, машина потеряла весь шарм».

Андрей Иванов: «Снимите колеса - и на авито ее, должно хватить на забор».

Антон Валерьевич: «Ну так, не у забора же спишь, а дома. Чего бояться-то»?

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Клим Чугункин: «Я под этим забором регулярно сплю, например, там очень теплый и удобный мостик, и очень переживаю за свой сон».

Антон Валерьевич: «Тогда вы должны обрадоваться: вам «под подушку» прилетел подарочек от Деда Мороза, в виде небитой/некрашенной БМВ».

Алексей Негудин: «Уже подбитой и в будущем крашеной, но подарок всё равно неплохой».

Клим Чугункин: «Э, секундочку, я вообще-то у деда Мороза «Панамеру» заказывал»…

Антон Валерьевич: «Дарёному БМВ-коню в решетку радиатора не смотрят».

Игорь Секачев: «Кабрио... Ммм»…

Михаил Васильев: «Вообще, ставьте усиленные заборы из железобетона, с армированной сетью. О такой забор, разобьется даже грузовик».

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Сергей Шалыгин: «Забирай скорее этот подарок, а то найдётся сосед, который рядом с тобой спит под этим забором».

Игорь Щербаков: «БМВ - этим все сказано. Может, их продают при предъявлении справки из «дурки»?

Андрей Гурский: «Нет, в салоне БМВ на мозг меняют».

Михаил Максимов: «Андрей, по принципу: чем меньше мозг, тем круче БМВ»?

Алексей Кириллов: «Не отдавать БМВ, пока забор не восстановит».

Капот Крылов: «Алексей, по шустрому нужно перенести забор, и БМВ окажется во дворе дома».

Александр Кудрявцев: «Все супер - машину оставил как расплату на восстановление забора, можно модный курятник замутить - в БМВ куры нестись будут круглые сутки».

Мотя Иванова: «Александр, ага! И на каждом яйце логотип «BMW» будет».

Данила Багров: «В БМВ только петухи гнездиться будут».

Илья Абдрахимов: «Скорее всего «водятел» либо синий либо «обдолбыш».

Stas Kushnarenko: «Бесплатные детали подъехали».

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Отзывы по теме
Форум BMW X1
мне тоже многие твердили якобы дорого и тд. честно сказать уж и не такое дорогое обслуживание . один раз ставите ориг запчасти и долго и радостно катаетесь. ставите китай она через первую 1000 просто отплюнет ее. на многих машинах катался. такого вождения как от бмв еще не получал. и теперь точно знаю ...
MichaMeL
Форум BMW 1
вот как вариант да соглашусь. у бмв нет еще такого. было вообще пушечно
MichaMeL
Форум BMW 5 седан
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
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«Глас народа»: BMW влетела в забор, или Подарок от Деда Мороза
«Страшно жить, - пишет автор данного поста, размещенного в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». – Спишь, а тут в забор «здрасьте»…{{material_126455}} Андрей Абрамов: «Е92 - легенда. Такую тачку убить»!Виталий Хименко: «Андрей, в чем ее легендарность»?Андрей Абрамов: «Она мне нравится».Максим Федоров: «Это Е93».Евгений Иванов: «Ничего легендарного. Никаких побед, никаких титулов. А вот Е30 и Е36 - это действительно легенда».Андрей Абрамов: «А как же Е46»?Евгений Иванов: «Отчасти. Когда пошли дизельные купе, машина потеряла весь шарм».Андрей Иванов: «Снимите колеса - и на авито ее, должно хватить на забор».Антон Валерьевич: «Ну так, не у забора же спишь, а дома. Чего бояться-то»? {{material_126118}} Клим Чугункин: «Я под этим забором регулярно сплю, например, там очень теплый и удобный мостик, и очень переживаю за свой сон».Антон Валерьевич: «Тогда вы должны обрадоваться: вам «под подушку» прилетел подарочек от Деда Мороза, в виде небитой/некрашенной БМВ». Алексей Негудин: «Уже подбитой и в будущем крашеной, но подарок всё равно неплохой».Клим Чугункин: «Э, секундочку, я вообще-то у деда Мороза «Панамеру» заказывал»… Антон Валерьевич: «Дарёному БМВ-коню в решетку радиатора не смотрят».Игорь Секачев: «Кабрио... Ммм»…Михаил Васильев: «Вообще, ставьте усиленные заборы из железобетона, с армированной сетью. О такой забор, разобьется даже грузовик».Елена Хлебодарова: «В Рождественно грузовик снес стену и въехал в жилой дом".{{material_125840}} Сергей Шалыгин: «Забирай скорее этот подарок, а то найдётся сосед, который рядом с тобой спит под этим забором».Игорь Щербаков: «БМВ - этим все сказано. Может, их продают при предъявлении справки из «дурки»?Андрей Гурский: «Нет, в салоне БМВ на мозг меняют».Михаил Максимов: «Андрей, по принципу: чем меньше мозг, тем круче БМВ»?Алексей Кириллов: «Не отдавать БМВ, пока забор не восстановит».Капот Крылов: «Алексей, по шустрому нужно перенести забор, и БМВ окажется во дворе дома». Александр Кудрявцев: «Все супер - машину оставил как расплату на восстановление забора, можно модный курятник замутить - в БМВ куры нестись будут круглые сутки».Мотя Иванова: «Александр, ага! И на каждом яйце логотип «BMW» будет».Данила Багров: «В БМВ только петухи гнездиться будут».Илья Абдрахимов: «Скорее всего «водятел» либо синий либо «обдолбыш».Stas Kushnarenko: «Бесплатные детали подъехали».Вальдемар Пупкин: «Разборщики уже готовят инструменты»...
2019-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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