«Глас народа»: BMW влетела в забор, или Подарок от Деда Мороза
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Фото из соцсетей
«Страшно жить, - пишет автор данного поста, размещенного в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». – Спишь, а тут в забор «здрасьте»…
Виталий Хименко: «Андрей, в чем ее легендарность»?
Андрей Абрамов: «Она мне нравится».
Максим Федоров: «Это Е93».
Евгений Иванов: «Ничего легендарного. Никаких побед, никаких титулов. А вот Е30 и Е36 - это действительно легенда».
Андрей Абрамов: «А как же Е46»?
Евгений Иванов: «Отчасти. Когда пошли дизельные купе, машина потеряла весь шарм».
Андрей Иванов: «Снимите колеса - и на авито ее, должно хватить на забор».
Антон Валерьевич: «Ну так, не у забора же спишь, а дома. Чего бояться-то»?
Антон Валерьевич: «Тогда вы должны обрадоваться: вам «под подушку» прилетел подарочек от Деда Мороза, в виде небитой/некрашенной БМВ».
Алексей Негудин: «Уже подбитой и в будущем крашеной, но подарок всё равно неплохой».
Клим Чугункин: «Э, секундочку, я вообще-то у деда Мороза «Панамеру» заказывал»…
Антон Валерьевич: «Дарёному БМВ-коню в решетку радиатора не смотрят».
Игорь Секачев: «Кабрио... Ммм»…
Михаил Васильев: «Вообще, ставьте усиленные заборы из железобетона, с армированной сетью. О такой забор, разобьется даже грузовик».
Елена Хлебодарова: «В Рождественно грузовик снес стену и въехал в жилой дом".
Игорь Щербаков: «БМВ - этим все сказано. Может, их продают при предъявлении справки из «дурки»?
Андрей Гурский: «Нет, в салоне БМВ на мозг меняют».
Михаил Максимов: «Андрей, по принципу: чем меньше мозг, тем круче БМВ»?
Алексей Кириллов: «Не отдавать БМВ, пока забор не восстановит».
Капот Крылов: «Алексей, по шустрому нужно перенести забор, и БМВ окажется во дворе дома».
Александр Кудрявцев: «Все супер - машину оставил как расплату на восстановление забора, можно модный курятник замутить - в БМВ куры нестись будут круглые сутки».
Мотя Иванова: «Александр, ага! И на каждом яйце логотип «BMW» будет».
Данила Багров: «В БМВ только петухи гнездиться будут».
Илья Абдрахимов: «Скорее всего «водятел» либо синий либо «обдолбыш».
Stas Kushnarenko: «Бесплатные детали подъехали».
Вальдемар Пупкин: «Разборщики уже готовят инструменты»...
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