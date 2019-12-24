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24 декабря 2019, 00:27

«Глас народа»: было «+20 км/ч», станет «+10 км/ч». Это, по-вашему, правильно?

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Фото: autolex.net
Российские власти полны желания снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 км/ч до 10 км/ч. Эту идею на днях озвучил вице-премьер Максим Акимов. Он, в частности, отметил, что наши водители «интуитивно прибавляют к установленному ограничению ещё 20 км/ч, так как подсознательно считают это разрешённой скоростью. По мнению г-на Акимова, это порочная практика.
Глас народа было 20 км ч станет 10 км ч Это по вашему правильно

Фото пользователя 110km.ru

Социальные сети активно комментируют высказывание чиновника. Давайте посмотрим, что именно говорят россияне.

Татьяна Колеганова: «Да, блин, все привыкли к «+20», теперь просто из-за привычки штрафы капать будут».

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Лев Львов: «Дмитрий, согласен. Вот когда налоги подымаются и все пошлины, то все молчат. А здесь смотри, как возбудились. Оплата штрафов - это ваш сознательный выбор».

Наталия Луганская: «Не кажется вам, что слишком много аварий на дорогах? И причины в основном две: алкоголь и превышение скорости».

Роман Лазарев: «Но это единицы. Почему должны остальные страдать»?

Наталия Луганская: «Роман, кто остальные? И в чем они страдают? Вы ПДД знаете? Знаки указывают на максимально разрешённую скорость. И даже 1 км/ч сверху - это уже нарушение. Просто за него не штрафуют. Но это нарушение. Не нарушайте закон - и все. И никто вас штрафовать не будет. В чем проблема»?

Олег Литвинов: «Главное теперь - узнать, когда это начнётся, чтобы на штраф не взлететь».

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Дмитрий Владимиров: «Евгений, порог ввели, чтобы исключить технические погрешности камер. Сделали с запасом, сейчас эту погрешность изменят с 20 до 10 км/ч. В принципе, конечно, это ударит по любителям гонять «под 80», где это уместно, и где нет. Но, с точки зрения безопасности, лучше так, чем с утра читать, что многодетную мать насмерть сбил очередной «поспешило»…

Серега Андрианов: «Наконец-то, а то задолбали «Шумахеры» на дороге».

Алексей Березовский: «Блин, не знают, как еще «бабки» с народа стрясти».

Станислав Владимирович: «Сначала знаки развешайте правильно, а то на каждом столбе «40» -  город же встанет. Проблем больше нет»?

Ольга Войнаровская: «Может, аварий меньше станет, и людей меньше погибать будет».

Анна Коробатова: «Все привыкли гонять - потому и психуете... Сразу видно, сколько у нас в стране нарушителей. А все правительство ругаем... Вообще непонятно, зачем этот порог с 10 до 20 км/ч поднимали! Ну, по трассам понятно, при хорошем покрытии можно и хочется побыстрей. А в населенных пунктах? Или с «60» резко затормозить или с «79»?

Мнений и суждений, как видим, много, и они подчас полярные. Что лучше и правильнее, сказать однозначно не получается. А каково ваше мнение, дорогие читатели и подписчики 110km.ru?

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«Глас народа»: было «+20 км/ч», станет «+10 км/ч». Это, по-вашему, правильно?
Социальные сети активно комментируют высказывание чиновника. Давайте посмотрим, что именно говорят россияне.Татьяна Колеганова: «Да, блин, все привыкли к «+20», теперь просто из-за привычки штрафы капать будут».Евгений Торопов: «Татьяна, логика отменная: если указано «60», почему вы считаете, что можете ехать «79»?Alex Knoxville: «Только бы денег собрать с народа, ничего больше не могут придумать»…Катеринка Трипольская: «Почему мы равняемся на «цивилизованные» страны выборочно? Если уж подражать, так во всем»...{{material_125427}} Андрей Вишняков: «Если мозга нет, то «100», а есть олени которые, и при «60» чудят».Дмитрий Владимиров: «Не нравится платить штрафы - не нарушайте, делов-то. А то словно под дулом у виска всех заставляют с превышением по дорогам ездить». Лев Львов: «Дмитрий, согласен. Вот когда налоги подымаются и все пошлины, то все молчат. А здесь смотри, как возбудились. Оплата штрафов - это ваш сознательный выбор».Наталия Луганская: «Не кажется вам, что слишком много аварий на дорогах? И причины в основном две: алкоголь и превышение скорости».Роман Лазарев: «Но это единицы. Почему должны остальные страдать»?Наталия Луганская: «Роман, кто остальные? И в чем они страдают? Вы ПДД знаете? Знаки указывают на максимально разрешённую скорость. И даже 1 км/ч сверху - это уже нарушение. Просто за него не штрафуют. Но это нарушение. Не нарушайте закон - и все. И никто вас штрафовать не будет. В чем проблема»? Олег Литвинов: «Главное теперь - узнать, когда это начнётся, чтобы на штраф не взлететь».{{material_126027}} Евгений Резник: «Порог 20 км/ч ввели, когда минималку в пять раз подняли: со 100 до 500 рублей, народ уже позабыл, можно и убрать».Дмитрий Владимиров: «Евгений, порог ввели, чтобы исключить технические погрешности камер. Сделали с запасом, сейчас эту погрешность изменят с 20 до 10 км/ч. В принципе, конечно, это ударит по любителям гонять «под 80», где это уместно, и где нет. Но, с точки зрения безопасности, лучше так, чем с утра читать, что многодетную мать насмерть сбил очередной «поспешило»…Серега Андрианов: «Наконец-то, а то задолбали «Шумахеры» на дороге».Алексей Березовский: «Блин, не знают, как еще «бабки» с народа стрясти».Станислав Владимирович: «Сначала знаки развешайте правильно, а то на каждом столбе «40» -  город же встанет. Проблем больше нет»?Ольга Войнаровская: «Может, аварий меньше станет, и людей меньше погибать будет».Анна Коробатова: «Все привыкли гонять - потому и психуете... Сразу видно, сколько у нас в стране нарушителей. А все правительство ругаем... Вообще непонятно, зачем этот порог с 10 до 20 км/ч поднимали! Ну, по трассам понятно, при хорошем покрытии можно и хочется побыстрей. А в населенных пунктах? Или с «60» резко затормозить или с «79»?Мнений и суждений, как видим, много, и они подчас полярные. Что лучше и правильнее, сказать однозначно не получается. А каково ваше мнение, дорогие читатели и подписчики 110km.ru?
2019-12-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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