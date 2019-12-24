«Глас народа»: было «+20 км/ч», станет «+10 км/ч». Это, по-вашему, правильно?
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Социальные сети активно комментируют высказывание чиновника. Давайте посмотрим, что именно говорят россияне.
Татьяна Колеганова: «Да, блин, все привыкли к «+20», теперь просто из-за привычки штрафы капать будут».
Евгений Торопов: «Татьяна, логика отменная: если указано «60», почему вы считаете, что можете ехать «79»?
Alex Knoxville: «Только бы денег собрать с народа, ничего больше не могут придумать»…
Катеринка Трипольская: «Почему мы равняемся на «цивилизованные» страны выборочно? Если уж подражать, так во всем»...
Дмитрий Владимиров: «Не нравится платить штрафы - не нарушайте, делов-то. А то словно под дулом у виска всех заставляют с превышением по дорогам ездить».
Лев Львов: «Дмитрий, согласен. Вот когда налоги подымаются и все пошлины, то все молчат. А здесь смотри, как возбудились. Оплата штрафов - это ваш сознательный выбор».
Наталия Луганская: «Не кажется вам, что слишком много аварий на дорогах? И причины в основном две: алкоголь и превышение скорости».
Роман Лазарев: «Но это единицы. Почему должны остальные страдать»?
Наталия Луганская: «Роман, кто остальные? И в чем они страдают? Вы ПДД знаете? Знаки указывают на максимально разрешённую скорость. И даже 1 км/ч сверху - это уже нарушение. Просто за него не штрафуют. Но это нарушение. Не нарушайте закон - и все. И никто вас штрафовать не будет. В чем проблема»?
Олег Литвинов: «Главное теперь - узнать, когда это начнётся, чтобы на штраф не взлететь».
Дмитрий Владимиров: «Евгений, порог ввели, чтобы исключить технические погрешности камер. Сделали с запасом, сейчас эту погрешность изменят с 20 до 10 км/ч. В принципе, конечно, это ударит по любителям гонять «под 80», где это уместно, и где нет. Но, с точки зрения безопасности, лучше так, чем с утра читать, что многодетную мать насмерть сбил очередной «поспешило»…
Серега Андрианов: «Наконец-то, а то задолбали «Шумахеры» на дороге».
Алексей Березовский: «Блин, не знают, как еще «бабки» с народа стрясти».
Станислав Владимирович: «Сначала знаки развешайте правильно, а то на каждом столбе «40» - город же встанет. Проблем больше нет»?
Ольга Войнаровская: «Может, аварий меньше станет, и людей меньше погибать будет».
Анна Коробатова: «Все привыкли гонять - потому и психуете... Сразу видно, сколько у нас в стране нарушителей. А все правительство ругаем... Вообще непонятно, зачем этот порог с 10 до 20 км/ч поднимали! Ну, по трассам понятно, при хорошем покрытии можно и хочется побыстрей. А в населенных пунктах? Или с «60» резко затормозить или с «79»?
Мнений и суждений, как видим, много, и они подчас полярные. Что лучше и правильнее, сказать однозначно не получается. А каково ваше мнение, дорогие читатели и подписчики 110km.ru?
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