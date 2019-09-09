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9 сентября 2019, 00:41

«Глас народа»: что делать, если на колесо вашей машины повесили замок?

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Фото из открытых источников
Мошенники изобрели уже немало способов отъема денег у автолюбителей, но с каждым годом этот список прирастает все новыми схемами. В Краснодаре стал популярен прием с замком на колесах, который быстро распространяется и на другие регионы.
Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок

Фото из открытых источников

В одной из социальных групп охотно дискутируют на эту тему. Суть «ноу-хау» состоит в том, - говорится в беседе, - что на штатные колесные болты устанавливается собственная конструкция, за разблокировку которой вымогатели требуют оплату. Расчет строится на том, что далеко не каждый водитель обладает техническими знаниями и вряд ли захочет тратить время на поиск решения. К тому же, применение подручных средств может привести к повреждению дорогих дисков премиальной машины.

На спицах дисков, как вариант, используются кодовые замки, для снятия которых у мошенников необходимо купить ключ. Однако, если у автовладельца есть в багажнике запасное колесо, то он может им временно воспользоваться и избавиться от «капкана» в спокойной обстановке.

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Alexey Yanovskiy: «Полиция заморачиваться не будет, сумму то просят, как правило, небольшую. Но перспективнее вешать на ручку двери авто. Если с замком на колесе еще до шиномонтажа можно доехать, то с амбарным замком на двери особо не покатаешься».

Ирина Константинова: «Что мешает кататься с амбарным замком на двери? Тряпкой и скотчем обернул - и вперед. У меня «штамповка», мне сие не грозит. Болгарки, конечно с собой нет, зато есть лом и топор... Как-нибудь справлюсь и другим помогу».

Ришат Газизов: «Замком убьешь всю тормозную систему. Там зазоры в несколько миллиметров, замок не пройдет».

Anton Samorukov: «На штатные колесные болты устанавливается собственная конструкция. На фото просто замок на диске. На спицах дисков используются кодовые замки - кодовые замки вскрываются побором без ключа. Фигня какая-то».

Viktoria Istratova: «Объясните мне, недалекой, а что мешает ехать с этим замком на спице? Ну, постукивать будет, и что»?

Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок

Фото из открытых источников

Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок

Фото из открытых источников

Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок

Фото из открытых источников

Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок

Фото из открытых источников

Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок

Фото из открытых источников

Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок
Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок
Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок
Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок
Глас народа что делать если на колесо вашей машины повесили замок
Дмитрий Рудых: «За суппорт задеть может, тогда точно не поедете. На некоторых машинах там промежуток меньше сантиметра».

Сергей Мочалов: «Постукивать будет при скорости 10-20 км/ч. А потом разнесёт вам все от такого дисбаланса»...

Сергей Маклауд: «На крайняк - тихонечко доезжаешь до любого сервиса, и там срежут».

Svetlana Kana: «Отстреливать пора «внедрителей» подобных ноу-хау».

Alexey Makarov: «Блин, этому разводу уже лет 10! Его уже обсуждали во многих группах».

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Мендельсон А.: «Идешь за «болгарином» - режешь. Или фиксируешь скотчем. Едешь аккуратно в сервис. Не забыть проложить бумагу между замком и спицей диска, чтоб не царапало, и металл по краям не выбивало».

Алёна Жмурова: «Жаль, что не срезать пилочкой для ногтей».

Konstantin Chernyakov: «У меня в багажнике «болгарка» на «аккумах».

Георгий Гагулаев: «Как хорошо, что у меня с собой всегда куча инструментов, в том числе инвертор и «болгарка».

Игорь Орденов: «Старо, как мир».

Ирина Константинова: «Хорошо ездить на «штамповке».

данила фролов: «А у меня есть болторез, обломятся».

Мендельсон А.: «По аналогии с наркотиками - за перевод денег на карточку или электронный кошелек, вам сообщат, где спрятан ключ».

Алексей Бородин: «Ну, вот и до Краснодара дошли «передовые технологии». В Москве уже несколько лет таким способом «развлекаются». У вас замки на колеса вешают, а в Москве еще и на ручку двери. Пока эти подонки будут получать за свои дела бабки, их бизнес будет процветать».

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Egor Valerievich: «Вооооо, спасибо, теперь я знаю, как мне действовать, когда какой то д..б встаёт на мое платное место».

Евгений Разницын: «А в чем новизна? Раньше вешали такое же на ручки дверей и на колёса».

Andrey Polishchuk: «С моей машиной не прокатит. Езжу на дисках с чуть большим вылетом».

Татьяна Семеновна Бутузова: «Тряпкой привязать к ручке покрепче - и в мастерскую. Там дверь слегка подразберут и снимут».

Елена Воропаева: «Катайтесь на «штамповках», будет счастье»!

Елена Воропаева: «Счастье в обладании авто, которому эти мелочи по фиг. Не все в этом мире катаются на «брюхоползах» кредитного происхождения. Внешний вид грузовых катков по любому интереснее любой корейской «помойки»!

Сергей Темерханов: «Вообще, такие замки парой гаечных ключей разламываются в труху».

Andrey Polishchuk: «Или можно погреть газовой горелкой, и вся пластиковая начинка вытечет».

Инна Инна: «Не знаю, что бы я придумала в такой ситуации, но мошенникам принципиально ничего не заплатила».

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Отзывы по теме
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- http:// gg.gg/ anticam
Павел Беляев
Названы пять ярких новинок Франкфурта
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- http:// gg.gg/ anticam
Павел Беляев
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а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение --- http:// gg.gg/ anticam
Павел Беляев
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«Глас народа»: что делать, если на колесо вашей машины повесили замок?
В одной из социальных групп охотно дискутируют на эту тему. Суть «ноу-хау» состоит в том, - говорится в беседе, - что на штатные колесные болты устанавливается собственная конструкция, за разблокировку которой вымогатели требуют оплату. Расчет строится на том, что далеко не каждый водитель обладает техническими знаниями и вряд ли захочет тратить время на поиск решения. К тому же, применение подручных средств может привести к повреждению дорогих дисков премиальной машины.На спицах дисков, как вариант, используются кодовые замки, для снятия которых у мошенников необходимо купить ключ. Однако, если у автовладельца есть в багажнике запасное колесо, то он может им временно воспользоваться и избавиться от «капкана» в спокойной обстановке.{{material_126118}} Константин Сдобников: «То есть кроме комплекта инструментов в машине нужно ещё и аккумуляторный Dremel с пильным диском возить»? Владимир Мартишин: «Записки достаточно».Константин Сдобников: «Гидравлический, надеюсь».Андрей Трофимовский: «Да, ручного. Если нормальный, за глаза хватит».Мария Свиридович: «А если полицию вызвать? Просто по логике, вымогательство денег и шантаж, а это статья. Почему Вас так веселит обращение в этом случае в правоохранительные органы»?Федор Пащенков: «Пусть на мою машину вешают - ножовка по металлу всегда лежит, 2 минуты займет».Геннадий Масалкин: «Замки покупают самые дешёвые, я личинку отвёрткой провернул».  Наталья Шипелкина: «Ножовка по металлу в помощь».Ilya Pospelov: «Россия славится своими изобретателями».{{material_125232}} Карпусь Кирилл: «Изобретатели и так себе найдут способ денег заработать, а не автолюбителей «накалывать».Софья Орех: «А полицию к этому делу подключить, как к массовому вымогательству у населения, можно»?Виталий Комунадототзнает: «А вдруг они этим и занимаются как раз»?Сергей Лаврентьев: «2 месяца будете ждать ответа - розыскные мероприятия ни к чему не привели»...Alexey Yanovskiy: «Полиция заморачиваться не будет, сумму то просят, как правило, небольшую. Но перспективнее вешать на ручку двери авто. Если с замком на колесе еще до шиномонтажа можно доехать, то с амбарным замком на двери особо не покатаешься».Ирина Константинова: «Что мешает кататься с амбарным замком на двери? Тряпкой и скотчем обернул - и вперед. У меня «штамповка», мне сие не грозит. Болгарки, конечно с собой нет, зато есть лом и топор... Как-нибудь справлюсь и другим помогу».Ришат Газизов: «Замком убьешь всю тормозную систему. Там зазоры в несколько миллиметров, замок не пройдет».Anton Samorukov: «На штатные колесные болты устанавливается собственная конструкция. На фото просто замок на диске. На спицах дисков используются кодовые замки - кодовые замки вскрываются побором без ключа. Фигня какая-то».Viktoria Istratova: «Объясните мне, недалекой, а что мешает ехать с этим замком на спице? Ну, постукивать будет, и что»?{{gallery_1687}} Дмитрий Рудых: «За суппорт задеть может, тогда точно не поедете. На некоторых машинах там промежуток меньше сантиметра».Сергей Мочалов: «Постукивать будет при скорости 10-20 км/ч. А потом разнесёт вам все от такого дисбаланса»...Сергей Маклауд: «На крайняк - тихонечко доезжаешь до любого сервиса, и там срежут».Svetlana Kana: «Отстреливать пора «внедрителей» подобных ноу-хау».Alexey Makarov: «Блин, этому разводу уже лет 10! Его уже обсуждали во многих группах».{{material_122499}} Мендельсон А.: «Идешь за «болгарином» - режешь. Или фиксируешь скотчем. Едешь аккуратно в сервис. Не забыть проложить бумагу между замком и спицей диска, чтоб не царапало, и металл по краям не выбивало».Алёна Жмурова: «Жаль, что не срезать пилочкой для ногтей». Konstantin Chernyakov: «У меня в багажнике «болгарка» на «аккумах».Георгий Гагулаев: «Как хорошо, что у меня с собой всегда куча инструментов, в том числе инвертор и «болгарка».Игорь Орденов: «Старо, как мир».Ирина Константинова: «Хорошо ездить на «штамповке».данила фролов: «А у меня есть болторез, обломятся».Мендельсон А.: «По аналогии с наркотиками - за перевод денег на карточку или электронный кошелек, вам сообщат, где спрятан ключ».Алексей Бородин: «Ну, вот и до Краснодара дошли «передовые технологии». В Москве уже несколько лет таким способом «развлекаются». У вас замки на колеса вешают, а в Москве еще и на ручку двери. Пока эти подонки будут получать за свои дела бабки, их бизнес будет процветать». {{material_124998}} Egor Valerievich: «Вооооо, спасибо, теперь я знаю, как мне действовать, когда какой то д..б встаёт на мое платное место».Евгений Разницын: «А в чем новизна? Раньше вешали такое же на ручки дверей и на колёса».Andrey Polishchuk: «С моей машиной не прокатит. Езжу на дисках с чуть большим вылетом». Татьяна Семеновна Бутузова: «Тряпкой привязать к ручке покрепче - и в мастерскую. Там дверь слегка подразберут и снимут».Елена Воропаева: «Катайтесь на «штамповках», будет счастье»!Елена Воропаева: «Счастье в обладании авто, которому эти мелочи по фиг. Не все в этом мире катаются на «брюхоползах» кредитного происхождения. Внешний вид грузовых катков по любому интереснее любой корейской «помойки»!Сергей Темерханов: «Вообще, такие замки парой гаечных ключей разламываются в труху».Andrey Polishchuk: «Или можно погреть газовой горелкой, и вся пластиковая начинка вытечет».Инна Инна: «Не знаю, что бы я придумала в такой ситуации, но мошенникам принципиально ничего не заплатила».
2019-09-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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