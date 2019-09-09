«Глас народа»: что делать, если на колесо вашей машины повесили замок?
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Фото из открытых источников
В одной из социальных групп охотно дискутируют на эту тему. Суть «ноу-хау» состоит в том, - говорится в беседе, - что на штатные колесные болты устанавливается собственная конструкция, за разблокировку которой вымогатели требуют оплату. Расчет строится на том, что далеко не каждый водитель обладает техническими знаниями и вряд ли захочет тратить время на поиск решения. К тому же, применение подручных средств может привести к повреждению дорогих дисков премиальной машины.
На спицах дисков, как вариант, используются кодовые замки, для снятия которых у мошенников необходимо купить ключ. Однако, если у автовладельца есть в багажнике запасное колесо, то он может им временно воспользоваться и избавиться от «капкана» в спокойной обстановке.
Владимир Мартишин: «Записки достаточно».
Константин Сдобников: «Гидравлический, надеюсь».
Андрей Трофимовский: «Да, ручного. Если нормальный, за глаза хватит».
Мария Свиридович: «А если полицию вызвать? Просто по логике, вымогательство денег и шантаж, а это статья. Почему Вас так веселит обращение в этом случае в правоохранительные органы»?
Федор Пащенков: «Пусть на мою машину вешают - ножовка по металлу всегда лежит, 2 минуты займет».
Геннадий Масалкин: «Замки покупают самые дешёвые, я личинку отвёрткой провернул».
Наталья Шипелкина: «Ножовка по металлу в помощь».
Ilya Pospelov: «Россия славится своими изобретателями».
Софья Орех: «А полицию к этому делу подключить, как к массовому вымогательству у населения, можно»?
Виталий Комунадототзнает: «А вдруг они этим и занимаются как раз»?
Сергей Лаврентьев: «2 месяца будете ждать ответа - розыскные мероприятия ни к чему не привели»...
Alexey Yanovskiy: «Полиция заморачиваться не будет, сумму то просят, как правило, небольшую. Но перспективнее вешать на ручку двери авто. Если с замком на колесе еще до шиномонтажа можно доехать, то с амбарным замком на двери особо не покатаешься».
Ирина Константинова: «Что мешает кататься с амбарным замком на двери? Тряпкой и скотчем обернул - и вперед. У меня «штамповка», мне сие не грозит. Болгарки, конечно с собой нет, зато есть лом и топор... Как-нибудь справлюсь и другим помогу».
Ришат Газизов: «Замком убьешь всю тормозную систему. Там зазоры в несколько миллиметров, замок не пройдет».
Anton Samorukov: «На штатные колесные болты устанавливается собственная конструкция. На фото просто замок на диске. На спицах дисков используются кодовые замки - кодовые замки вскрываются побором без ключа. Фигня какая-то».
Viktoria Istratova: «Объясните мне, недалекой, а что мешает ехать с этим замком на спице? Ну, постукивать будет, и что»?
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Сергей Мочалов: «Постукивать будет при скорости 10-20 км/ч. А потом разнесёт вам все от такого дисбаланса»...
Сергей Маклауд: «На крайняк - тихонечко доезжаешь до любого сервиса, и там срежут».
Svetlana Kana: «Отстреливать пора «внедрителей» подобных ноу-хау».
Alexey Makarov: «Блин, этому разводу уже лет 10! Его уже обсуждали во многих группах».
Алёна Жмурова: «Жаль, что не срезать пилочкой для ногтей».
Konstantin Chernyakov: «У меня в багажнике «болгарка» на «аккумах».
Георгий Гагулаев: «Как хорошо, что у меня с собой всегда куча инструментов, в том числе инвертор и «болгарка».
Игорь Орденов: «Старо, как мир».
Ирина Константинова: «Хорошо ездить на «штамповке».
данила фролов: «А у меня есть болторез, обломятся».
Мендельсон А.: «По аналогии с наркотиками - за перевод денег на карточку или электронный кошелек, вам сообщат, где спрятан ключ».
Алексей Бородин: «Ну, вот и до Краснодара дошли «передовые технологии». В Москве уже несколько лет таким способом «развлекаются». У вас замки на колеса вешают, а в Москве еще и на ручку двери. Пока эти подонки будут получать за свои дела бабки, их бизнес будет процветать».
Евгений Разницын: «А в чем новизна? Раньше вешали такое же на ручки дверей и на колёса».
Andrey Polishchuk: «С моей машиной не прокатит. Езжу на дисках с чуть большим вылетом».
Татьяна Семеновна Бутузова: «Тряпкой привязать к ручке покрепче - и в мастерскую. Там дверь слегка подразберут и снимут».
Елена Воропаева: «Катайтесь на «штамповках», будет счастье»!
Елена Воропаева: «Счастье в обладании авто, которому эти мелочи по фиг. Не все в этом мире катаются на «брюхоползах» кредитного происхождения. Внешний вид грузовых катков по любому интереснее любой корейской «помойки»!
Сергей Темерханов: «Вообще, такие замки парой гаечных ключей разламываются в труху».
Andrey Polishchuk: «Или можно погреть газовой горелкой, и вся пластиковая начинка вытечет».
Инна Инна: «Не знаю, что бы я придумала в такой ситуации, но мошенникам принципиально ничего не заплатила».
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