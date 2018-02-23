«Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»?
Что с такими делать? Как бороться? Городские власти и ГИБДД, по всей видимости, проблему не замечают. А вот убери этот автомусор, освободи пространство, насколько всем нам легче будет...
Что думают о проблеме пользователи соцсетей? Этой теме посвящен очередной выход нашей традиционной рубрики «Глас народа».
Андрей Иванов: «В каждый наш дом - по такому соседу»!
Екатерина Осипова: «Ну, я так скромно написала. На самом деле это была целая операция нашего правления ТСЖ, искали такого «соседа» по дому, чтобы мог добиться по чину и званию».
Алла Петрова: «А как на такого соседа реагируют автомобилисты»?
Николай Иванов: «Административная комиссия местного самоуправления. Заявление - осмотр - полгода (поиск владельца) - разборка (подкармливающая муниципалов)... Сам прошел это путь».
Alexander Dienermann: «Пока машина на действующих номерах, и её техосмотр актуален – автомобиль имеет право стоять на улице».
Владимир Ягодаров: «Автомобиль - частная собственность. Может, владелец в больнице лежит или в длительной командировке. Если мешает снег убирать, то эвакуаторы переставляют в другое место поблизости».
Марина Василькова: «Все зависит от округа. Летом в округе Оккервиль депутат Высоцкий обязывал делать рейды - проверка документов у уличных торговцев овощами/арбузами плюс осмотр таких вот авто. Все фиксировалось на фото/видео, авто потом убирали. Брошенное авто - это не только проблема в занимаемом месте, это еще и опасность. Там ночуют бомжи летом, наркоманы, место для закладок всего и вся».
Павел Смирнов: «Купи гараж, место на стоянке, а уж потом в командировку... Но ведь удобнее и дешевле с…ть на головы соседей под сурдинку частной собственности».
Владимир Ягодаров - Павел Смирнов: «Зачем так категорично? У человека не всегда есть возможность поступить по вашему сценарию».
Павел Смирнов - Владимир Ягодаров: «Получая право на управление транспортным средством, человек соглашается с требованием социума о соблюдении определённых правил. Все исключения описаны в ПДД. Парковка - лишь малая доля того, что позволяет себе человек, считающий себя и свою собственность центром мироздания. В 9 случаях из 10 при включении запрещающего сигнала светофора минимум один водитель проезжает перекрёсток на этот запрет. Понаблюдайте, уделите четверть часа»...
Екатерина Осипова: «И три года ржавая «Волга» стоит и ждет хозяина? Долго его по «Скорой» возят. Только в машине все больше и больше хлама - то ли приют чей-то, то ли хозяйский склад ненужных вещей».
Андрей Неудахин: «Вы пенсионеру, у которого нет денег на ремонт заклинившего двигателя (например), скажите, что это автомусор».
Mikhail Arsanov (г. Спрингфилд, США): «С правилами парковки у вас беда. А, от этого и металлом на улицах».
Ренат Малахов: «А по весне этот «подснежник оттает» и по купленному ТО поедет по дорогам и, возможно, устроит аварию, разваливаясь на ходу. Автомобилисты такого соседа, который может помочь со знаком, на руках носить будут».
Eugene Gene: «Приезжайте к нам на Колыму. У нас тут правила парковки 72 часа, и машину надо двигать. Можно нехило побегать, двигая ее каждые 3 дня».
Andrey Sigaev: «Лучше уж вы к нам»....
Mikhail Arsanov: «Вот! Нашли же выход»!
Mikhail Arsanov - Eugene Gene: «Вообще-то, это нормально. Раз или два в неделю убирают одну из сторон улицы. Зимой, если снегопад, вообще парковка запрещена. По крайней мере, у нас так. Порядок должен быть во всем».
Eugene Gene: «Снегопад у нас последний раз был в 1976-м. Калифорния-с. Уборка - раз в две недели. Но город просто ненавидит автомобили и водителей лютой ненавистью и пытается их извести любыми способами».
Mikhail Arsanov - Eugene Gene: «Новая Англия ... Здесь по другому никак. Зимы без снега не бывает. Пока жил в Нью-Йорке, даже и не думал обзаводиться автомобилем. Сейчас, когда езжу к родителям, с парковкой - кошмарный сон. И это притом, что езжу с тёщей. А она у меня инвалидность имеет. И тэг соответствующий. Всё равно, на поиск парковки не меньше часа уходит».
Eugene Gene: «Про Новую Англию я слегка наслышан - 21 год в Бостоне. Скажу честно: лучше платить штрафы за парковку в СФ, чем ездить по Новой Англии. Более кошмарных водителей, чем в Бостоне и Нью-Йорке, я не видел нигде в Америке. Даже Лос-Анджелес был лучше. Насчет парковки - в Бостоне проблемы были, но, в общем и целом, не такие серьезные».
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