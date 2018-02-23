23 февраля 2018, 11:31

«Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»?

Эта древняя Nexia уже вросла в дорожное полотно. Снегом присыпало, грейдером поддало, и машина уже неприступная крепость. Во всех отношениях: мешает другим авто, пешеходам, занимает чье-то драгоценное место. И таких «подснежников» по городу - тысячи...
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  «Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»? «Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»? «Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»? «Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»? «Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»?
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Что с такими делать? Как бороться? Городские власти и ГИБДД, по всей видимости, проблему не замечают. А вот убери этот автомусор, освободи пространство, насколько всем нам легче будет...

Что думают о проблеме пользователи соцсетей? Этой теме посвящен очередной выход нашей традиционной рубрики «Глас народа». 

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Екатерина Осипова: «Власти и ГИБДД ссылаются на закон, по которому авто не считается хламом, если на нем госномера. Если он стоит в разрешенном месте, то может стоять веками. Сейчас, правда, на нашей улице подчистили, но только благодаря соседу – тот добился, чтобы под домом повесили знак «стоянка запрещена», и автохлам вывезли на штрафстоянку на один день. Правда,  некоторые экземпляры брать не хотели - слишком древние. Было понятно, что никто не придет их выкупать, но это уже их дело»…

Андрей Иванов: «В каждый наш дом - по такому соседу»!

Екатерина Осипова: «Ну, я так скромно написала. На самом деле это была целая операция нашего правления ТСЖ, искали такого «соседа» по дому, чтобы мог добиться по чину и званию».

Алла Петрова: «А как на такого соседа реагируют автомобилисты»?

Николай Иванов: «Административная комиссия местного самоуправления. Заявление - осмотр - полгода (поиск владельца) - разборка (подкармливающая муниципалов)... Сам прошел это путь».

Alexander Dienermann: «Пока машина на действующих номерах, и её техосмотр актуален – автомобиль имеет право стоять на улице».

Ранее мы писали
Типичная картина последних дней: выходишь утром во двор, а на месте своего автомобиля обнаруживаешь нечто ...
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Наталья Искрицкая: «Жечь, конечно, и вешать. На все, что вам лично не нравится, надо находить управу и привлекать общественность».

Владимир Ягодаров: «Автомобиль - частная собственность. Может, владелец в больнице лежит или в длительной командировке. Если мешает снег убирать, то эвакуаторы переставляют в другое место поблизости».

Марина Василькова: «Все зависит от округа. Летом в округе Оккервиль депутат Высоцкий  обязывал делать рейды - проверка документов у уличных торговцев овощами/арбузами плюс  осмотр таких вот авто. Все фиксировалось на фото/видео, авто потом убирали. Брошенное авто - это не только проблема в занимаемом месте, это еще и опасность. Там ночуют бомжи летом, наркоманы, место для закладок всего и вся».

Павел Смирнов: «Купи гараж, место на стоянке, а уж потом в командировку... Но ведь удобнее и дешевле с…ть на головы соседей под сурдинку частной собственности».

Владимир Ягодаров - Павел Смирнов: «Зачем так категорично? У человека не всегда есть возможность поступить по вашему сценарию».

Павел Смирнов - Владимир Ягодаров: «Получая право на управление транспортным средством, человек соглашается с требованием социума о соблюдении определённых правил. Все исключения описаны в ПДД. Парковка - лишь малая доля того, что позволяет себе человек, считающий себя и свою собственность центром мироздания. В 9 случаях из 10 при включении запрещающего сигнала светофора минимум один водитель проезжает перекрёсток на этот запрет. Понаблюдайте, уделите четверть часа»...

Ранее мы писали
Пожалуй, каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой, когда автомобиль не заводился после короткого ...
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Владимир Ягодаров - Павел Смирнов: «У водителя, допустим, случился сердечный приступ. На «Скорой» увезли в больницу, и некому отогнать машину на стоянку. Как быть»?

Екатерина Осипова: «И три года ржавая «Волга» стоит и ждет хозяина? Долго его по «Скорой» возят. Только в машине все больше и больше хлама - то ли приют чей-то,  то ли хозяйский склад ненужных вещей».

Андрей Неудахин: «Вы пенсионеру, у которого нет денег на ремонт заклинившего двигателя (например), скажите, что это автомусор».

Mikhail Arsanov (г. Спрингфилд, США): «С правилами парковки у вас беда. А, от этого и металлом на улицах».

Ренат Малахов: «А по весне этот «подснежник оттает» и по купленному ТО поедет по дорогам и, возможно, устроит аварию, разваливаясь на ходу. Автомобилисты такого соседа, который может помочь со знаком, на руках носить будут».

Eugene Gene: «Приезжайте к нам на Колыму. У нас тут правила парковки 72 часа, и машину надо двигать. Можно нехило побегать, двигая ее каждые 3 дня».

Andrey Sigaev: «Лучше уж вы к нам»....

Mikhail Arsanov: «Вот! Нашли же выход»!

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Нынешней зимой особо бросается в глаза, как водители поднимают на ночь стеклоочистители, полагая, что тем ...
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Eugene Gene (г. Сан-Франциско): «За такие «выходы» их расстреливать надо, через четвертование. Кстати, в большинстве мест можно стоять спокойно неделю, если только не позвонят соседи. На меня позвонили - 110 долларов штраф. А вообще, городу наплевать с высокой вышки. Их только бабло интересует, и ничего больше».

Mikhail Arsanov - Eugene Gene: «Вообще-то, это нормально. Раз или два в неделю убирают одну из сторон улицы. Зимой, если снегопад, вообще парковка запрещена. По крайней мере, у нас так. Порядок должен быть во всем».

Eugene Gene: «Снегопад у нас последний раз был в 1976-м. Калифорния-с. Уборка - раз в две недели. Но город просто ненавидит автомобили и водителей лютой ненавистью и пытается их извести любыми способами».

Mikhail Arsanov - Eugene Gene: «Новая Англия ... Здесь по другому никак. Зимы без снега не бывает. Пока жил в Нью-Йорке, даже и не думал обзаводиться автомобилем. Сейчас, когда езжу к родителям, с парковкой - кошмарный сон. И это притом, что езжу с тёщей. А она у меня инвалидность имеет. И тэг соответствующий. Всё равно, на поиск парковки не меньше часа уходит».

Eugene Gene: «Про Новую Англию я слегка наслышан - 21 год в Бостоне. Скажу честно: лучше платить штрафы за парковку в СФ, чем ездить по Новой Англии. Более кошмарных водителей, чем в Бостоне и Нью-Йорке, я не видел нигде в Америке. Даже Лос-Анджелес был лучше. Насчет парковки - в Бостоне проблемы были, но, в общем и целом, не такие серьезные».


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«Глас народа»: что делать с тысячами городских «подснежников»?
Что с такими делать? Как бороться? Городские власти и ГИБДД, по всей видимости, проблему не замечают. А вот убери этот автомусор, освободи пространство, насколько всем нам легче будет...Что думают о проблеме пользователи соцсетей? Этой теме посвящен очередной выход нашей традиционной рубрики «Глас народа».  {{material_122334}} Екатерина Осипова: «Власти и ГИБДД ссылаются на закон, по которому авто не считается хламом, если на нем госномера. Если он стоит в разрешенном месте, то может стоять веками. Сейчас, правда, на нашей улице подчистили, но только благодаря соседу – тот добился, чтобы под домом повесили знак «стоянка запрещена», и автохлам вывезли на штрафстоянку на один день. Правда,  некоторые экземпляры брать не хотели - слишком древние. Было понятно, что никто не придет их выкупать, но это уже их дело»…Андрей Иванов: «В каждый наш дом - по такому соседу»!Екатерина Осипова: «Ну, я так скромно написала. На самом деле это была целая операция нашего правления ТСЖ, искали такого «соседа» по дому, чтобы мог добиться по чину и званию».Алла Петрова: «А как на такого соседа реагируют автомобилисты»?Николай Иванов: «Административная комиссия местного самоуправления. Заявление - осмотр - полгода (поиск владельца) - разборка (подкармливающая муниципалов)... Сам прошел это путь».Alexander Dienermann: «Пока машина на действующих номерах, и её техосмотр актуален – автомобиль имеет право стоять на улице».{{material_122510}} Наталья Искрицкая: «Жечь, конечно, и вешать. На все, что вам лично не нравится, надо находить управу и привлекать общественность».Владимир Ягодаров: «Автомобиль - частная собственность. Может, владелец в больнице лежит или в длительной командировке. Если мешает снег убирать, то эвакуаторы переставляют в другое место поблизости».Марина Василькова: «Все зависит от округа. Летом в округе Оккервиль депутат Высоцкий  обязывал делать рейды - проверка документов у уличных торговцев овощами/арбузами плюс  осмотр таких вот авто. Все фиксировалось на фото/видео, авто потом убирали. Брошенное авто - это не только проблема в занимаемом месте, это еще и опасность. Там ночуют бомжи летом, наркоманы, место для закладок всего и вся».Павел Смирнов: «Купи гараж, место на стоянке, а уж потом в командировку... Но ведь удобнее и дешевле с…ть на головы соседей под сурдинку частной собственности».Владимир Ягодаров - Павел Смирнов: «Зачем так категорично? У человека не всегда есть возможность поступить по вашему сценарию».Павел Смирнов - Владимир Ягодаров: «Получая право на управление транспортным средством, человек соглашается с требованием социума о соблюдении определённых правил. Все исключения описаны в ПДД. Парковка - лишь малая доля того, что позволяет себе человек, считающий себя и свою собственность центром мироздания. В 9 случаях из 10 при включении запрещающего сигнала светофора минимум один водитель проезжает перекрёсток на этот запрет. Понаблюдайте, уделите четверть часа»...{{material_122388}} Владимир Ягодаров - Павел Смирнов: «У водителя, допустим, случился сердечный приступ. На «Скорой» увезли в больницу, и некому отогнать машину на стоянку. Как быть»?Екатерина Осипова: «И три года ржавая «Волга» стоит и ждет хозяина? Долго его по «Скорой» возят. Только в машине все больше и больше хлама - то ли приют чей-то,  то ли хозяйский склад ненужных вещей».Андрей Неудахин: «Вы пенсионеру, у которого нет денег на ремонт заклинившего двигателя (например), скажите, что это автомусор».Mikhail Arsanov (г. Спрингфилд, США): «С правилами парковки у вас беда. А, от этого и металлом на улицах».Ренат Малахов: «А по весне этот «подснежник оттает» и по купленному ТО поедет по дорогам и, возможно, устроит аварию, разваливаясь на ходу. Автомобилисты такого соседа, который может помочь со знаком, на руках носить будут».Eugene Gene: «Приезжайте к нам на Колыму. У нас тут правила парковки 72 часа, и машину надо двигать. Можно нехило побегать, двигая ее каждые 3 дня».Andrey Sigaev: «Лучше уж вы к нам»....Mikhail Arsanov: «Вот! Нашли же выход»!{{material_122499}} Eugene Gene (г. Сан-Франциско): «За такие «выходы» их расстреливать надо, через четвертование. Кстати, в большинстве мест можно стоять спокойно неделю, если только не позвонят соседи. На меня позвонили - 110 долларов штраф. А вообще, городу наплевать с высокой вышки. Их только бабло интересует, и ничего больше».Mikhail Arsanov - Eugene Gene: «Вообще-то, это нормально. Раз или два в неделю убирают одну из сторон улицы. Зимой, если снегопад, вообще парковка запрещена. По крайней мере, у нас так. Порядок должен быть во всем».Eugene Gene: «Снегопад у нас последний раз был в 1976-м. Калифорния-с. Уборка - раз в две недели. Но город просто ненавидит автомобили и водителей лютой ненавистью и пытается их извести любыми способами».Mikhail Arsanov - Eugene Gene: «Новая Англия ... Здесь по другому никак. Зимы без снега не бывает. Пока жил в Нью-Йорке, даже и не думал обзаводиться автомобилем. Сейчас, когда езжу к родителям, с парковкой - кошмарный сон. И это притом, что езжу с тёщей. А она у меня инвалидность имеет. И тэг соответствующий. Всё равно, на поиск парковки не меньше часа уходит».Eugene Gene: «Про Новую Англию я слегка наслышан - 21 год в Бостоне. Скажу честно: лучше платить штрафы за парковку в СФ, чем ездить по Новой Англии. Более кошмарных водителей, чем в Бостоне и Нью-Йорке, я не видел нигде в Америке. Даже Лос-Анджелес был лучше. Насчет парковки - в Бостоне проблемы были, но, в общем и целом, не такие серьезные».
2018-02-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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