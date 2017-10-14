14 октября 2017, 12:02
Глас народа: Что такое гироскутер, и так ли он опасен для передвижения?
Как всегда, с некоторым опозданием, вчерашние новинки мировой технической моды проникают и в нашу страну. Думаю, вы, как и мы, заметили, что всё большую популярность на улицах российских городов начинают приобретать сегвеи, гироскутеры и моноколёса.
Водительские удостоверения на эти колесные гаджеты получать не требуется. При этом выезжать на дороги общего пользования, сами понимаете, никак нельзя – передвигаться можно только по тротуарам. Согласно Правилам дорожного движения, всех тех, кто использует для передвижения сегвеи, гироскутеры и моноколёса, равно как и людей, которые пользуются роликовыми коньками и самокатами, относят к пешеходам. Это означает, что они обязаны соблюдать относящиеся к ним соответствующие требования.
Ранее мы писали
Собака – друг человека. Вот так: категорично и утвердительно. Хотите – спорьте, хотите – ругайте. И обсуждать ...Читать далее
Максимальная скорость гироскутера составляет 10-12 км/ч, при которых транспортное средство позволяет хорошо сохранять равновесие. При выходе за эти пределы водитель может упасть и травмироваться. Запрещается водить гироскутер по дорогам, предназначенным для движения автомобилей или общественного транспорта. Если необходимо перейти проезжую часть, то следует сойти с гироскутера и перейти дорогу по пешеходному переходу.
В нашей популярной рубрике «Глас народа» мы делимся мыслями и комментариями самых обыкновенных людей, которые откликнулись на модную тему в рамках одной из социальных сетей. Причем, участие в дискуссии приняли жители не только одного Петербурга и России в целом, но также наши бывшие соотечественники, ныне проживающие на разных континентах.
Сергей Дятленко: «Когда появились велосипеды, уверен, говорили тоже самое. Потом ролики, скейты. А сколько пешеходов выскакивают на проезжую часть»…
Ранее мы писали
«Спят дороги головами вниз/Наши ноги в них запутались/Спят дороги проводами ввысь/Наши руки в них переплелись» ...Читать далее
Сергей Дятленко: «А в телефонах всегда качественные аккумуляторы? Срочно запретить телефоны»!
Алиса Петровская: «Я о запретах ничего не писала. А, как известно, «предупреждён, значит вооружён». У моих знакомых квартира выгорела, соседи пострадали. Мне кажется, что об этом надо знать и просто быть внимательнее. А так-то и кирпичи на голову падают и слои штукатурки, на улицу не выходить что ли»?
Сергей Дятленко: «Мы про некачественные аккумуляторы, и где они могут использаваться. Причём здесь гироскутеры»?
Arie Laskin: "Не столь продолжительное время «бума» этого радикального средства по отработке равновесия (и атрофирования всего остального) в нашей стране уже привело к запрету использование для «поездок» в школу. Травмы, понимаете ли»...
Yuliana Shalev: «Эта зараза уже весь мир заполонила, по улицам не пройти»…
Сергей Бачурин: «И это пройдет, неясна только цена того, сколько покалечит до этого».
Владимир Кошарев: «Полно. Вроде, никому не мешают и передвигаются стремительно»...
Mikhail Arsanov: «А что, не опасно для человека»?
Петр Капулянский: «В Израиле такие штуковины заполонили все города. Еще самокаты, велосипеды, скейты и моноциклы на электрических батарейках».
Лариса Рогачева: «В некоторых регионах Австралии их уже запретили - аккумуляторы взрываются, пожары были в домах»...
Инна Шапиро: «В Нью-Йорке их очень быстро запретили, кататься можно только в парках, а если по улицам, то неизбежен штраф».
Alla Karasik Perekhodnik: "Мы в Калифорнии. Старший ребенок ездит на таком. Никогда не гоняет. Проблем нет».
Для справки
Приобрести сегодня гироскутер не проблема. В зависимости от производителя, опций и ТТХ, за «аппарат» просят от 7 000 до 22 000 рублей. Если вы планируете лишь изредка кататься в парке или во дворе, то вам совершенно не нужны супермощная модель, которая способна преодолевать гигантские расстояния, не требуя дополнительной подзарядки. Если же вы думаете кататься на гироскутере по неровному покрытию и совершать дальние поездки, стоит учитывать именно эти факторы при выборе конкретной модели.
Читайте по теме
Глас народа: Что такое гироскутер, и так ли он опасен для передвижения?
14.10.2017, 12:02
Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем
12.10.2017, 16:34
Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
10.10.2017, 22:31
Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук
10.10.2017, 16:08
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Читайте по теме
Глас народа: Что такое гироскутер, и так ли он опасен для передвижения?
14.10.2017, 12:02
Как избежать «автоподстав». ТОП-5 самых распространенных схем
12.10.2017, 16:34
Тенденция роста: автокредиты поднимают рынок со дна
10.10.2017, 22:31
Выпуск всеволожских шин Nokian достиг 100 миллионов штук
10.10.2017, 16:08
Глас народа: повстречали на дороге Rolls-Royce – какие эмоции?
07.10.2017, 10:15
«Его Величество» Rolls-Royce Phantom VIII посетил венценосный Петербург
06.10.2017, 11:38
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
не нужно ругать машину...ковбой обалденный к нему просто мозги нужно......
У кого есть эко-машина. За и против напишите
Этим летом в очередной раз убедился, что надо машина для дальних поездок, а то тепершний мой ниссанчик явно для этот не предназначен, как городской да, но не для автопутешествий. Поделитесь своими соображениями и опытом на этот счет.
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное