22 января 2018, 11:01

«Глас народа»: «Дело было не в бобинке, кое-кто сидел в кабинке»

Пока было относительно тепло, «Волга» одного из жильцов нашего дома легко запускалась и уезжала. Но вот стукнуло -10 -11 градусов, и для машины «нарисовалась» серьезная проблемка.
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«Глас народа»: «Дело было не в бобинке, кое-кто сидел в кабинке»

Под занавес воскресного дня к владельцу отечественного «шедевра» подкатил товарищ, запускали вместе, «прикуривали», - увы... Сели оба дружка в иномарку и укатили восвояси, бросив «Волгу» замерзать в не самом, признаться, тяжелом морозном плену...

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В народном календаре масса примет, свидетельствующих о скором приближении зимы. Есть такие и у автомобилистов ...
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На утро аналогичная ситуация возникла на платной автостоянке, что напротив дома. Обоих выручил «прикуриватель». Возник вполне резонный вопрос: неужто на дворе так холодно?  И как тогда живут-поживают соотечественники за Уралом или, скажем, в районе Магадана? Ответы, подслушанные редакцией 110km.ru в социальных сетях, в нашей рубрике «Глас народа»:

Елена Волкова: «Уже -13 сейчас, 23.00. Холодно».

110km.ru: «Мы про машину»…

Елена Волкова: «А что машина? Сделано в СССР. Всю жизнь так было: как холодно, так проблемы. У нас в 1990-м были «Жигули» и как-то надо было ехать за лекарством, за город, только там в аптеке нашли. Была зима и минус 5. Машина у нас стояла в гараже, не заводил0ась. В общем, час мы с ней бились и, наконец, завели, но это было чудо. К сожалению, нормальное явление для советских машин».

Михаил Рахлин: «Днем гуляли, мороз не сильный. Настоящая зима. Детей много в парке рядом с «Родео Драйв», с горок катаются, машин много, никаких проблем»…

Костя Зак: «Ребята, вы о чем? Какой «незапуск» в такую теплынь»?

Владимир Левшин: «А где светящиеся жилеты у парней»?

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Андрей Неудахин: «Как бывший «волговод», замечу, что гадать по фотографии о причинах - бессмысленно. Дело может быть вовсе не в морозе».

Ирина Богданова: «При всей моей нелюбви к зиме, но это не мороз! Вспомните настоящие морозы, когда в школу не ходили, или сидели в верхней одежде, вот это я понимаю МОРОЗ, а это так – фигня. Нет плохой погоды, есть одежда не по погоде».

Татьяна Вересова: «А в четверг будет +4. Хе-хе».

Андрей Кудрявцев: «Дело не в морозе, а в кривых руках и неухоженности автотехники».

Сашок Чивиц: «Может, у мужика аккумулятор – «пенсионер», чего вы на водилу «батон крошите»?

Андрей Александров: «А мой трактор около нуля заводится с большим трудом. А вот при -10°C - малость подымит-потроит… и заводится. Правда пока не прогреется, топливный насос ручной качать приходится. Похоже где-то вода».

Артём Воронов: «Видели бы вы как я сегодня своего "Мерсика" в -38 заводил. -10 - это Ташкент».

Андрей Сивин: «Машина как женщина, ее любить надо, заботиться»…

Vik Nevsky: «Delo bilo HE v bobinke, КОЕ-КТО sidel v Kabinke»…

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«Глас народа»: «Дело было не в бобинке, кое-кто сидел в кабинке»
Под занавес воскресного дня к владельцу отечественного «шедевра» подкатил товарищ, запускали вместе, «прикуривали», - увы... Сели оба дружка в иномарку и укатили восвояси, бросив «Волгу» замерзать в не самом, признаться, тяжелом морозном плену... {{material_121541}} На утро аналогичная ситуация возникла на платной автостоянке, что напротив дома. Обоих выручил «прикуриватель». Возник вполне резонный вопрос: неужто на дворе так холодно?  И как тогда живут-поживают соотечественники за Уралом или, скажем, в районе Магадана? Ответы, подслушанные редакцией 110km.ru в социальных сетях, в нашей рубрике «Глас народа»:Елена Волкова: «Уже -13 сейчас, 23.00. Холодно».110km.ru: «Мы про машину»…Елена Волкова: «А что машина? Сделано в СССР. Всю жизнь так было: как холодно, так проблемы. У нас в 1990-м были «Жигули» и как-то надо было ехать за лекарством, за город, только там в аптеке нашли. Была зима и минус 5. Машина у нас стояла в гараже, не заводил0ась. В общем, час мы с ней бились и, наконец, завели, но это было чудо. К сожалению, нормальное явление для советских машин».Михаил Рахлин: «Днем гуляли, мороз не сильный. Настоящая зима. Детей много в парке рядом с «Родео Драйв», с горок катаются, машин много, никаких проблем»…Костя Зак: «Ребята, вы о чем? Какой «незапуск» в такую теплынь»?Владимир Левшин: «А где светящиеся жилеты у парней»?{{material_122074}} Андрей Неудахин: «Как бывший «волговод», замечу, что гадать по фотографии о причинах - бессмысленно. Дело может быть вовсе не в морозе».Ирина Богданова: «При всей моей нелюбви к зиме, но это не мороз! Вспомните настоящие морозы, когда в школу не ходили, или сидели в верхней одежде, вот это я понимаю МОРОЗ, а это так – фигня. Нет плохой погоды, есть одежда не по погоде».Татьяна Вересова: «А в четверг будет +4. Хе-хе».Андрей Кудрявцев: «Дело не в морозе, а в кривых руках и неухоженности автотехники».Сашок Чивиц: «Может, у мужика аккумулятор – «пенсионер», чего вы на водилу «батон крошите»?Андрей Александров: «А мой трактор около нуля заводится с большим трудом. А вот при -10°C - малость подымит-потроит… и заводится. Правда пока не прогреется, топливный насос ручной качать приходится. Похоже где-то вода».Артём Воронов: «Видели бы вы как я сегодня своего "Мерсика" в -38 заводил. -10 - это Ташкент». Андрей Сивин: «Машина как женщина, ее любить надо, заботиться»… Vik Nevsky: «Delo bilo HE v bobinke, КОЕ-КТО sidel v Kabinke»…
2018-01-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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