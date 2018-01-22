«Глас народа»: «Дело было не в бобинке, кое-кто сидел в кабинке»
Под занавес воскресного дня к владельцу отечественного «шедевра» подкатил товарищ, запускали вместе, «прикуривали», - увы... Сели оба дружка в иномарку и укатили восвояси, бросив «Волгу» замерзать в не самом, признаться, тяжелом морозном плену...
Елена Волкова: «Уже -13 сейчас, 23.00. Холодно».
110km.ru: «Мы про машину»…
Елена Волкова: «А что машина? Сделано в СССР. Всю жизнь так было: как холодно, так проблемы. У нас в 1990-м были «Жигули» и как-то надо было ехать за лекарством, за город, только там в аптеке нашли. Была зима и минус 5. Машина у нас стояла в гараже, не заводил0ась. В общем, час мы с ней бились и, наконец, завели, но это было чудо. К сожалению, нормальное явление для советских машин».
Михаил Рахлин: «Днем гуляли, мороз не сильный. Настоящая зима. Детей много в парке рядом с «Родео Драйв», с горок катаются, машин много, никаких проблем»…
Костя Зак: «Ребята, вы о чем? Какой «незапуск» в такую теплынь»?
Владимир Левшин: «А где светящиеся жилеты у парней»?
Ирина Богданова: «При всей моей нелюбви к зиме, но это не мороз! Вспомните настоящие морозы, когда в школу не ходили, или сидели в верхней одежде, вот это я понимаю МОРОЗ, а это так – фигня. Нет плохой погоды, есть одежда не по погоде».
Татьяна Вересова: «А в четверг будет +4. Хе-хе».
Андрей Кудрявцев: «Дело не в морозе, а в кривых руках и неухоженности автотехники».
Сашок Чивиц: «Может, у мужика аккумулятор – «пенсионер», чего вы на водилу «батон крошите»?
Андрей Александров: «А мой трактор около нуля заводится с большим трудом. А вот при -10°C - малость подымит-потроит… и заводится. Правда пока не прогреется, топливный насос ручной качать приходится. Похоже где-то вода».
Артём Воронов: «Видели бы вы как я сегодня своего "Мерсика" в -38 заводил. -10 - это Ташкент».
Андрей Сивин: «Машина как женщина, ее любить надо, заботиться»…
Vik Nevsky: «Delo bilo HE v bobinke, КОЕ-КТО sidel v Kabinke»…
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