«Глас народа»: если отменят камеры в дождь, прибавится работы кузовщикам
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Фото: drive2
Полицейские подошли к вопросу скрупулезно – в течение нескольких месяцев изучали фотографии, полученные с фото- и видеокамер на российских дорогах. Выяснилось, что чуть ли не четверть всех снимков никак невозможно использовать по причине их ужасного качества.
Другой момент, что одновременно появилось разъяснение ГИБДД, дескать, уже выписанный штраф, если он пришёл по почте, оспорить по причине плохого качества нельзя — мол, номер вашего автомобиля все же разглядели, а потому придётся оплатить «грешок».
Дисциплинированным водителям очень хочется, чтобы не самые недисциплинированные водители не приняли сей факт как «зеленый свет» погонялкам в туман, метель или ливень. В том плане, что камеры сделают нечеткий снимок, и потому удастся избежать штрафа.
Cr Sys: «По хорошим дорогам с камерами днём «машинщики» зачастую ползут, а по разбитым, но без камер выбивают из своих «аудей» и «ландкраузеров» последнее. Поэтому если в туман и в дождь камеры отменят, работы кузовщикам и врачам существенно прибавится».
Макс Петров: «Камера на дороге создаёт аварийно-опасную ситуацию. Ибо вместо того, чтобы смотреть на дорогу, водитель смотрит на знаки - как бы не прозевать очередную «кормушку». Ну а, гаишник на дороге - конкретная проблема, создающая неравномерность в потоке, а нередко и внезапное препятствие».
Павел Рус: «Cr Sys, ой, и что же все раньше без камер делали, когда их не было, аварийность в разы меньше было»?!
Cr Sys: «Павел Рус, раньше люди умнее были».
Архаликс Шепард: «Макс, именно! Смотришь на скорость в навигаторе ещё вдобавок, когда пешеходный переход можно пропустить».
Vera Gavrilova: «Штрафы - это воровство. Лишение прав на час, два, на день, на неделю, на месяц - пожалуйста. Вот вам и предпринятая мера, которая будет воздействовать. Прикрыть «кормушку» срочно»!
Туяна Сырат: «Принцип индульгенции».
Макс Петров: «ГИБДД - коммерческая организация, занятая получением прибыли. По закону, через перечисление штрафов на счёт в казначействе, или по понятиям, когда ИДПС собирает «на месте» и заносит по «вертикали власти». А регулировка движения - это у них общественная нагрузка и пиар. Вот для пиара такие разъяснения и делаются».
Larissa Guryeva: «Чего-то я не понимаю: если камера номер разглядела, значит, видимость хорошая. А если не разглядела, то и штраф выписать нельзя»...
Татьяна Кондратьева: «Чушь очередная. Сейчас и то, камеры при «110» разрешенных настраивают на максимальные «50». Что-нибудь еще придумают».
Татьяна Кондратьева: «Сергей Дисанович, да каждую неделю приходят штрафы, на фото, кроме багажника и указания на превышение скорости, ничего больше нет. На всей трассе А-107 от Москвы стоят знаки «110», на камере настройки на «50». Думаю, повально приходят всем штрафы, но люли платят, не задумываясь. Написала два обращения в ГИБДД и одно в прокуратуру».
Cordiant: «Татьяна Кондратьева, жесть! Это на каком участке трассы»?
Татьяна Кондратьева: «17 км трассы А-107, а при въезде в Москву (по той же трассе) прямо у знака «80» стоит камера на «60».
Царь Аффтар: «А-107 - Московское малое кольцо. Подскажите, пожалуйста, где у него въезд в Москву»?
Корвин Нижегородов: «Сергей Дисанович, вы просто не в теме. Мне за 1 день 3 штрафа пришло из-под Ульяновска. Там на трассе спрятан знак «60». И камера «стрижет». За гордом, на трассе. На фотках хорошо было видно, что это «хайвей».
Михаил Гитуляр: «Эээ, а неблагоприятные для чего? Если, к примеру, снег скрыл разметку, и водитель пересек сплошную и поехал по автобусной полосе, то – да, штраф несправедлив».
Saul Berenson: «Любая инициатива ГИБДД направлена на борьбу с автомобилистами. А вовсе не на повышение безопасности движения, как должно бы быть».
Андрей Курбатов: «Saul Berenson, всё логично. Не будет автомобилистов - движение будет максимально безопасным».
Николай Ружин: «Я бы не отменял никакие штрафы. Потому что сейчас идиоты начнут в непогоду носиться. Чем это заканчивается, не надо объяснять»...
Александр Спирин: «Жизнь автомобилиста - как жизнь в гареме. Ты знаешь что тебя «отымеют», только не знаешь когда».
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