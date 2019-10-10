Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
10 октября 2019, 10:55

«Глас народа»: если отменят камеры в дождь, прибавится работы кузовщикам

  • 364
  • 0
Фото из открытых источников
На днях прошла информация от ГИБДД, в которой есть здравое зерно: штрафы с камер фиксации нарушений ПДД не должны выноситься в случае плохой видимости (неблагоприятные погодные условия).
Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам

Фото: drive2

Полицейские подошли к вопросу скрупулезно – в течение нескольких месяцев изучали  фотографии, полученные с фото- и видеокамер на российских дорогах. Выяснилось, что чуть ли не четверть всех снимков никак невозможно использовать по причине их ужасного качества.

Другой момент, что одновременно появилось разъяснение ГИБДД, дескать, уже выписанный штраф, если он пришёл по почте, оспорить по причине плохого качества нельзя — мол, номер вашего автомобиля все же разглядели, а потому придётся оплатить «грешок».

Дисциплинированным водителям очень хочется, чтобы не самые недисциплинированные водители  не приняли сей факт как «зеленый свет» погонялкам в туман, метель или ливень. В том плане, что  камеры сделают нечеткий снимок, и потому удастся избежать штрафа.

Ранее мы писали
Как мы недавно писали, на московских дорогах началось тестирование автоматической проверки наличия у водителей ...
Читать далее
На страничке шинного гиганта Cordiant в соцсетях по данной теме развернулась целая дискуссия. Мы выбрали наиболее интересные комментарии. 

Cr Sys: «По хорошим дорогам с камерами днём «машинщики» зачастую ползут, а по разбитым, но без камер выбивают из своих «аудей» и «ландкраузеров» последнее. Поэтому если в туман и в дождь камеры отменят, работы кузовщикам и врачам существенно прибавится».

Макс Петров: «Камера на дороге создаёт аварийно-опасную ситуацию. Ибо вместо того, чтобы смотреть на дорогу, водитель смотрит на знаки - как бы не прозевать очередную «кормушку». Ну а, гаишник на дороге - конкретная проблема, создающая неравномерность в потоке, а нередко и внезапное препятствие».

Павел Рус: «Cr Sys, ой, и что же все раньше без камер делали, когда их не было, аварийность в разы меньше было»?!

Cr Sys: «Павел Рус, раньше люди умнее были».

Архаликс Шепард: «Макс, именно! Смотришь на скорость в навигаторе ещё вдобавок, когда пешеходный переход можно пропустить».

Vera Gavrilova: «Штрафы - это воровство. Лишение прав на час, два, на день, на неделю, на месяц - пожалуйста. Вот вам и предпринятая мера, которая будет воздействовать. Прикрыть «кормушку» срочно»!

Туяна Сырат: «Принцип индульгенции».

Макс Петров: «ГИБДД - коммерческая организация, занятая получением прибыли. По закону, через перечисление штрафов на счёт в казначействе, или по понятиям, когда ИДПС собирает «на месте» и заносит по «вертикали власти». А регулировка движения - это у них общественная нагрузка и пиар. Вот для пиара такие разъяснения и делаются».

Larissa Guryeva: «Чего-то я не понимаю: если камера номер разглядела, значит, видимость хорошая. А если не разглядела, то и штраф выписать нельзя»...

Татьяна Кондратьева: «Чушь очередная. Сейчас и то, камеры при «110» разрешенных настраивают на максимальные «50». Что-нибудь еще придумают».

Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам

 

Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам

 

Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам

Фото взято из открытых источников

Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам

 

Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам

 

Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам

 

Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам
Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам
Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам
Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам
Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам
Глас народа если отменят камеры в дождь прибавится работы кузовщикам
Сергей Дисанович Голубев: «Чушь вы сейчас написали. Вам приходит с автострады превышение на 60 км/ч? Мне за год ни одного не прилетело»...

Татьяна Кондратьева: «Сергей Дисанович, да каждую неделю приходят штрафы, на фото, кроме багажника и указания на превышение скорости, ничего больше нет. На всей трассе А-107 от Москвы стоят знаки «110», на камере настройки на «50». Думаю, повально приходят всем штрафы, но люли платят, не задумываясь. Написала два обращения в ГИБДД и одно в прокуратуру».

Cordiant: «Татьяна Кондратьева, жесть! Это на каком участке трассы»?

Татьяна Кондратьева: «17 км трассы А-107, а при въезде в Москву (по той же трассе) прямо у знака «80» стоит камера на «60».

Царь Аффтар: «А-107 - Московское малое кольцо. Подскажите, пожалуйста, где у него въезд в Москву»?

Ранее мы писали
Начиная с этого года, водителям придется следовать по платной трассе ровно с той скоростью, которая установлена ...
Читать далее
Татьяна Кондратьева: «А-107 «ММК Можайско-Волоколамского направления».

Корвин Нижегородов: «Сергей Дисанович, вы просто не в теме. Мне за 1 день 3 штрафа пришло из-под Ульяновска. Там на трассе спрятан знак «60». И камера «стрижет». За гордом, на трассе. На фотках хорошо было видно, что это «хайвей».

Михаил Гитуляр: «Эээ, а неблагоприятные для чего? Если, к примеру, снег скрыл разметку, и водитель пересек сплошную и поехал по автобусной полосе, то – да, штраф несправедлив».

Saul Berenson: «Любая инициатива ГИБДД направлена на борьбу с автомобилистами. А вовсе не на повышение безопасности движения, как должно бы быть».

Андрей Курбатов: «Saul Berenson, всё логично. Не будет автомобилистов - движение будет максимально безопасным».

Николай Ружин: «Я бы не отменял никакие штрафы. Потому что сейчас идиоты начнут в непогоду носиться. Чем это заканчивается, не надо объяснять»...

Александр Спирин: «Жизнь автомобилиста - как жизнь в гареме. Ты знаешь что тебя «отымеют», только не знаешь когда».

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Ирина Зеленцова: «Suzuki не ломаются»
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
sulayshannesterovskiy
Автопарк скорой помощи Дубая пополнился суперкарами
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
sulayshannesterovskiy
За месяц от Мясного Бора до Тосно по трассе М-11 проехали 266 тысяч машин
а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http:// gg.gg/ anticam
sulayshannesterovskiy
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Ирина Зеленцова: «Suzuki не ломаются»
Безопасность детей на дорогах. Что нужно менять
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс B
FAW Vita и еще 85 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Volkswagen Tiguan и еще 7 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: если отменят камеры в дождь, прибавится работы кузовщикам
Полицейские подошли к вопросу скрупулезно – в течение нескольких месяцев изучали  фотографии, полученные с фото- и видеокамер на российских дорогах. Выяснилось, что чуть ли не четверть всех снимков никак невозможно использовать по причине их ужасного качества.Другой момент, что одновременно появилось разъяснение ГИБДД, дескать, уже выписанный штраф, если он пришёл по почте, оспорить по причине плохого качества нельзя — мол, номер вашего автомобиля все же разглядели, а потому придётся оплатить «грешок».Дисциплинированным водителям очень хочется, чтобы не самые недисциплинированные водители  не приняли сей факт как «зеленый свет» погонялкам в туман, метель или ливень. В том плане, что  камеры сделают нечеткий снимок, и потому удастся избежать штрафа.{{material_127214}} На страничке шинного гиганта Cordiant в соцсетях по данной теме развернулась целая дискуссия. Мы выбрали наиболее интересные комментарии.  Cr Sys: «По хорошим дорогам с камерами днём «машинщики» зачастую ползут, а по разбитым, но без камер выбивают из своих «аудей» и «ландкраузеров» последнее. Поэтому если в туман и в дождь камеры отменят, работы кузовщикам и врачам существенно прибавится».Макс Петров: «Камера на дороге создаёт аварийно-опасную ситуацию. Ибо вместо того, чтобы смотреть на дорогу, водитель смотрит на знаки - как бы не прозевать очередную «кормушку». Ну а, гаишник на дороге - конкретная проблема, создающая неравномерность в потоке, а нередко и внезапное препятствие».Павел Рус: «Cr Sys, ой, и что же все раньше без камер делали, когда их не было, аварийность в разы меньше было»?!Cr Sys: «Павел Рус, раньше люди умнее были».Архаликс Шепард: «Макс, именно! Смотришь на скорость в навигаторе ещё вдобавок, когда пешеходный переход можно пропустить».Vera Gavrilova: «Штрафы - это воровство. Лишение прав на час, два, на день, на неделю, на месяц - пожалуйста. Вот вам и предпринятая мера, которая будет воздействовать. Прикрыть «кормушку» срочно»!Туяна Сырат: «Принцип индульгенции».Макс Петров: «ГИБДД - коммерческая организация, занятая получением прибыли. По закону, через перечисление штрафов на счёт в казначействе, или по понятиям, когда ИДПС собирает «на месте» и заносит по «вертикали власти». А регулировка движения - это у них общественная нагрузка и пиар. Вот для пиара такие разъяснения и делаются».Larissa Guryeva: «Чего-то я не понимаю: если камера номер разглядела, значит, видимость хорошая. А если не разглядела, то и штраф выписать нельзя»...Татьяна Кондратьева: «Чушь очередная. Сейчас и то, камеры при «110» разрешенных настраивают на максимальные «50». Что-нибудь еще придумают».{{gallery_270}} Сергей Дисанович Голубев: «Чушь вы сейчас написали. Вам приходит с автострады превышение на 60 км/ч? Мне за год ни одного не прилетело»...Татьяна Кондратьева: «Сергей Дисанович, да каждую неделю приходят штрафы, на фото, кроме багажника и указания на превышение скорости, ничего больше нет. На всей трассе А-107 от Москвы стоят знаки «110», на камере настройки на «50». Думаю, повально приходят всем штрафы, но люли платят, не задумываясь. Написала два обращения в ГИБДД и одно в прокуратуру».Cordiant: «Татьяна Кондратьева, жесть! Это на каком участке трассы»?Татьяна Кондратьева: «17 км трассы А-107, а при въезде в Москву (по той же трассе) прямо у знака «80» стоит камера на «60».Царь Аффтар: «А-107 - Московское малое кольцо. Подскажите, пожалуйста, где у него въезд в Москву»? {{material_125783}} Татьяна Кондратьева: «А-107 «ММК Можайско-Волоколамского направления».Корвин Нижегородов: «Сергей Дисанович, вы просто не в теме. Мне за 1 день 3 штрафа пришло из-под Ульяновска. Там на трассе спрятан знак «60». И камера «стрижет». За гордом, на трассе. На фотках хорошо было видно, что это «хайвей».Михаил Гитуляр: «Эээ, а неблагоприятные для чего? Если, к примеру, снег скрыл разметку, и водитель пересек сплошную и поехал по автобусной полосе, то – да, штраф несправедлив».Saul Berenson: «Любая инициатива ГИБДД направлена на борьбу с автомобилистами. А вовсе не на повышение безопасности движения, как должно бы быть».Андрей Курбатов: «Saul Berenson, всё логично. Не будет автомобилистов - движение будет максимально безопасным».Николай Ружин: «Я бы не отменял никакие штрафы. Потому что сейчас идиоты начнут в непогоду носиться. Чем это заканчивается, не надо объяснять»...Александр Спирин: «Жизнь автомобилиста - как жизнь в гареме. Ты знаешь что тебя «отымеют», только не знаешь когда».
2019-10-10
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тула Свердловская область Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.