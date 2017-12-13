«Глас народа»: «Где этот чертов инвалид? Не шуми! Я инвалид»
С точки зрения заботы государства о людях с несовершенным здоровьем радует. Но, к сожалению, наличие на «инвалидном» машиноместе автомобиля с наклейкой «Инвалид» совсем не означает, что за рулем именно такой человек. Невольно вспоминается сцена со здоровяком Моргуновым из «Операции «Ы…»: Где этот чертов инвалид? Не шуми! Я инвалид». Вспомнили?
Тема актуальная, и мы через свой «Глас народа» решили поинтересоваться у пользователей соцсетей, что они думают на сей счет. Комментариев оказалось много, подключились даже бывшие соотечественники , ныне проживающие на разных континентах…
Катерина Чемакина: «О!.. Количество «Лексусов» и «Тойот», причем новеньких, из салона, с инвалидными знаками зашкаливает».
Leonid Pliner: «Когда автоинспекция обяжет инвалидов выкладывать под лобовое стекло именное удостоверение инвалида с автомобильными номерами, тогда и вопрос отпадет. Вне России это работает, во всяком случае, в Израиле».
Олег Барановский: "Мои родители ездят с таким стикером в СПб - у них постоянно проверяют документы на инвалидность, благо, что у них все реальные документы есть. А в Москве такие стикеры вообще не работают - все инвалиды есть в базе, если тебя там нет, то штраф придет. Это неудобно иногородним: они предполагают, что можно парковаться на инвалидных местах, а потом им штрафы приходят».
Leonid Pliner: «Предложите автоинспекции обзавестись государственной базой данных автомобильных номеров со всеми причиндалами, включая регистрацию инвалидов».
Олег Барановский: «Не знаю, как в Питере, но в Москве менты ходят с планшетами, а там у них все зарегистрированные инвалиды. Кстати, любой инвалид должен специально регистрироваться в этой базе - автоматом инвалидность тут в базу автомобилистов не вносится».
Leonid Pliner: «Когда менты будут выдавать зарегистрированным инвалидам именные удостоверения для выкладывания бумаги под лобовое стекло, тогда и планшеты не понадобятся, ни в Москве, ни в СПб. Надо люто штрафовать «неинвалидов» на инвалидных стоянках. В обществе или есть чувство всеобщего позора таким нарушителям, или его нет».
Valery Lyssy: «Это же умственные инвалиды»...
Елена Барихновская: «Мой муж – инвалид, и у нас на машине наклеена наклейка и соответствующее удостоверение у него всегда с собой. По первому требованию он его предоставляет. Машина у нас не плохая – пикап Mazda, не всегда, правда, получается в городе встать на положенное место на парковке. Тут уж ничего не поделаешь»...
Maria Yarygin: «Просто так наклейку не сделаешь. Сначала надо (по крайней мере, в Москве) зарегистрировать машину в МФЦ, они выдают бумагу, заносят в реестр. Проверяющий гаишник или парковщик сканирует номер машины, и если он не отражается в реестре - оштрафует и отправит на штрафстоянку. Но очень неприятно, когда просишь освободить место, занятое незаконно, и начинают оскорблять, типа: «купили» и прочее».
Sergey Timonin: «Так и есть. В Москве за это «дрючат», в Петербурге пока нет. А в общем, ничто не мешает нашим гражданам парковаться на инвалидных местах. Правда, их неоправданно много у торговых центров и т.д. - у нас инвалидов столько нет, которые могут себе машину позволить».
Maria Yarygin: «Наши (в Москве) тоже ставят на инвалидных местах. Перестали ставить только у «Ашанов» - те рядом со знаком инвалида на парковке печатают номер телефона. Куда жаловаться, если занято, незаконно. В других местах «Мерседесов» и BMW понаставят внаглую. Если просишь - хамят и орут оскорбления. Очень неприятно».
Oleg Pavlov: «Не хочется отвечать каждому «благородно гневающемуся», поэтому изложу здесь.
Господа подозревающие, перестаньте завидовать и заниматься конспирологией! Не дай вам Всевышний, столкнуться с проблемами инвалидов. У друга инвалид - сын. Но возит он его по школьным, лечебным и некоторым другим социальным делам, то есть не всегда. А ездит он много. Таким образом, когда мальчик в машине - наклейка по праву, нет - нет. Значит, картинка нужна быстросъемная. На присоске. Однажды, доставив ребёнка, снять забыл, а встал на инвалидном месте. Тут менты: покажи основания. Бумаги есть, а мальчика нет. Оштрафовали. Вот так»...
Марина Кольчукова: «Этот знак только для инвалидов опорно-двигательного аппарата, а сейчас им пользуются все подряд».
Irina Netsvetayeva: «В России позаимствовать такой знак - проходит. Но в Америке много людей ездит с такими знаками, и их не покупают, а выдают при регистрации машины. И не обязательно «хромать», а больным диабетом, сердечникам»...
Андрей Спиренков: «В России очень много инвалидов - 12,5 млн, считай каждый десятый».
Mikhail Arsanov: «В Америке два отработанных варианта для инвалидов. Первый- сам госномер с инвалидной эмблемой. Его выдают только по запросу врача. Второй - пластиковый ярлык. С датами действия и фотографией самого инвалида. Выдаётся тоже по просьбе врача. Второй удобнее тем, что инвалида может везти любая машина. И на парковке этот ярлык вешается на зеркало в салоне. На нем, кстати, тоже есть номер того человека, которому он принадлежит. У моей тещи есть такой. Когда она в машине, я могу парковаться на инвалидном месте. Соответственно, если нет, то не могу. И не паркуюсь. Наверное ,и в России придумают что-нибудь похожее. Когда-нибудь».
Марк Хентов: «В Канаде число инвалидных табличек также превышает число парковочных мест, но если кто поинтересуется, и инвалида не окажется в машине, всего лишь 500 долларов избавят вас от дальнейших забот».
Юлия Медведева: «Слушайте, этот знак наклеивают, прежде всего, родственники инвалидов, которые помогают инвалиду передвигаться по городу. И, представьте себе, они румяные и здоровые. или вы считаете, что инвалид I группы сам должен водить машину»?
Alexandra Akhromova: «А в Болгарии, например (мы сейчас здесь живём), хоть обклейся наклейками, но, припарковавшись на инвалидное место, обязаны под лобовое стекло положить официальную справку (нотариальную копию?) об инвалидности. За этим очень блюдут и нарушающим - большой штраф».
Irina Netsvetayeva: «Можно ответить словами Райкина: «Вы будете смеяться, но…» в Америке этот знак даётся людям не только изувеченным. А в свободной стране Америке, где много просто удобств, для людей с любыми отклонениями или проблемами, этот знак «прописывается» врачом для людей, перенёсших операции, но кто сам продолжает рулить. Этот бонус не для родственников. А в России, что полицейскую мигалку можно купить, что этот знак. Речь об этом».
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