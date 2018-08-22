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22 августа 2018, 17:41

«Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль?

Наши бывшие соотечественники, ныне проживающие за рубежом, довольно активно общаются между собой в социальных группах и задают вопросы, которые близки духу нашей автомобильной тематики. На днях, например, в одну такую группу был «выброшен» вопрос, где в Хельсинки можно оставить автомобиль на платной парковке сроком на 3-6 месяцев с ежемесячной оплатой?
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  «Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль? «Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль? «Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль? «Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль? «Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль?
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«Глас народа» подслушал ответы и публикует некоторые из них, полагая, что многим из нас, вдруг оказавшимся в столице Финляндии, они когда-нибудь помогут:

Aleksandr Tserepov: «С какой целью? Просто оставить или чтобы охраняли»?

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Даниел Иванов: «Чтобы охраняли и не увезли».

Aleksandr Tserepov: «А какой бюджет»?

Павел Мирошниченко: «А вам уехать на все это время надо? У меня есть место в Myyrmäki. Крыша».

Даниел Иванов: «У меня две машины - одна в Питере, вторая в Хельсинки. Нужна парковка на постоянной основе, желательно в Хельсинки: город, 1-6 км от ж/д вокзала».

Павел Мирошниченко: «Myyrmäki, 200m от вокзала. А до центра Хельсинки - 22мин».

Даниел Иванов - Павел Мирошниченко: «Цена»?

Наталья Сухарская: «Мне тоже такое место хочется в центре иметь. Я к вам в очередь, когда найдете - поделитесь контактами. А то задолбало постоянно парковочное место в центре искать».

Павел Мирошниченко: «В центре очень дорого будет».

Наталья Сухарская: «А вы ещё найдите, где можно».

Мария Ранд: «Много, где можно ставить машины».

Даниел Иванов: «Обычно «Фореном» раньше сдавали, но в сезон, говорят, самим не хватает. А так, у них раньше снимал. Вроде, говорят, можно в «Джамбо», но добираться с вокзала до них долго»…

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Александр Манякин: «Возьмете небольшой кредит в банке под залог автомобиля. Приедете, отдадите проценты, и заберете автомобиль».

Kristina Narsavidze: «В нашем доме через 3 дня освободится парковочное место. 120 евро в месяц. Поговорить»?

Дарья Фоломеева: «Простите, это где такие дорогие парковки».

Kristina Narsavidze: «В Вуосаари, в отельном гараже с лифтом в доме».

Сергей Олегович: «У нас полно мест парковочных около дома, и вокзал рядом. Эспоо».

Criss Alev: «U menja. Mozno dogovoritsa».

Паша Салгеридис: «4000 евро вместо своей ласточки в теплом гараже».

Boris Ojasoo: «Возьмите кредит под залог автомобиля в банке и оставьте его им. По возвращению отдайте кредит и заберите автомобиль».

Aleksandr Tserepov: «Шикарная схема! 5+. Возьму на вооружение».

Sima Tim Гемор: «Это только в интернетных «баянах» красиво выглядит и то, когда главный герой - миллионер с раритетныой«тачкой».

Liisa Taponen: «Autootel. 35 evro v mesjaz. Vi po finski ponemaete? S kameroi i ogorozdeniem. Ni zaranee nado dogovarivatsja na kakoi srok ostavljaete».

Антонина Безобразова: «Оставьте мне, я, правда, не в Хельсинки, но плату за парковку брать не буду».

Валерий Калинский: «Любой логистический склад возьмет за денежку вашу машину».

Valery Buketov: «У меня возле дома бесплатно - район Леппаваара. Пишите в личку».


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«Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль?
«Глас народа» подслушал ответы и публикует некоторые из них, полагая, что многим из нас, вдруг оказавшимся в столице Финляндии, они когда-нибудь помогут:Aleksandr Tserepov: «С какой целью? Просто оставить или чтобы охраняли»?{{material_123448}} Даниел Иванов: «Чтобы охраняли и не увезли».Aleksandr Tserepov: «А какой бюджет»?Павел Мирошниченко: «А вам уехать на все это время надо? У меня есть место в Myyrmäki. Крыша».Даниел Иванов: «У меня две машины - одна в Питере, вторая в Хельсинки. Нужна парковка на постоянной основе, желательно в Хельсинки: город, 1-6 км от ж/д вокзала».Павел Мирошниченко: «Myyrmäki, 200m от вокзала. А до центра Хельсинки - 22мин».Даниел Иванов - Павел Мирошниченко: «Цена»?Наталья Сухарская: «Мне тоже такое место хочется в центре иметь. Я к вам в очередь, когда найдете - поделитесь контактами. А то задолбало постоянно парковочное место в центре искать».Павел Мирошниченко: «В центре очень дорого будет».Наталья Сухарская: «А вы ещё найдите, где можно». Мария Ранд: «Много, где можно ставить машины».Даниел Иванов: «Обычно «Фореном» раньше сдавали, но в сезон, говорят, самим не хватает. А так, у них раньше снимал. Вроде, говорят, можно в «Джамбо», но добираться с вокзала до них долго»…{{material_122334}} Александр Манякин: «Возьмете небольшой кредит в банке под залог автомобиля. Приедете, отдадите проценты, и заберете автомобиль».Kristina Narsavidze: «В нашем доме через 3 дня освободится парковочное место. 120 евро в месяц. Поговорить»?Дарья Фоломеева: «Простите, это где такие дорогие парковки».Kristina Narsavidze: «В Вуосаари, в отельном гараже с лифтом в доме».Сергей Олегович: «У нас полно мест парковочных около дома, и вокзал рядом. Эспоо».Criss Alev: «U menja. Mozno dogovoritsa».Паша Салгеридис: «4000 евро вместо своей ласточки в теплом гараже».Boris Ojasoo: «Возьмите кредит под залог автомобиля в банке и оставьте его им. По возвращению отдайте кредит и заберите автомобиль». Aleksandr Tserepov: «Шикарная схема! 5+. Возьму на вооружение». Sima Tim Гемор: «Это только в интернетных «баянах» красиво выглядит и то, когда главный герой - миллионер с раритетныой«тачкой». Liisa Taponen: «Autootel. 35 evro v mesjaz. Vi po finski ponemaete? S kameroi i ogorozdeniem. Ni zaranee nado dogovarivatsja na kakoi srok ostavljaete».Антонина Безобразова: «Оставьте мне, я, правда, не в Хельсинки, но плату за парковку брать не буду».Валерий Калинский: «Любой логистический склад возьмет за денежку вашу машину».Valery Buketov: «У меня возле дома бесплатно - район Леппаваара. Пишите в личку».
2018-08-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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