«Глас народа»: где в Хельсинки оставить свой автомобиль?
«Глас народа» подслушал ответы и публикует некоторые из них, полагая, что многим из нас, вдруг оказавшимся в столице Финляндии, они когда-нибудь помогут:
Aleksandr Tserepov: «С какой целью? Просто оставить или чтобы охраняли»?
Aleksandr Tserepov: «А какой бюджет»?
Павел Мирошниченко: «А вам уехать на все это время надо? У меня есть место в Myyrmäki. Крыша».
Даниел Иванов: «У меня две машины - одна в Питере, вторая в Хельсинки. Нужна парковка на постоянной основе, желательно в Хельсинки: город, 1-6 км от ж/д вокзала».
Павел Мирошниченко: «Myyrmäki, 200m от вокзала. А до центра Хельсинки - 22мин».
Даниел Иванов - Павел Мирошниченко: «Цена»?
Наталья Сухарская: «Мне тоже такое место хочется в центре иметь. Я к вам в очередь, когда найдете - поделитесь контактами. А то задолбало постоянно парковочное место в центре искать».
Павел Мирошниченко: «В центре очень дорого будет».
Наталья Сухарская: «А вы ещё найдите, где можно».
Мария Ранд: «Много, где можно ставить машины».
Даниел Иванов: «Обычно «Фореном» раньше сдавали, но в сезон, говорят, самим не хватает. А так, у них раньше снимал. Вроде, говорят, можно в «Джамбо», но добираться с вокзала до них долго»…
Kristina Narsavidze: «В нашем доме через 3 дня освободится парковочное место. 120 евро в месяц. Поговорить»?
Дарья Фоломеева: «Простите, это где такие дорогие парковки».
Kristina Narsavidze: «В Вуосаари, в отельном гараже с лифтом в доме».
Сергей Олегович: «У нас полно мест парковочных около дома, и вокзал рядом. Эспоо».
Criss Alev: «U menja. Mozno dogovoritsa».
Паша Салгеридис: «4000 евро вместо своей ласточки в теплом гараже».
Boris Ojasoo: «Возьмите кредит под залог автомобиля в банке и оставьте его им. По возвращению отдайте кредит и заберите автомобиль».
Aleksandr Tserepov: «Шикарная схема! 5+. Возьму на вооружение».
Sima Tim Гемор: «Это только в интернетных «баянах» красиво выглядит и то, когда главный герой - миллионер с раритетныой«тачкой».
Liisa Taponen: «Autootel. 35 evro v mesjaz. Vi po finski ponemaete? S kameroi i ogorozdeniem. Ni zaranee nado dogovarivatsja na kakoi srok ostavljaete».
Антонина Безобразова: «Оставьте мне, я, правда, не в Хельсинки, но плату за парковку брать не буду».
Валерий Калинский: «Любой логистический склад возьмет за денежку вашу машину».
Valery Buketov: «У меня возле дома бесплатно - район Леппаваара. Пишите в личку».
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное