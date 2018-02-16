16 февраля 2018, 10:37

«Глас народа»: хачапури, вино и необычные дорожные знаки

В центре Санкт-Петербурга появились необычные дорожные знаки. На одном из них изображено самое известное национальное блюдо Грузии — горячий хачапури по-аджарски с вилкой и ножом по бокам тарелки.
^
«Глас народа»: хачапури, вино и необычные дорожные знаки

На другом знаке подсчитано, сколько из этой точки добираться до Грузии: дорога составит 2637,9 км. Об этом информируют петербуржцы в соцсетях. Мы подслушали «Глас народа»…

Ранее мы писали
Возле одного из самых красивых и величественных сооружений Санкт-Петербурга - Исаакиевского собора в любое ...
Читать далее
Natalia Pushkina: «Я не видела. А почему в красном круге? Это же запрещающий знак.
Нужно было в синем квадрате – из серии «Предписывающих».

Marina Naletova: «Никогда не видела».

Anna Kozh: «Не видела».

Olga Petkevich: «Что это за новости и новые знаки? Объясните, кто в теме».

Мария Медникова: «Неделя грузинской кухни».

Ekaterina Petrova: «Где-то рядом грузинский ресторанчик»…

Инга Маслова: «Не видела».

Юлия Юлия: «О, улица Правды… Там рядом «Хачапури и вино».

Artur Sarkisiani: «Знаки установили на улице Правды и на углу Социалистической улицы и Загородного проспекта».

Natalia Pushkina: «Идея, кстати, отличная. Креативно».

Юлия Юлия: «Там как раз и находится ресторан».

Ранее мы писали
Едешь вот так иногда по запруженному транспортом городу и вдруг… Он. Большой, импозантный, не такой как все ...
Читать далее
Artur Sarkisiani - Юлия Юлия: «Агась»

Artur Sarkisiani - Natalia Pushkina: «Ответ на ваш вопрос: почему в запрещающем знаке?
- Хачапури не едят вилкой и с ножом. Его отрывают по краям, пальцами рук, и макают в середину.

Marina Naletova - Artur Sarkisiani: «Ничего себе! Никогда не знала, что так его едят»,

Artur Sarkisiani: «В Грузии именно так и кушают».

Artur Sarkisiani: «Учитывая указанный километраж, можно пешком добраться как раз до купального сезона».

Александр Крылов: «Пока руководители завоевывают дальние поступи, грузинская кухня завоёвываете петербургский общепит. И слава Богу»!

Николай Муравьев: «Ё-моё, вчера там на машине ехал, но не видел. В другую сторону смотрел, на школу. Я там учился. 321-я».

Мария Медникова: «У нас неделя грузинской кухни».

Вася Женин: «Куда только ГАИ смотрит»?!...

На самом деле: дорожные знаки установили в преддверии двухдневного фестиваля грузинской культуры «ГрузияPLAY», который состоится в эти выходные, 17 и 18 февраля. На фестиваль приедут Mgzavrebi и Нино Катамадзе.

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Тойота Центр Невский | отзывы
У меня Камри со штатным андройдом, периодически глючила. Только в Невском мне её обновили бесплатно, в других дилерах мастера даже не понимали что я хочу. Вроде как обновление периодически им предоставляется, так что на следующее ТО поеду туда.
Олег
Как установить подкрылки Ниссан Кашкай?
Домкратим машину, снимаем колесо, снимаем брызговик (2 шурупа и пистон снизу) . Затем снимаем накладку крыла. 1 шуруп сзади снизу, остальные защёлки по периметру. Сломал много клопов, так что нужно аккуратно с двух сторон дёргать. Берем состав Динитрол. Промазываем им все арки изнутри, предварительно ...
Борис
Не гнет клапана при обрыве ремня грм
Делюсь с вами результатами ремонта китайской Chery Elara. После плановой замены ремня ГРМ машинка пробежала около 1500 километров и тут бац - резкий останов и двигатель заглох. Заводить, не заводится. Открыл капот, без долгих усилий определил что ГРМ порват. Вызвал эвакуатор и потянул на СТО. На СТО ...
Резинкапф
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Чем радуют автосалоны? ТОП-5 новинок февраля
Kia Stinger против Audi A5 Sportback: дерзишь, парниша?!
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс А Exclusive
Mitsubishi i-MiEV и еще 2 модели
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс E Premium
Infiniti M45 и еще 26 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
«Глас народа»: хачапури, вино и необычные дорожные знаки
На другом знаке подсчитано, сколько из этой точки добираться до Грузии: дорога составит 2637,9 км. Об этом информируют петербуржцы в соцсетях. Мы подслушали «Глас народа»…{{material_121450}} Natalia Pushkina: «Я не видела. А почему в красном круге? Это же запрещающий знак.Нужно было в синем квадрате – из серии «Предписывающих».Marina Naletova: «Никогда не видела».Anna Kozh: «Не видела».Olga Petkevich: «Что это за новости и новые знаки? Объясните, кто в теме».Мария Медникова: «Неделя грузинской кухни».Ekaterina Petrova: «Где-то рядом грузинский ресторанчик»… Инга Маслова: «Не видела».Юлия Юлия: «О, улица Правды… Там рядом «Хачапури и вино».Artur Sarkisiani: «Знаки установили на улице Правды и на углу Социалистической улицы и Загородного проспекта».Natalia Pushkina: «Идея, кстати, отличная. Креативно».Юлия Юлия: «Там как раз и находится ресторан».{{material_121274}} Artur Sarkisiani - Юлия Юлия: «Агась»Artur Sarkisiani - Natalia Pushkina: «Ответ на ваш вопрос: почему в запрещающем знаке? - Хачапури не едят вилкой и с ножом. Его отрывают по краям, пальцами рук, и макают в середину.Marina Naletova - Artur Sarkisiani: «Ничего себе! Никогда не знала, что так его едят»,Artur Sarkisiani: «В Грузии именно так и кушают».Artur Sarkisiani: «Учитывая указанный километраж, можно пешком добраться как раз до купального сезона».Александр Крылов: «Пока руководители завоевывают дальние поступи, грузинская кухня завоёвываете петербургский общепит. И слава Богу»!Николай Муравьев: «Ё-моё, вчера там на машине ехал, но не видел. В другую сторону смотрел, на школу. Я там учился. 321-я».Мария Медникова: «У нас неделя грузинской кухни».Вася Женин: «Куда только ГАИ смотрит»?!...На самом деле: дорожные знаки установили в преддверии двухдневного фестиваля грузинской культуры «ГрузияPLAY», который состоится в эти выходные, 17 и 18 февраля. На фестиваль приедут Mgzavrebi и Нино Катамадзе.
2018-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Новокузнецк Тамбов Саратовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG