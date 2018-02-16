«Глас народа»: хачапури, вино и необычные дорожные знаки
На другом знаке подсчитано, сколько из этой точки добираться до Грузии: дорога составит 2637,9 км. Об этом информируют петербуржцы в соцсетях. Мы подслушали «Глас народа»…
Нужно было в синем квадрате – из серии «Предписывающих».
Marina Naletova: «Никогда не видела».
Anna Kozh: «Не видела».
Olga Petkevich: «Что это за новости и новые знаки? Объясните, кто в теме».
Мария Медникова: «Неделя грузинской кухни».
Ekaterina Petrova: «Где-то рядом грузинский ресторанчик»…
Инга Маслова: «Не видела».
Юлия Юлия: «О, улица Правды… Там рядом «Хачапури и вино».
Artur Sarkisiani: «Знаки установили на улице Правды и на углу Социалистической улицы и Загородного проспекта».
Natalia Pushkina: «Идея, кстати, отличная. Креативно».
Юлия Юлия: «Там как раз и находится ресторан».
Artur Sarkisiani - Natalia Pushkina: «Ответ на ваш вопрос: почему в запрещающем знаке?
- Хачапури не едят вилкой и с ножом. Его отрывают по краям, пальцами рук, и макают в середину.
Marina Naletova - Artur Sarkisiani: «Ничего себе! Никогда не знала, что так его едят»,
Artur Sarkisiani: «В Грузии именно так и кушают».
Artur Sarkisiani: «Учитывая указанный километраж, можно пешком добраться как раз до купального сезона».
Александр Крылов: «Пока руководители завоевывают дальние поступи, грузинская кухня завоёвываете петербургский общепит. И слава Богу»!
Николай Муравьев: «Ё-моё, вчера там на машине ехал, но не видел. В другую сторону смотрел, на школу. Я там учился. 321-я».
Мария Медникова: «У нас неделя грузинской кухни».
Вася Женин: «Куда только ГАИ смотрит»?!...
На самом деле: дорожные знаки установили в преддверии двухдневного фестиваля грузинской культуры «ГрузияPLAY», который состоится в эти выходные, 17 и 18 февраля. На фестиваль приедут Mgzavrebi и Нино Катамадзе.
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