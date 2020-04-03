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3 апреля 2020, 09:37

«Глас народа»: «Харьковчанка» - идеальный транспорт для самоизоляции

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Фото из открытых источников
Таких не берут в космонавты. У них другая задача. Закомьтесь, кому в откровение: «Харьковчанка» - арктический вездеход на базе тяжелого артиллерийского тягача АТ-Т, с ходовой от танка Т-54.
Глас народа Харьковчанка идеальный транспорт для самоизоляции

Фото из открытых источников

По сути,  это дом на колесах, в котором есть все для жизни и работы экипажа в условиях до -80 градусов. Представляет собой жилой модуль со спальными местами на 8 человек, радиорубкой, кухней, кубриком, туалетом и душем. Люди со стальными тестикулами штурмовали южный полюс на этих вездеходах, пройдя в далеком 1959 году немыслимые 2700 км. Везли стройматериалы и запас горючего для полярников.

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Аналогов в настоящее время не существует; на полюс все летают на самолетах, а те вездеходы, что катаются там сейчас, не рассчитаны на такие длительные переходы. В общей сложности выпущено 5 экземпляров, один из них эксплуатировался аж до 2008 года, а еще один установлен в качестве памятника.

Игорь Горшенин: «Зима 2021 года. Оставшиеся в живых передвигаются по тундре в поисках топлива и продовольствия. Ну, а если серьезно, то это «Харьковчанка-2».

Ольга Лушева: «Это реально танки какие-то»...

Динара Мансимова: «Для зомби-апокалипсиса».

Юрка Ржачкин: «Кэмпер хороший - да и все. Только зачем, если дома диван отформован под хозяина».

Артем Крылов: «Интересное такое название. Почему не «Астраханка» или «Азербайджанка»? Харьков не очень северный город, вроде».

Даниил Светашов: «Потому что в Харькове был один из главных танковых заводов СССР и своя научно-конструкторская школа по бронетехнике и пр».

Марина Израйлева: «Нас не догонят».

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Роман Огнев: «Да кому мы нафиг нужны».

Наталия Макарова: «Есть книга о походе полярников на таких машинах в 1967 г. Написана руководителем похода И. Г. Петровым. Называется «Через полюс недоступности. А если кому интересно, описание «Харьковчанки» - в этой книге. Так сказать, «из первых рук».

Валерия Гребнева: «72 градуса ниже нуля» Санина - отличная книга».

Сергей Рычков: «Идеальный транспорт, из разряда фантастики... «Мотолыгу», «Витязя» или Volvo BV 202 NF1 и то реальнее взять... Причем, на ходу, и подготовленные»...

Алексей Чудотворов:  «Сергей, их было построено всего 6 штук. Последний работал в Антарктике вплоть до 2008 года».

Наталия Макарова: «Для исследований в экстремальных условиях при - 80 по Цельсию такое жилье отлично обустроено, тем более для того времени».

Мира Ким: «Я б сама там жила, там прикольненько».

Алексей Стесько: «А кушать что? Траулер в помощь - самоизолировался в море и хавай треску, пока топливо не закончилось».

Владимир Владимиров: «Или пока шторм на выкинет на скалы»!

Глас народа Харьковчанка идеальный транспорт для самоизоляции

Фото из открытых источников

Глас народа Харьковчанка идеальный транспорт для самоизоляции

Фото из открытых источников

Глас народа Харьковчанка идеальный транспорт для самоизоляции

Фото из открытых источников

Глас народа Харьковчанка идеальный транспорт для самоизоляции

Фото из открытых источников

Глас народа Харьковчанка идеальный транспорт для самоизоляции
Глас народа Харьковчанка идеальный транспорт для самоизоляции
Глас народа Харьковчанка идеальный транспорт для самоизоляции
Глас народа Харьковчанка идеальный транспорт для самоизоляции
Шах Шапиев: «Цинга замучает».

Publius Scipio: «Расход топлива жуткий, нужно что-то попроще. Самое то для самоизоляции».

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Александр Гуменный: «Вот это дом на колесах, но жрет же соляры»!...

Николай Вязнов: «А где движок у него стоит»?

Лилия Некрасова-Настоящая: «Где взять»?

Игорь Карпунин: «Круто».

Александр Аркадьевич: «Фамилии назвать, кто это сможет себе позволить или сами догадаетесь»?

Олег Ермолаев: «Цирк».

Владислав Бордунов: «Пока его произведут, мы уже умрем».

Сергей Лапа: «Ахринительная вещь»!

Вячеслав Смага: «А куда крепится цистерна с соляркой»?

Валентин Дементьянов: «Стоит, наверное, как полсамолёта».

Руслан Самигулин: «Вещь! Ещё кино есть с этим вездеходом. Там снимались Янковский, Крючков, Абдулов. Забыл название».

Оля Сагалаева: «Что такое кубрик»?

Максим Зыков: «Аналогов нет? А как же «Витязи»?

Ирина Суслова: «Вот, на чем надо в отпуск ехать»!

По публикации в журнале «Техника Молодёжи» за 1959 год


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«Глас народа»: «Харьковчанка» - идеальный транспорт для самоизоляции
По сути,  это дом на колесах, в котором есть все для жизни и работы экипажа в условиях до -80 градусов. Представляет собой жилой модуль со спальными местами на 8 человек, радиорубкой, кухней, кубриком, туалетом и душем. Люди со стальными тестикулами штурмовали южный полюс на этих вездеходах, пройдя в далеком 1959 году немыслимые 2700 км. Везли стройматериалы и запас горючего для полярников. {{material_129502}} Аналогов в настоящее время не существует; на полюс все летают на самолетах, а те вездеходы, что катаются там сейчас, не рассчитаны на такие длительные переходы. В общей сложности выпущено 5 экземпляров, один из них эксплуатировался аж до 2008 года, а еще один установлен в качестве памятника. Игорь Горшенин: «Зима 2021 года. Оставшиеся в живых передвигаются по тундре в поисках топлива и продовольствия. Ну, а если серьезно, то это «Харьковчанка-2».Ольга Лушева: «Это реально танки какие-то»...Динара Мансимова: «Для зомби-апокалипсиса».Юрка Ржачкин: «Кэмпер хороший - да и все. Только зачем, если дома диван отформован под хозяина».Артем Крылов: «Интересное такое название. Почему не «Астраханка» или «Азербайджанка»? Харьков не очень северный город, вроде».Даниил Светашов: «Потому что в Харькове был один из главных танковых заводов СССР и своя научно-конструкторская школа по бронетехнике и пр».Марина Израйлева: «Нас не догонят».{{material_124809}} Роман Огнев: «Да кому мы нафиг нужны».Наталия Макарова: «Есть книга о походе полярников на таких машинах в 1967 г. Написана руководителем похода И. Г. Петровым. Называется «Через полюс недоступности. А если кому интересно, описание «Харьковчанки» - в этой книге. Так сказать, «из первых рук».Валерия Гребнева: «72 градуса ниже нуля» Санина - отличная книга». Сергей Рычков: «Идеальный транспорт, из разряда фантастики... «Мотолыгу», «Витязя» или Volvo BV 202 NF1 и то реальнее взять... Причем, на ходу, и подготовленные»...Алексей Чудотворов:  «Сергей, их было построено всего 6 штук. Последний работал в Антарктике вплоть до 2008 года».Наталия Макарова: «Для исследований в экстремальных условиях при - 80 по Цельсию такое жилье отлично обустроено, тем более для того времени».Мира Ким: «Я б сама там жила, там прикольненько».Алексей Стесько: «А кушать что? Траулер в помощь - самоизолировался в море и хавай треску, пока топливо не закончилось».Владимир Владимиров: «Или пока шторм на выкинет на скалы»!{{gallery_1998}} Шах Шапиев: «Цинга замучает».Publius Scipio: «Расход топлива жуткий, нужно что-то попроще. Самое то для самоизоляции».Светлана Панкова: «Убежим»?{{material_127478}} Денис Филиппов: «Классная техника, просто нет слов, Россия-Мать».Валентин Белков: «Книжица в детстве была – «Ехала дорога», очень»!Александр Гуменный: «Вот это дом на колесах, но жрет же соляры»!...Николай Вязнов: «А где движок у него стоит»?Лилия Некрасова-Настоящая: «Где взять»?Игорь Карпунин: «Круто».Александр Аркадьевич: «Фамилии назвать, кто это сможет себе позволить или сами догадаетесь»?Олег Ермолаев: «Цирк». Владислав Бордунов: «Пока его произведут, мы уже умрем».Сергей Лапа: «Ахринительная вещь»!Вячеслав Смага: «А куда крепится цистерна с соляркой»?Валентин Дементьянов: «Стоит, наверное, как полсамолёта».Руслан Самигулин: «Вещь! Ещё кино есть с этим вездеходом. Там снимались Янковский, Крючков, Абдулов. Забыл название».Оля Сагалаева: «Что такое кубрик»?Максим Зыков: «Аналогов нет? А как же «Витязи»?Ирина Суслова: «Вот, на чем надо в отпуск ехать»!По публикации в журнале «Техника Молодёжи» за 1959 год
2020-04-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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