«Глас народа»: «Харьковчанка» - идеальный транспорт для самоизоляции
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Фото из открытых источников
По сути, это дом на колесах, в котором есть все для жизни и работы экипажа в условиях до -80 градусов. Представляет собой жилой модуль со спальными местами на 8 человек, радиорубкой, кухней, кубриком, туалетом и душем. Люди со стальными тестикулами штурмовали южный полюс на этих вездеходах, пройдя в далеком 1959 году немыслимые 2700 км. Везли стройматериалы и запас горючего для полярников.
Игорь Горшенин: «Зима 2021 года. Оставшиеся в живых передвигаются по тундре в поисках топлива и продовольствия. Ну, а если серьезно, то это «Харьковчанка-2».
Ольга Лушева: «Это реально танки какие-то»...
Динара Мансимова: «Для зомби-апокалипсиса».
Юрка Ржачкин: «Кэмпер хороший - да и все. Только зачем, если дома диван отформован под хозяина».
Артем Крылов: «Интересное такое название. Почему не «Астраханка» или «Азербайджанка»? Харьков не очень северный город, вроде».
Даниил Светашов: «Потому что в Харькове был один из главных танковых заводов СССР и своя научно-конструкторская школа по бронетехнике и пр».
Марина Израйлева: «Нас не догонят».
Наталия Макарова: «Есть книга о походе полярников на таких машинах в 1967 г. Написана руководителем похода И. Г. Петровым. Называется «Через полюс недоступности. А если кому интересно, описание «Харьковчанки» - в этой книге. Так сказать, «из первых рук».
Валерия Гребнева: «72 градуса ниже нуля» Санина - отличная книга».
Сергей Рычков: «Идеальный транспорт, из разряда фантастики... «Мотолыгу», «Витязя» или Volvo BV 202 NF1 и то реальнее взять... Причем, на ходу, и подготовленные»...
Алексей Чудотворов: «Сергей, их было построено всего 6 штук. Последний работал в Антарктике вплоть до 2008 года».
Наталия Макарова: «Для исследований в экстремальных условиях при - 80 по Цельсию такое жилье отлично обустроено, тем более для того времени».
Мира Ким: «Я б сама там жила, там прикольненько».
Алексей Стесько: «А кушать что? Траулер в помощь - самоизолировался в море и хавай треску, пока топливо не закончилось».
Владимир Владимиров: «Или пока шторм на выкинет на скалы»!
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников
Publius Scipio: «Расход топлива жуткий, нужно что-то попроще. Самое то для самоизоляции».
Светлана Панкова: «Убежим»?
Валентин Белков: «Книжица в детстве была – «Ехала дорога», очень»!
Александр Гуменный: «Вот это дом на колесах, но жрет же соляры»!...
Николай Вязнов: «А где движок у него стоит»?
Лилия Некрасова-Настоящая: «Где взять»?
Игорь Карпунин: «Круто».
Александр Аркадьевич: «Фамилии назвать, кто это сможет себе позволить или сами догадаетесь»?
Олег Ермолаев: «Цирк».
Владислав Бордунов: «Пока его произведут, мы уже умрем».
Сергей Лапа: «Ахринительная вещь»!
Вячеслав Смага: «А куда крепится цистерна с соляркой»?
Валентин Дементьянов: «Стоит, наверное, как полсамолёта».
Руслан Самигулин: «Вещь! Ещё кино есть с этим вездеходом. Там снимались Янковский, Крючков, Абдулов. Забыл название».
Оля Сагалаева: «Что такое кубрик»?
Максим Зыков: «Аналогов нет? А как же «Витязи»?
Ирина Суслова: «Вот, на чем надо в отпуск ехать»!
По публикации в журнале «Техника Молодёжи» за 1959 год
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