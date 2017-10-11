Глас народа, или О том, как возле КАД вырос желтый «замок»
Качество строительства и архитектуры на активно застраиваемых окраинах, а уж тем более в зоне промышленных объектов редко бывает на высоте. При этом на контрасте с подчеркнуто одухотворенным центром Северной столицы хаотичность и аляповатость полей строений кажутся особо вопиющими.
Те, кто часто пользуются южным участком КАД, на перегоне от Софийской улицы до Вантового моста, наверняка, обратили внимание на этот ярко-желтый «замок», появившийся вблизи объездной дороги сравнительно недавно. Признаться, он сильно контрастирует с окружающими трущобами, а потому невольно притягивает к себе взгляды проезжающих по КАД автомобилистов.
Через соцсети мы решили уточнить у горожан, знаком ли кто с «новостройкой», и по душе ли «княжеский особняк», выросший в Обухово, что называется, на ровном месте.
Любовь Якорева: «Что за жёлтый дом»?
Светлана Грищенко: «Да, тоже видела сие творение. Хе-хе»…
Igor Yukon: «Я, как и все, часто задаюсь вопросом, проезжая по «кольцу» - кто знает, что это»?
Евгения Морозова: «Как из коллекции Lego. Ничто не связывает с Купчино и тем направлением»...
Marina Steampunk: «Это не мультик»?
Olga Kolosova: «Ярко»!
Наталья Натальина: «Проезжая мимо, меня покорежил этот оттенок желтого. Чуть бы теплее, и было бы вполне. А так – ужас».
Ольга Перевозчикова: «Какой-нибудь буржуинчик построил себе «домик». Они могут себе позволить, а наше руководство им потакает»...
Станислав Верховский: «Очень сильный контраст».
Irina Netsvetayeva: «Отель или жилой дом бедного министра или депутата».
Gosha Gera: «Странно: все обсуждают «эстетику» вопроса, но никто не говорит о том, что этот особняк невольно притягивает к себе взгляды водителей. Это же не безопасно для нас самих, друзья».
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