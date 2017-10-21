21 октября 2017, 09:48

Глас народа, или Стоит ли посещать в Петербурге автобусные экскурсии?

Возле одного из самых красивых и величественных сооружений Санкт-Петербурга - Исаакиевского собора в любое время года можно увидеть скопление туристических автобусов – как местных, так и с номерами других регионов страны.
^
Глас народа, или Стоит ли посещать в Петербурге автобусные экскурсии?

Мы через соцсети решили узнать, кто из петербуржцев и гостей города хоть раз пользовался услугами этих автобусов. Насколько интересными и познавательными являются подобного рода экскурсии. Согласно нашей новой традиции представляем очередной материал-опрос в рубрике «Глас народа».  

Ранее мы писали
Едешь вот так иногда по запруженному транспортом городу и вдруг… Он. Большой, импозантный, не такой как все ...
Читать далее
Olga Smelova: «Я возила своих гостей на таком автобусе, мне показалось, что это очень удобный вариант - есть наушники для тех, кто хочет подробностей по маршруту следования. Все самые знаковые достопримечательности включены в маршрут. Можно войти и выйти там, где вам удобно, - автобус делает остановки. Подробности смотрите на сайте компании, которая делает экскурсии на красных двухэтажных автобусах».

Оксана Черкунова: «Если мало времени (один-два дня), то это идеальный вариант посмотреть город и не стереть ноги по уши. Пользовалась сама и рекомендую впервые приезжающим в Питер друзьям. Последний раз катала в сентябре своих 70-летних родителей, остались в полном восторге. Ходить им уже тяжело, особо много исторических подробностей не нужно, а тут всего в меру: и по центру города проехали, и на катере прокатились. Давно не видела своих стариков такими счастливыми. Да, непременно садитесь на 2 этаж – оттуда открывается совсем другой вид на привычные любимые места».

Александр Матросов: «Не самый худший вариант, но, насколько я понимаю, это не экскурсионные автобусы, а автобусы для иностранных туристических групп с запланированными экскурсиями. Подобные автобусы возят на экскурсии по городу, в Петродворец, в Пушкин, Гатчинский дворец, а Исаакий, Казанский и музеи придётся посещать самостоятельно, ножками, благо они не далеко друг от друга, или общественным транспортом. По нашим израильским меркам - ценник вполне приемлемый».

Геннадий По: «Если вы прибываете в СПб по групповой путевке, можно не беспокоиться. Вам все организуют».

Ирина Виноградова: «Я гостей немецких отправляла на этом автобусе кататься. Остались довольны. Правда, ждали долго, пока автобус соберёт желающих».

Марина Зарецкая: «Моя дочь - гид-экскурсовод. Она водит обзорные экскурсии по городу на таких автобусах. Для общего знакомства с городом ничего лучше нет. Всё объедут, выйдут, где надо, осмотрят, пофотографируют и дальше едут. Все гиды имеют лицензии».

Катерина Чемакина: «В этих автобусах очень классно на 2 этаже; на первом, мне кажется, скучновато, т.к. плохо видно».

Ранее мы писали
Собака – друг человека. Вот так: категорично и утвердительно. Хотите – спорьте, хотите – ругайте. И обсуждать ...
Читать далее
Irina Molchanenko: «Экскурсии достаточно познавательные. В Петродворец и Павловск стоит поехать своим путем и там пойти на экскурсию во дворец. В Петродворец - на «Метеоре». В Павловск - на электричке. Очень понравилась автобусная экскурсия в Гатчину. Замечательная экскурсия в Выборг».

Илья Шейкин: «В Париже - супер! У нас не знаю».

Ольга Рубцова: «Проводить экскурсии по моему любимому городу - хобби и вторая работа, самая любимая и всегда с положительными эмоциями. И по центру города, и по местам Виктора Цоя, истории любви красавиц Петербурга, ахматовский Ленинград. На любой вкус»...

Елена Авдеева: «Очень горжусь, что и до Санкт-Петербурга дошел такой сервис. Путешествуя по городам Европы, постоянно пользуемся такими экскурсионными автобусами. Очень удобно, особенно когда время ограничено, например, когда круизы. Можно рассчитать свое время и посмотреть максимум достопримечательностей».

Катерина Чемакина: «…и не падать с ног от усталости».

Oleg Pavlov: «Можно, без сомнений».

Елена Межерицкая: «Можно, но только для первого знакомства с городом. При ограниченном количестве времени. А потом уже по заинтересовавшим местам с нормальным гидом».

Марина Соколинская Дятлова: «Не была в родном городе 15 лет, прожив до этого 39. Воспользовалась тут услугой автобусных экскурсий и ничуть не пожалела. Рекомендую».

В избранное

Комментарии
Читайте по теме
Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
20.10.2017, 12:05
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Видеожалоба. Как водители смогут «топить» друг друга
15.10.2017, 21:18
«Бутылочного горлышка» в Дони больше нет. Киевское шоссе поехало быстрее
14.10.2017, 20:26
Трасса «Сортавала» приросла новыми 15-ю километрами
14.10.2017, 19:54
Глас народа: Что такое гироскутер, и так ли он опасен для передвижения?
14.10.2017, 12:02
Читайте по теме
Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
20.10.2017, 12:05
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
18.10.2017, 08:34
Видеожалоба. Как водители смогут «топить» друг друга
15.10.2017, 21:18
«Бутылочного горлышка» в Дони больше нет. Киевское шоссе поехало быстрее
14.10.2017, 20:26
Трасса «Сортавала» приросла новыми 15-ю километрами
14.10.2017, 19:54
Глас народа: Что такое гироскутер, и так ли он опасен для передвижения?
14.10.2017, 12:02
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Машина для дальних поездок.
А по мне так ради бога, какая разница какая национальность у машину, если Хавал хорошо собран, почему бы на нем не ездить.
MedunDoc
Автосервисы по Митсубиси в Москве (ВАО)?
| Кому: KleumУ меня была такая же проблема с моей ласточкой. Повысился уровень масла. Папа долго не мог разобраться в чем обстоит дело, хотелось самому разобраться и починить, ведь у дилера ремонт влетает конечно в копейку. Так как я не технар, пришлось обратиться сюда Слава богу спасли машинку! Мне ...
Ирина Колосова
Форум Skoda Octavia
У меня шкода октавия тур 2008 года. Могу сказать, что это у меня третья машина такого класса и по моим личным впечатлениям сама лучшая. Не скажу, конечно, что за все время мне не пришлось ремонтировать машину, это было и подтекание термостата, и регулярные замены тормозных колодок, и двигатель у меня ...
Валентин
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс С
Lancia Delta и еще 73 модели
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс B
FAW Vita и еще 82 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Глас народа, или Стоит ли посещать в Петербурге автобусные экскурсии?
Мы через соцсети решили узнать, кто из петербуржцев и гостей города хоть раз пользовался услугами этих автобусов. Насколько интересными и познавательными являются подобного рода экскурсии. Согласно нашей новой традиции представляем очередной материал-опрос в рубрике «Глас народа».   {{material_121274}} Olga Smelova: «Я возила своих гостей на таком автобусе, мне показалось, что это очень удобный вариант - есть наушники для тех, кто хочет подробностей по маршруту следования. Все самые знаковые достопримечательности включены в маршрут. Можно войти и выйти там, где вам удобно, - автобус делает остановки. Подробности смотрите на сайте компании, которая делает экскурсии на красных двухэтажных автобусах».Оксана Черкунова: «Если мало времени (один-два дня), то это идеальный вариант посмотреть город и не стереть ноги по уши. Пользовалась сама и рекомендую впервые приезжающим в Питер друзьям. Последний раз катала в сентябре своих 70-летних родителей, остались в полном восторге. Ходить им уже тяжело, особо много исторических подробностей не нужно, а тут всего в меру: и по центру города проехали, и на катере прокатились. Давно не видела своих стариков такими счастливыми. Да, непременно садитесь на 2 этаж – оттуда открывается совсем другой вид на привычные любимые места».Александр Матросов: «Не самый худший вариант, но, насколько я понимаю, это не экскурсионные автобусы, а автобусы для иностранных туристических групп с запланированными экскурсиями. Подобные автобусы возят на экскурсии по городу, в Петродворец, в Пушкин, Гатчинский дворец, а Исаакий, Казанский и музеи придётся посещать самостоятельно, ножками, благо они не далеко друг от друга, или общественным транспортом. По нашим израильским меркам - ценник вполне приемлемый».Геннадий По: «Если вы прибываете в СПб по групповой путевке, можно не беспокоиться. Вам все организуют».Ирина Виноградова: «Я гостей немецких отправляла на этом автобусе кататься. Остались довольны. Правда, ждали долго, пока автобус соберёт желающих». Марина Зарецкая: «Моя дочь - гид-экскурсовод. Она водит обзорные экскурсии по городу на таких автобусах. Для общего знакомства с городом ничего лучше нет. Всё объедут, выйдут, где надо, осмотрят, пофотографируют и дальше едут. Все гиды имеют лицензии».Катерина Чемакина: «В этих автобусах очень классно на 2 этаже; на первом, мне кажется, скучновато, т.к. плохо видно».{{material_120745}} Irina Molchanenko: «Экскурсии достаточно познавательные. В Петродворец и Павловск стоит поехать своим путем и там пойти на экскурсию во дворец. В Петродворец - на «Метеоре». В Павловск - на электричке. Очень понравилась автобусная экскурсия в Гатчину. Замечательная экскурсия в Выборг».Илья Шейкин: «В Париже - супер! У нас не знаю».Ольга Рубцова: «Проводить экскурсии по моему любимому городу - хобби и вторая работа, самая любимая и всегда с положительными эмоциями. И по центру города, и по местам Виктора Цоя, истории любви красавиц Петербурга, ахматовский Ленинград. На любой вкус»...Елена Авдеева: «Очень горжусь, что и до Санкт-Петербурга дошел такой сервис. Путешествуя по городам Европы, постоянно пользуемся такими экскурсионными автобусами. Очень удобно, особенно когда время ограничено, например, когда круизы. Можно рассчитать свое время и посмотреть максимум достопримечательностей».Катерина Чемакина: «…и не падать с ног от усталости».Oleg Pavlov: «Можно, без сомнений».Елена Межерицкая: «Можно, но только для первого знакомства с городом. При ограниченном количестве времени. А потом уже по заинтересовавшим местам с нормальным гидом».Марина Соколинская Дятлова: «Не была в родном городе 15 лет, прожив до этого 39. Воспользовалась тут услугой автобусных экскурсий и ничуть не пожалела. Рекомендую».
2017-10-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Республика Башкортостан Калуга Ульяновск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG