Глас народа, или Стоит ли посещать в Петербурге автобусные экскурсии?
Мы через соцсети решили узнать, кто из петербуржцев и гостей города хоть раз пользовался услугами этих автобусов. Насколько интересными и познавательными являются подобного рода экскурсии. Согласно нашей новой традиции представляем очередной материал-опрос в рубрике «Глас народа».
Оксана Черкунова: «Если мало времени (один-два дня), то это идеальный вариант посмотреть город и не стереть ноги по уши. Пользовалась сама и рекомендую впервые приезжающим в Питер друзьям. Последний раз катала в сентябре своих 70-летних родителей, остались в полном восторге. Ходить им уже тяжело, особо много исторических подробностей не нужно, а тут всего в меру: и по центру города проехали, и на катере прокатились. Давно не видела своих стариков такими счастливыми. Да, непременно садитесь на 2 этаж – оттуда открывается совсем другой вид на привычные любимые места».
Александр Матросов: «Не самый худший вариант, но, насколько я понимаю, это не экскурсионные автобусы, а автобусы для иностранных туристических групп с запланированными экскурсиями. Подобные автобусы возят на экскурсии по городу, в Петродворец, в Пушкин, Гатчинский дворец, а Исаакий, Казанский и музеи придётся посещать самостоятельно, ножками, благо они не далеко друг от друга, или общественным транспортом. По нашим израильским меркам - ценник вполне приемлемый».
Геннадий По: «Если вы прибываете в СПб по групповой путевке, можно не беспокоиться. Вам все организуют».
Ирина Виноградова: «Я гостей немецких отправляла на этом автобусе кататься. Остались довольны. Правда, ждали долго, пока автобус соберёт желающих».
Марина Зарецкая: «Моя дочь - гид-экскурсовод. Она водит обзорные экскурсии по городу на таких автобусах. Для общего знакомства с городом ничего лучше нет. Всё объедут, выйдут, где надо, осмотрят, пофотографируют и дальше едут. Все гиды имеют лицензии».
Катерина Чемакина: «В этих автобусах очень классно на 2 этаже; на первом, мне кажется, скучновато, т.к. плохо видно».
Илья Шейкин: «В Париже - супер! У нас не знаю».
Ольга Рубцова: «Проводить экскурсии по моему любимому городу - хобби и вторая работа, самая любимая и всегда с положительными эмоциями. И по центру города, и по местам Виктора Цоя, истории любви красавиц Петербурга, ахматовский Ленинград. На любой вкус»...
Елена Авдеева: «Очень горжусь, что и до Санкт-Петербурга дошел такой сервис. Путешествуя по городам Европы, постоянно пользуемся такими экскурсионными автобусами. Очень удобно, особенно когда время ограничено, например, когда круизы. Можно рассчитать свое время и посмотреть максимум достопримечательностей».
Катерина Чемакина: «…и не падать с ног от усталости».
Oleg Pavlov: «Можно, без сомнений».
Елена Межерицкая: «Можно, но только для первого знакомства с городом. При ограниченном количестве времени. А потом уже по заинтересовавшим местам с нормальным гидом».
Марина Соколинская Дятлова: «Не была в родном городе 15 лет, прожив до этого 39. Воспользовалась тут услугой автобусных экскурсий и ничуть не пожалела. Рекомендую».
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное